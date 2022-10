Pilatus Auch im Doppelpack bewähren sich die neuen Zahnradtriebwagen der Pilatus-Bahnen Die ersten Erfahrungen mit den neuen Triebwagen sind positiv – auch in Doppeltraktion. Nicht nur die Aussicht verbessert sich. Florian Pfister/Matthias Piazza Jetzt kommentieren Aktualisiert 04.10.2022, 17.06 Uhr

Die neuen Triebwagen in Doppeltraktion. Bild: Dominik Wunderli (Alpnach, 4. Oktober 2022)

Es dauert, bis der Triebwagen, vom Pilatus herkommend, die Kreuzungsstelle Ämsigen passiert, damit der bergwärts fahrende Zug weiterfahren kann. Dabei liegt die Zwischenstation ziemlich genau auf halber Strecke dieser 4,6 Kilometer langen Zahnradstrecke zwischen Alpnachstad und Pilatus Kulm.

Es ist ein Phänomen, das nur in dieser Saison vorkommt: Die alte und neue Generation ist gemeinsam unterwegs. Im August wurde der erste neue Triebwagen aus dem Haus Stadler Rail in Betrieb genommen, der mit 15 Kilometern pro Stunde 3 Kilometer pro Stunde schneller ist als sein gut 85-jähriger Vorgänger.

Am Dienstag präsentierten die Pilatus-Bahnen-Medienvertretenden ein weiteres Etappenziel dieser Flottenerneuerung: Im Zweiergespann, gesteuert von einem einzigen Triebwagenführer, ging's auf den Berg hinauf. Nach monatelangen Testfahrten hat das Bundesamt für Verkehr vergangene Woche den Betrieb in Doppeltraktion getestet und offiziell abgenommen.

Seit Montag dieser Woche fahren zwei der drei modernen Zahnradtriebwagen gekoppelt. Diese Fahrt in Doppeltraktion ist eine Neuerung im 135-jährigen Betrieb der Zahnradbahn. Beim Vorgängerrollmaterial war dies nicht möglich.

Eine neue Triebwagenkomposition (links) kreuzt in der Mittelstation Ämsigen ihre Vorgängerin. Bild: Dominik Wunderli (Alpnach, 4. Oktober 2022)

Kürzere Fahrzeiten, höherer Takt

Auch das zweite Perron an der Talstation ist in Betrieb. Godi Koch, CEO der Pilatus-Bahnen AG, sprach von einem Quantensprung, welche diese Erneuerungen ermöglichen.

«Weil dank des zweiten Perrons in der Talstation aufwendige Rangiermanöver entfallen, kann nach fünf Minuten schon wieder die Bergfahrt angetreten werden. Bis anhin brauchte dies bis 15 Minuten.»

Die Bergstation auf Pilatus Kulm wurde ebenfalls erneuert und ist nun behindertengerecht. «Wenn mit Beginn der neuen Saison am 18. Mai nur noch die acht neuen Triebwagen im Einsatz sind, verkürzt sich die Fahrzeit von jetzt 30 auf 19 Minuten. Zudem fahren alle 35 statt 50 Minuten Züge», sagte Godi Koch.

Blick aus dem neuen Triebwagen. Bild: Dominik Wunderli (Alpnach, 4. Oktober 2022)

Im August 2021 wurde der erste moderne Triebwagen auf der Strecke getestet und diesen August in den fahrplanmässigen Betrieb aufgenommen. Die ersten Erfahrungen mit den bisher drei in Betrieb fahrenden Triebwagen seien positiv.

«Wir sind sehr zufrieden, der Betrieb verläuft bisher störungsfrei.»

Die Fahrgäste schätzten die schöne Aussicht, dank der grossen Glasfronten und des Glasdaches. Auch in betrieblicher Hinsicht können die neuen Züge gegenüber ihren Vorgängern aus den 1930er-Jahren punkten. «Bei der Talfahrt wandeln die Züge Bremsenergie in elektrische Energie um. Damit sparen wir 30 Prozent Strom. Früher verpuffte die Bremsenergie als Wärme», erklärte Godi Koch. Ein Fahrleitungsassistenzsystem erhöhe künftig die Sicherheit.

Die alten Triebwagen verschwinden nicht ganz

Pilatus-Bahnen-CEO Godi Koch. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Die gute Nachricht für Nostalgikerinnen und Nostalgiker: Zwei historische Triebwagen bleiben auch künftig im Einsatz – für spezielle Abendfahrten. Und ein Triebwagen kommt ins Verkehrshaus der Schweiz nach Luzern, wo er sich zu seinem dampfbetriebenen Vorgänger gesellt. Was mit den restlichen Triebwagen passiert, stehe noch nicht fest, doch habe eine Interessengemeinschaft schon für das eine oder andere Exemplar Interesse bekundet, so Godi Koch.

In den nächsten Monaten werden sukzessive die weiteren fünf Triebwagen getestet und in Betrieb genommen. Ausserhalb der Saison, die am 20. November endet, laufen die Testfahrten zwischen Alpnachstad und der Mittelstation Ämsigen. 55 Millionen Franken kosten die Pilatus-Bahnen die neuen Züge und der Umbau der Berg- und Talstation. Es war an der Zeit.

«Die über 80-jährigen Triebwagen haben das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, sie wurden anfälliger für Störungen, der Unterhalt wurde aufwendiger und Ersatzteile gab's auch keine mehr», begründete Godi Koch das Millionenprojekt.

