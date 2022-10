Pilatus Jahrhundertprojekt: Hier fährt die neue Pilatus-Bahn zum ersten Mal in Richtung Kulm Im kommenden Mai fahren nur noch die acht neuen Triebwagen von Alpnachstad hoch auf Pilatus Kulm. Die ersten zwei hatten jetzt schon ihre Premierenfahrt. Florian Pfister Jetzt kommentieren 04.10.2022, 12.11 Uhr

Bald sind sie gezählt, die Tage der rot lackierten Triebwagen der Pilatus-Bahnen im historischen Design aus dem Jahr 1937. Noch bis Ende Saison fahren sie von Alpnachstad hoch auf Pilatus Kulm. Sie haben das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, werden allfälliger für Störungen, der Unterhalt wird aufwendiger. Ersatzteile gibt es auch keine mehr.

Am Dienstagvormittag stand schon einmal die Premierenfahrt der neuen Triebwagen an. Die ersten zwei Triebwagen fuhren in Doppeltraktion nach Pilatus Kulm. CEO Godi-Koch sowie Patrick Blaser, Leiter Technik und Betrieb, und Ueli Wallimann, Betriebsleiter Zentralbahn, präsentierten die Triebwagen ihren Gästen und Medienvertretern. Ab nächster Saison dann werden alle acht neuen Triebwagen mit 360-Grad-Panoramablick von Stadler Rail in Betrieb sein.

Die neuen Triebwagen der Pilatus-Bahnen auf ihrer Premierenfahrt. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE

Die ersten zwei Triebwagen waren in den letzten Wochen zu intensiven Tests auf dem historischen Trasse unterwegs – zunächst einzeln, danach auch in Doppeltraktion. Bereits im Juni 2021 war der allererste Wagen nach Alpnachstad geliefert worden.

Viel Glas für einen Panoramablick

Ein neuer Triebwagen bietet Platz für 48 Personen, wirkt topmodern und hat eine weitaus grössere Fläche, um die Aussenwelt zu erblicken. Die Fensterfront ist auf der Seite deutlich höher und breiter. Und selbst das Dach ist bis auf den technischen Bereich verglast.

Mehr Sicht auf die Aussenwelt: Die Fensterfront ist deutlich höher und breiter. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE

Im Gegensatz zum Rollmaterial aus den 30er-Jahren haben die Wagen Türen auf beiden Seiten – was bleibt ist das klassische Pilatus-Rot. Sie sind schwerer als ihre Vorgänger. Rund 18 Tonnen wiegen sie brutto. Sie schlängeln sich mit einer Steigung von bis zu 48 Prozent auf den Berg.

Die Geschwindigkeit bei Talfahrt beträgt neu nicht mehr einheitlich 9 Kilometer pro Stunde, sondern wird bis 39 Prozent Steigung auf 12 Kilometer pro Stunde erhöht. Die Geschwindigkeit bei Bergfahrt beträgt mindestens 15 Kilometer pro Stunde. Dementsprechend ist man künftig schneller am Ziel. Neu soll die Fahrt von Alpnachstad auf den Pilatus 19 statt 30 Minuten dauern. Auch die Frequenz soll erhöht werden, ein Halbstundentakt ist geplant.

Die Triebwagen sind Teil eines Jahrhunderprojekts

Für die Pilatus-Bahnen sind die neuen Triebwagen ein Jahrhundert-Projekt. Die acht neuen Triebwagen sind das Herzstück des 55-Millionen-Franken-Projekts zur Neukonzeption der steilsten Zahnradbahn der Welt. Es umfasst unter anderem den Ausbau der Talstation in Alpnachstad mit einem zusätzlichen Perron und neuen Gleiswendern.

Ein neuer Triebwagen bietet Platz für 48 Personen. Bild: Dominik Wunderli (Alpnach, 4. Oktober 2022)

Mitte Mai wurden bei der Bergstation Pilatus Kulm, die letzten zwei von insgesamt fünf Gleiswender-Kolossen montiert. Je sechs Tonnen schwer sind die Unikate, rund 16 Tonnen Stahl beinhalten die drei Stücke im Tal jeweils.

Anstelle von herkömmlichen Weichen ermöglichen die Gleiswender das Wechseln von einem Gleis auf das andere. Ausserdem wird das Rangieren der Fahrzeuge in Alpnachstad in Zukunft dank der massgefertigten Unikate aus der Emmentaler Maschinenfabrik Ferdinand Steck überflüssig.

