Wiederansiedlung Ein Obwaldner Politiker mit einem Herz für Bartgeier Der Obwaldner alt Landammann Paul Federer trägt zur erfolgreichen Auswilderung der Vögel bis heute viel bei. Wir trafen ihn auf der Frutt. Interview: Romano Cuonz 27.06.2021, 19.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie waren von Anfang an dabei: alt Landammann Paul Federer und Franziska Lörcher von der Stiftung Pro Bartgeier. Bild: Romano Cuonz (Tannalp, 27. Juni 2021)

Über den sogenannten «Lämmergeier» erzählte man jahrhundertelang Schauergeschichten. Paul Federer, haben Sie als Bub auch welche gehört?

In der vierten Klasse, im Heimatkundeunterricht, haben wir in Gossau die grossen Vögel durchgenommen. Mein damaliger Lehrer erzählte uns auch, dass der Lämmergeier kleine Babys raube und davontrage. Solche Geschichten, obwohl völlig falsch, waren während meiner Kindheit im Volk verbreitet.

100 Jahre nach der Ausrottung des Vogels bat die Stiftung Pro Bartgeier Obwalden, den Bergbewohner mit dem messerscharfen Schnabel wieder aufzunehmen. Wie reagierten Sie als verantwortlicher Regierungsrat?

Der damalige Amtsleiter Wald und Landschaft, Peter Lienert, kam eines Tages zu mir ins Büro und teilte mir mit, dass Obwalden als möglicher Standort für die Bartgeierauswilderung in der Zentralschweiz auserkoren worden sei. Ich freute mich sehr und trug die Anfrage dem Regierungskollegium noch in der gleichen Woche vor. Alle reagierten sehr positiv. Man kann sagen, dass vor allem Freude herrschte. So durfte unser Departement das Abenteuer nach einigen Abklärungen bald einmal starten.

Sie erteilten den riesigen Vögeln quasi das Bürgerrecht. Haben Sie nie die geringsten Bedenken gehabt?

Nein! Zwischen der Zeit, als unser Lehrer noch Schauergeschichten über «Lämmergeier» erzählt hatte, und 2015 lagen Welten. Ich hatte in den Medien schon die ersten Auswilderungen im Schweizer Nationalpark und im Calfeisental mitverfolgt. So wusste ich genau, dass der Bartgeier ein Knochen- und Aasfresser ist. Dass er nie lebende Tiere angreifen würde.

Als die drei ersten Bartgeierdamen auf Tannalp vor zahlreichen Zuschauern präsentiert wurden, fragten Sie besorgt, ob die Vögel daran wohl ebenso viel Freude empfänden wie die Menschen. Zeigten Sie da Mitgefühl?

Seit ich weiss, wie der Bartgeier aussieht, wie wunderbar er fliegen kann, habe ich ihn ins Herz geschlossen. Er ist unter den grossen Greifvögeln einer der schönsten. Andere Geier haben es mir weniger angetan, aber der Bartgeier ist wirklich ein edler, einfach ein wunderbarer Vogel.

Was lernte Politiker Federer von diesen Flugkünstlern?

Von diesen Vögeln lernt man die Ruhe. Wenn man einen Bartgeier beim Flug beobachtet, sieht man, wie er die Aufwinde nutzt und nie zu viel Energie braucht für die langen Strecken, die er zurücklegt. Man erkennt, dass er dies mit der Ruhe schafft. Wir Menschen aber neigen dazu, stets zu hetzen und zu rennen.

Die genaue Beobachtung des Experiments war für den zuständigen Jagddirektor Pflicht. Gab je es Probleme für Menschen oder Haustiere?

In Obwalden hat es mit dem Bartgeier kein einziges Problem gegeben. Ganz wenige Leute reagierten mit vornehmer Zurückhaltung, weil sie das Tier nicht kannten. Bei jenen Leuten aber, mit denen wir im Team zu tun hatten – da waren einige grosse Obwaldner Firmen, aber auch Obwalden Tourismus und die Bahnen auf Melchsee-Frutt – herrschte von Anfang an helle Begeisterung.

Und die Jäger – haben die den Vogel nie aufs Korn genommen?

Niemals! Ein guter Jäger kennt den Bartgeier und kann ihn von einer Gämse recht wohl unterscheiden!

Aber Sorgen bereiteten die Bartgeier dennoch ab und zu.

