Bauer ledig sucht: Greta trifft Rolf

Porträt Pferdenärrin Greta (28) aus Sachseln ist single und kämpft im TV um Bauer Rolf (39) Die Obwaldnerin Greta versucht in der aktuellen Staffel von «Bauer, ledig, sucht ...», das Herz ihres Traumprinzen Rolf zu erobern. Dieser muss sich Gretas Aufmerksamkeit jedoch mit zwei Pferden teilen. Im Gespräch verrät die junge Frau, warum es ein Landwirt sein soll. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 01.09.2021, 13.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bisher hat Greta aus Sachseln vor allem zwei Dinge in ihrem Leben gehabt: ihre Arbeit als Fachfrau Gesundheit und ihre grosse Leidenschaft, ihre zwei Pferde. Dies war auch das Gesprächsthema, als die gebürtige Deutsche ihre Mutter in Friedrichshafen am Bodensee besuchte. Denn diese sagte ihr, sie sei jetzt alt genug, um sich einen Mann zu suchen und eine Familie zu gründen. Greta sah aber keinen Weg, in ihrem Leben Platz für einen Mann und die Pferde zu finden. Lachend erinnert sie sich an die klaren Worte ihrer Mutter:

«Bei einem Glas Rotwein sagte meine Mutter zu mir: ‹Du bist doch in der Schweiz, dort hat es genug Bauern, such dir einen Bauern.»

Greta mit ihren Pferden Santorin's Boy und Maravilha vor ihrem Stall am Sarnersee. Bild: Urs Hanhart (Wilen, 27. August 2021)

Sie fand die Idee gar nicht so schlecht, denn Bauern sollten Verständnis haben für so grosse Tiere. Dann kam ihnen die Fernsehsendung «Bauer, ledig, sucht ...» in den Sinn. Sie sahen sich die Videos von den Bauern an und Greta entschied sich sofort für den 39-jährigen Rolf aus dem Thurgau.

Für die passionierte Reiterin ist es nichts Fremdes, in einem Stall zu sein und anzupacken. Sie geht jeden Tag zu ihren zwei Pferden, Santorin's Boy (14) und Maravilha (5), die sie in einem grossen Offenstall in Wilen am Sarnersee unterbringen kann. «Ich muss meine Pferde dreimal am Tag füttern und bewegen», sagt Greta. Die Versorgung der beiden Wallache beanspruche sehr viel Zeit, doch Greta sagt, sie habe sich daran gewöhnt. «Die Freizeit fehlt schon ein wenig, aber die Pferde sind mein Hobby und meine Leidenschaft.» Schon früher habe sich Greta für Tiere interessiert: «Als ich klein war, haben wir neben einem Kuhstall gewohnt, und ich war in den Ferien jede freie Minute im Stall unterwegs», erzählt sie.

Es scheint, als würde es zwischen den beiden knistern. In der aktuellen Folge vom Donnerstag steigen die Turteltauben in den Jacuzzi. Bild: PD

So ist die 28-Jährige bei «Bauer, ledig sucht ...» gar nicht so fehl am Platz. Drei Folgen der aktuellen Staffel sind schon ausgestrahlt, Rolf und Greta mitten in der Hofwoche. Dabei geht es darum, sich eine Woche lang kennen zu lernen und dann zu entscheiden, ob man zusammenbleiben will oder nicht. Greta kannte Rolf vorher nur von einem Video. Deshalb sei sie auch ziemlich nervös gewesen vor dem ersten Treffen. «Man weiss ja nie, was einen erwartet», sagt sie. Doch sie sei positiv überrascht gewesen. «Er sah noch besser aus als auf dem Video», erzählt Greta schmunzelnd. Liebe auf den ersten Blick gibt es für Greta nicht: «Klar zählt der erste Eindruck, aber es muss auch nachher noch stimmen.» Greta hofft also, dass alles stimmt und es ihr gelingt, Rolfs Hofdame zu werden:

«Mein Wunsch wäre es, Rolfs Hofdame zu werden. Ich könnte die Pferde mitnehmen und Rolf das Reiten beibringen.»

Bauer Rolf überraschte seine Greta mit einer Kutschenfahrt. Bild: PD

Sich vor der Kamera kennen zu lernen, sei schon etwas speziell, meint Greta. «Ein Date ist ja eigentlich ein intimes Erlebnis und es war gewöhnungsbedürftig, dass alles ausgestrahlt wird», sagt sie. Allgemein vor der Kamera zu stehen, war für Greta ungewohnt: «Ich dachte oft ‹Hoffentlich sage ich nichts Falsches und stehe gut da.›» Doch sie habe auch vor der Kamera versucht, direkt und authentisch zu sein, und so habe sie sich schnell daran gewöhnt. Es habe sogar angefangen, ihr Spass zu machen, und sie könne sich vorstellen, wieder mal bei einer TV-Show mitzumachen.

Hinweis. Die vierte Folge der 17. Staffel «Bauer, ledig, sucht ...» am 2. September ab 20.15 Uhr auf 3+. Hier der Trailer zur Sendung:

Das Porträt von Bauer Rolf (39) aus dem Thurgau

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen