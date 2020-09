Pilzschontage sind auch in Obwalden ein Thema Der Kanton Luzern will «Pilzlen» am 1. bis 7. Tag des Monats wieder erlauben. Auch Obwalden wird sich erneut damit befassen müssen. Romano Cuonz 13.09.2020, 12.31 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So schöne Stein- oder Herrenpilze möchten künftig auch Obwaldner ohne Schontage sammeln können. Archivbild: Romano Cuonz

Die Luzerner Regierung will einen alten Zopf abschneiden: Wenn es nach ihr geht, dürfen Pilzler künftig auch an den ersten sieben Tagen des Monats wieder auf die Suche nach Steinpilzen oder Eierschwämmen gehen. Wenn der Luzerner Kantonsrat der Empfehlung des Regierungsrates folgt und das Postulat der grünen Noëlle Bucher teilweise erheblich erklärt, wird die Schonzeit im grössten Zentralschweizer Kanton aufgehoben. Damit bliebe dann der Kanton Obwalden in der Zentralschweiz tatsächlich noch der einzige, in dem «Schwämmler» an den ersten sieben Tagen zuhause bleiben oder eben in Nachbarkantone ausweichen müssten.

Ein zusätzliches Problem bestünde darin, dass die grüne Grenze zwischen Obwalden, Luzern und Nidwalden von Glaubenbielen übers Jänzi bis zum Pilatus für Pilzsucher kaum irgendwo sichtbar markiert ist. Übertritte wären an Schontagen wohl an der Tagesordnung. Auf Zufahrtsstrassen angehaltene Frevler könnten jederzeit geltend machen, die Pilze in Luzern oder Nidwalden gesammelt zu haben. Obwalden aber würde landesweit zu den vier letzten Kantonen mit zeitlichen Sammelbeschränkungen gehören.

Roland Christen, Leiter des Obwaldner Amts für Wald und Landschaft, erklärt dazu: «Wir wussten, dass es im Kanton Luzern politische Vorstösse gab, und wir durften bei der Vernehmlassung unsere Meinung abgeben.» Indessen: Vom aktuellen Entscheid des Luzerner Regierungsrates sei man überrascht worden, dazu habe man keine Vorinformationen erhalten.

Wie will man nun weiter vorgehen? Christen dazu:

«Wir warten nun erst einmal die Luzerner Debatte ab, um Klarheit zu haben.»

Christen geht davon aus, dass es nun auch im Obwaldner Kantonsrat bald einmal politische Vorstösse zur Aufhebung der Schontage geben wird.

CSP reicht Motion im Kantonsrat ein

Damit liegt er nicht falsch. Helen Keiser-Fürrer, die Fraktionschefin der Christlichsozialen (CSP), sagt auf Anfrage: «Das Thema steht schon seit einiger Zeit auf unserer Schwerpunkteliste, nun haben wir dazu eine Motion im Kantonsrat eingereicht.» Somit wird auch der Kanton Obwalden die Sache neu beurteilen müssen. Man hätte dazu einen politischen Prozess mit einer Vernehmlassung in Gang zu setzen. Die Regierung müsste dem Kantonsrat einen Antrag unterbreiten.

Aus Sicht von Roland Christen haben die Argumente, die man in der Vergangenheit jeweils für Schontage ins Feld geführt hatte, nach wie vor Gültigkeit. Er selber argumentiert:

«Auch wenn umstritten ist, ob Pilzschontage einen positiven Einfluss auf die Pilze haben, führen sie zu einer Beruhigung der Wildtierlebensräume und dadurch zu einem positiven Gesamtnutzen für den Lebensraum Wald.»

Der letzte Entscheid aber liegt beim Kantonsrat.

Schontage waren schon immer umstritten

Wenn nun die Luzerner Regierung festhält, dass solche Vorschriften zum Schutz von Pilzen aus heutiger Sicht nicht mehr erforderlich und schon gar nicht nützlich sind, sagt sie nichts Neues. Der letzte Obwaldner Pilzkontrolleur und landesweit anerkannte Experte Walter Kiser – er ist inzwischen verstorben – sagte schon 1997, als Obwalden die geltende Pilzschutzverordnung erliess: «Schontage nützen höchstens den Jägern, sicher nicht den Pilzen.» Das Vorkommen von Pilzen hänge nämlich keineswegs vom Sammeln ab. «Pilze sind wie Pflaumen oder Äpfel», hielt Kiser in der damaligen Kontroverse fest, «die wachsen im kommenden Jahr wieder nach, auch wenn man sie pflückt.» Doch er fand kein Gehör. Ganz anders der letzte Nidwaldner Pilzkontrolleur Paul Arnold, der diese Meinung teilte. Seine Empfehlung lautete damals: «Wenn wir auf die unnützen Schontage verzichten, können wir den grossen Run auf Pilze ab dem achten Tag des Monats vermeiden.»

Die Nidwaldner Regierung und der Landrat folgten seinem Ratschlag. Zwar setzten die Nidwaldner die Höchstmenge pro Sammler und Tag auf ein Kilo fest, auf Schontage aber verzichtete man gänzlich. Auf Anfrage bestätigte Pilzkenner Arnold, dass er auch heute noch gleicher Meinung sei.

Piller traten einander beinahe auf die Füsse

Apropos Run am achten Tag: Im Gebiet Glaubenberg konnte man in den letzten Jahren tatsächlich beobachten, wie am Ende der Septemberschontage Pilzler einander beinahe auf die Füsse traten. Was hingegen nach wie vor Sinn macht, sind Mengenbeschränkungen. «So kommt es nicht vor, dass einige wenige alles nehmen», argumentiert Paul Arnold. In Obwalden darf man zwei Kilo pro Tag und Sammler mit nach Hause nehmen. Eine solche Regel nützt allerdings nur dann, wenn sie auch strikte kontrolliert wird. Dies aber lässt sich flächendeckend kaum bewerkstelligen. Wird jedoch jemand bei Stichproben mit zu vielen Pilzen ertappt, hat er mit einer saftigen Busse zu rechnen, und die Pilze werden konfisziert.