Nid-/Obwalden: Kantone verstärken polizeiliche Zusammenarbeit

Zusammenarbeit Nid- und Obwalden bekämpfen Verkehrssünder zukünftig gemeinsam Die Halbkantone verstärken ihre polizeiliche Zusammenarbeit. Dabei sollen im Bereich der Geschwindigkeitsmessung Kosten gespart werden. 26.01.2022, 11.14 Uhr

Das wachsende Aufgabenspektrum der Polizei und der dadurch steigende Aufwand erfordern zunehmend eine Zusammenarbeit unter den Polizeikorps. Wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist, haben die Kantone Obwalden und Nidwalden deshalb eine Verwaltungsvereinbarung für den Bereich der Verkehrs- und Sicherheitspolizei abgeschlossen.

«Bewusst wird in der Vereinbarung auf eine abschliessende Aufzählung der Tätigkeitsbereiche verzichtet, um die Option offenzulassen, die Zusammenarbeit kontinuierlich auszubauen», wird die Nidwaldner Justiz- und Sicherheitsdirektorin Karin Kayser-Frutschi zitiert. Schon heute arbeiten die Polizeizentralen der beiden Halbkantone zusammen, etwa bei Schwerverkehrskontrollen oder beim aktuellen Vorhaben für gemeinsame Einsatzleitzentralen in der Zentralschweiz.

Ziel solcher Projekte sei es stets, kostenintensive, für die polizeiliche Arbeit aber unabdingbare Infrastrukturen und Einsatzmittel gemeinsam zu nutzen, um die Effizienz zu steigern und Aufwände zu reduzieren.

Spezialisierung bei Geschwindigkeitsmessungen

Im Grundsatz sind die Leistungen der Vereinbarung im Bereich der Verkehrs- und Sicherheitspolizei angesiedelt. Dazu gehören etwa Geschwindigkeitsmessungen. Darüber hinaus kann ein Polizeikorps auf Boden des Partnerkantons bei der Feststellung von Sachverhalten bei Freizeit-, Sport- und Bergunfällen eine Erstintervention vornehmen. Diese Regelung dient insbesondere der bereits heute gelebten Zusammenarbeit im geografisch speziellen Grenzraum Titlis, in dem sich häufig Ski- und Gebirgsunfälle ereignen.

Bisher haben sowohl Obwalden als auch Nidwalden alle fünf bis sieben Jahre rund 150'000 bis 200'000 Franken in die Ersatzbeschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten investiert. Dies soll sich nun ändern. «Mit der Reduktion auf eine Messtechnologie pro Polizeikorps können Ersatzbeschaffungen auf lange Sicht praktisch halbiert werden», hält Karin Kayser-Frutschi fest. Obwalden soll sich in Zukunft auf Messungen mit Lasergeräten fokussiere, während Nidwalden sich auf mobile Radarmessgeräte spezialisiert. Je nach Standort und Methode können Verkehrspolizisten aus Obwalden auch in Nidwalden Geschwindigkeitsmessungen durchführen und umgekehrt.

Eine Win-win-Situation

«Es geht bei dieser Zusammenarbeit hauptsächlich darum, unsere Mittel und Geräte effizienter zu Gunsten der Sicherheit im Strassenverkehr einzusetzen und gleichzeitig die Kosten für Ersatzbeschaffungen und den Unterhalt der Geräte zu senken», betont Christoph Amstad, Vorsteher des Sicherheits- und Justizdepartementes Obwalden. «Es ist eine Win-win-Situation für beide Kantone und ein weiterer Schritt bei der Stärkung der Zusammenarbeit unserer Polizeikorps.» (nke)