Wenn die auf Melchsee-Frutt ausgewilderten Bartgeier fliegen können – das ist jeweils Ende August, Anfang September – ziehen sie weiter. Einer, dem die Alpen offenbar zu eng wurde, flog bis nach Holland. Dort verhungerte er beinahe. Man päppelte ihn dann wieder auf und brachte ihn nach Melchsee-Frutt zurück.

Wie lange kann man die Wanderungen der Vögel via Sender mitverfolgen?

Die Lebensdauer der Sender geht über Jahre. Der Kontakt hört erst auf, wenn ein Vogel den Sender verliert. Das gab es ab und zu. Es gibt einige ausgewilderte Geier, die inzwischen ohne Sender unterwegs sind. Wenn Leute sie sehen und fotografieren, können die Fachleute sie identifizieren. Jeder ist anders.

Wissen Sie, wie viele der in Obwalden ausgewilderten Vögel noch am Leben sind?

Mit den beiden heutigen haben wir im Ganzen 13 Bartgeier ausgewildert. Elf von ihnen sind mit Bestimmtheit noch am Leben. Einer ist im Engelbergertal, vermutlich beim Kampf mit einem Adler, ums Leben gekommen. Ein anderer stürzte bei seinen ersten Flugversuchen ab.

Aber gebrütet haben zwischen Pilatus, Graustock und Brienzer Rothorn noch keine?

Unsere Bartgeier waren im Berner Oberland, im Wallis, in Savoyen oder auch im Glarnerland unterwegs. Tatsächlich hat bisher noch keiner in Obwalden gebrütet. Der Wunsch und auch das Ziel von uns wäre, dass einmal ein Vogelpaar nach Obwalden zurückkehrt. Im Gebiet Melchsee-Frutt, Graustock, Engelberg wäre ein Lebensraum für sie vorhanden. Aber: Es dauert bis acht Jahre, bis Bartgeier geschlechtsreif sind.

Gestern gab’s, nach einem Unterbruch 2019, die sechste Auswilderung. Und auch diesmal waren Sie wieder dabei. Als Präsident des Patro­natskomitees. Warum ist diese Gruppe, die Sie präsidieren, unverzichtbar?

Das regionale Patronatskomitee setzt sich zusammen aus Leuten der kantonalen Verwaltung, Kernser Politikern, Leuten der Korporation Kerns, dem Tourismusverein und Naturschutzverbänden. Auch Jäger und namhafte Firmen sind dabei. Wir organisieren die Auswilderung. Wir schauen, dass die Fahrstrasse offen ist und dass die Betreuung der Jungvögel vom Beobachtungsposten aus erfolgt. Alt Wildhüter Hans Spichtig versorgt die jungen Bartgeier in ihrem Horst mit Futter. Er tut dies zusammen mit Jägern und weiteren Freiwilligen!

Zu den beiden neuen Vögeln ... was kann man über sie so erzählen?

Das Weibchen heisst Donna Elvira und stammt aus Spanien, das Männchen Belarosa wurde in Frankreich geboren. Selbst wenn wir wie diesmal ein Männchen und ein Weibchen einsetzen, bleiben sie nicht zusammen. Spätestens wenn sie vom Horst fortfliegen, trennen sich ihre Wege.

Wie viele Vögel wird man wohl noch einsetzen müssen, bis man sagen kann: Jetzt ist der Fortbestand des Bartgeiers im Alpenraum von selbst gesichert.

Man hat nun im ganzen Alpenbogen über Jahre Bartgeier ausgewildert. Auf Melchsee-Frutt waren ursprünglich nur vier Auswilderungen geplant. Weil aber der abgelegene Ort sehr erfolgreich ist, beschloss man, nochmals vier bis fünf weitere Auswilderungen vorzunehmen. Und so wird es noch mindestens zwei Jahre weitergehen. Dennoch ist der Bestand im Alpenbogen ohne strenge Schutzmassnahmen noch nicht gesichert. Ich nehme einmal an, dass es für eine gesunde Population noch viele Jahre braucht.

Würden Sie sich freuen, wenn ein Bartgeier dereinst den Namen Paul oder – nomen est omen – gar Federer trüge?

Ich fände es schön, wenn einer Paul hiesse. Federer ist so ein bisschen sperrig. Aber Paul ist doch ein schönes rundes Wort.