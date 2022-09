Polizei Diebstahl in Obwaldner Fachgeschäft wirft Fragen zum Datenschutz auf Eine Ladenbesitzerin hat andere Fachgeschäfte per E-Mail vor einem Dieb gewarnt. Trotz der guten Absicht dahinter erweist sich das Vorgehen gemäss Experten als heikel – vor allem wegen eines Bestandteils der Nachricht.

Anfang August ereignete sich in einem Obwaldner Fachgeschäft ein Diebstahl. Die Ladenbesitzerin, die namentlich nicht erwähnt werden möchte, meldete den Vorfall der Kantonspolizei (Kapo) Obwalden. Dieser ist die Täterschaft bekannt, wie Martin Kathriner, Leiter der Verkehrs- und Sicherheitspolizei, schriftlich bestätigt. Entsprechende Ermittlungen seien eingeleitet. Weiteres ist nicht zu erfahren. «Zu laufenden Verfahren geben wir grundsätzlich keine Auskunft.»

Nachdem sie den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige gebracht hatte, verfasste die Ladenbesitzerin eine E-Mail an die Mitglieder der Vereinigung der über 100 Fachgeschäfte, der sie angehört. Darin beschreibt die Ladenbesitzerin den Diebstahl sowie das Signalement des Mannes und bittet um Mithilfe: «Wenn Ihr diese Person in eurem Geschäft hattet oder wenn er eventuell sogar noch auftaucht, wären ich und die Polizei sehr froh um eventuell nähere Informationen und Angaben.» Im Anhang der Mail, die unserer Zeitung vorliegt, sendet sie ein Bild mit, «ein Foto des Diebes meiner Überwachungskamera», wie in der Mail zu lesen ist.

Polizei rät von Fahndung auf eigene Faust ab

Die Polizei ist ob des Vorgehens zwiegespalten. «Natürlich verstehen wir, dass sich die Fachgeschäfte gegenseitig austauschen», hält Kathriner fest. Das sei im einfachen Fall möglich und könne Warnungen oder allenfalls Fahndungen nach möglichen Tätern beinhalten. Dass die Ladenbesitzerin ihre Fachgeschäftskolleginnen und -kollegen informiere, dagegen habe die Kapo Obwalden nichts einzuwenden.

Grundsätzlich sei jedoch davon abzuraten, Fahndungsmassnahmen auf eigene Faust zu ergreifen. Kathriner schreibt dazu:

«Für die Strafverfolgung und die Fahndung nach unbekannter Täterschaft ist die Kantonspolizei zuständig.»

Ausserdem könne die Weitergabe von Videoaufnahmen und Bildern unter Privaten aus datenschutzrechtlicher Sicht heikel sein, gibt Kathriner zu bedenken. Im Moment sehe die Kapo Obwalden jedoch kein strafbares Verhalten vonseiten der Ladenbesitzerin.

Für Datenschutzbeauftragten «unverhältnismässig»

Der Zugang zu Material einer Videoüberwachung müsse auf einen möglichst kleinen Kreis berechtigter Personen eingeschränkt sein, schreibt Daniela Wittwer vom Fachbereich Kommunikation beim Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) auf Anfrage. «Die Bilder dürfen Dritten nur im Sinne des Need-to-know-Prinzips zugänglich gemacht werden.» Bei einer Veröffentlichung auf einer Website – wie es ein Sarner Uhrmacher 2017 machte – sei dies mit Sicherheit nicht eingehalten, weil die Bilder damit von einer unbegrenzten Anzahl von Personen eingesehen werden können. Weiter schreibt Wittwer:

«Aber auch das Versenden an Verbandsmitglieder erscheint unter diesem Aspekt als problematisch.»

Private seien nicht oder nicht im gleichen Masse an die für die Strafverfolgung geltenden Gesetze gebunden, womit ein Rechtsschutz für Verdächtige nicht gegeben sei. «Im vorliegenden Fall erscheint das Vorgehen der Ladenbesitzerin daher als unverhältnismässig.»

Warnung zeigt Früchte: Weiteren Diebstahl vereitelt

Wie Wittwer bestätigt, ist die Durchsetzung individueller datenschutzrechtlicher Ansprüche nur mittels Zivilklage möglich. Der mutmassliche Dieb müsste also Anklage gegen die Ladenbesitzerin erheben.

Sie habe lediglich ihre Kolleginnen und Kollegen warnen wollen, sagt die Ladenbesitzerin auf Anfrage. Die Reaktion eines Vereinigungskollegen wenige Tage später bestärkte sie in ihrem Handeln. «Der Dieb war gerade bei uns im Laden», antwortet ein weiteres Fachgeschäft auf die E-Mail. Der Mann habe auch dort stehlen wollen. «Zum Glück konnten wir ihn daran hindern, also passt auf», heisst es in der Nachricht.