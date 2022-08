Porträt «Es gibt keine Wiederholung in meinem Beruf»: Diese Obwaldnerin will als Rettungssanitäterin durchstarten Als gestandene Betriebsökonomin noch mal einen Beruf lernen? Manuela Bracale aus Wilen erfüllte sich diesen Wunsch. Jetzt wird sie Rettungssanitäterin. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

Manuela Bracale hat mit 38 Jahren eine neue Berufsausbildung begonnen. Bild: Marion Wannemacher (Flüeli-Ranft, 18. August 2022)

Wer unterschiedliche berufliche Interessen hat, kann diesen trotzdem nachgehen – nacheinander. So macht es Manuela Bracale aus Wilen. Die Mutter dreier Kinder ist diplomierte Betriebsökonomin FH. Zurzeit absolviert sie am Luzerner Kantonsspital in Sursee eine Ausbildung als Rettungssanitäterin HF. «Mit meinem neuen Beruf bin ich sehr zufrieden», sagt sie in ihrem dritten Ausbildungsjahr.

«Wirtschaft oder Medizin, diese beiden Bereiche fand ich interessant, als nach der Schule die Berufswahl anstand», erzählt die 41-Jährige, die viel jünger wirkt. Gebürtig stammt Manuela Bracale aus Frutigen, wo sie auch aufwuchs. Nach der Schule lernte sie Kauffrau in der Hotellerie und studierte schliesslich internationales Businessmanagement. Lange Jahre war sie bei der Credit Suisse in Zug tätig, im Event- und Anlagebereich. Dort lernte sie auch ihren späteren Mann Cleo kennen, der in Sarnen als Gemeinderat bekannt ist.

Ein Skiunfall brachte sie auf den neuen Beruf

Sie heirateten, ihre Kinder Federico, Noa und Louis kamen auf die Welt. Heute sind diese zwölf, neun und sieben Jahre alt. Dank eines ausgeklügelten Netzwerks von Nanny, Grosseltern und freundschaftlicher Kontakte bringt das Paar Familie und Berufstätigkeit unter einen Hut.

«Es ist trotz allem eine Herausforderung. Ich jogge morgens um fünf Uhr, ich muss ausserdem viel lernen. Zeit für mich bleibt da nicht mehr.»

Verschiedene andere berufliche Tätigkeiten schlossen sich bei Manuela an, zuletzt für ein kanadisches Unternehmen, das auf den deutschsprachigen Markt wollte. «Ich hatte nicht mehr viel direkten Kundenkontakt, war die meiste Zeit am Laptop und Handy und nicht mehr zufrieden», erzählt sie. Sie überlegte, was sie machen wollte. Die Antwort ergab sich durch ein Ereignis. «Als ich im Winter auf einen Skiunfall traf und dem Pistenpatrouilleur half, fand ich, das könnte etwas sein.» Pistenpatrouilleurin wurde sie dann doch nicht. Eine Schnupperlehre beim Rettungsdienst Küssnacht brachte dafür Klarheit, dass Rettungssanitäterin für sie der richtige Job war.

Allzu viel Hoffnung habe sie aber nicht auf ihre Bewerbung setzen wollen, erzählt sie. Schliesslich musste sie sich gegenüber zahlreichen Bewerbern durchsetzen, und das im Alter von 38 Jahren. Die Zusage traf sie überraschend. «Ich hatte doch grossen Respekt, wie ich alle Herausforderungen samt Kindern bewältigen würde, und musste eine Nacht darüber schlafen, bevor ich zusagte.» Aktuell sind 180 Mitarbeitende, die in Obwalden wohnen, am Luzerner Kantonsspital beschäftigt. 23 von ihnen absolvieren eine Ausbildung.

Zunächst ein Sprung ins kalte Wasser

Der Start ins zweite Berufsleben sei zunächst ein Sprung ins kalte Wasser gewesen, erzählt sie.

«Ich spüre schon, dass ich nicht mehr 20 bin und vielleicht auch mal eine Wiederholung beim Lernen mehr brauche.»

Manuela Bracale. Bild: Marion Wannemacher (Flüeli-Ranft, 18. August 2022)

Ihre Entscheidung hat sie kein einziges Mal bereut. Es ist ein Beruf mit einer sehr hohen Verantwortung. Entscheidungen müssen unter Zeitdruck getroffen werden, mit möglicherweise schwerwiegenden Konsequenzen.

«Es gibt keine Wiederholung, das fasziniert mich so. Froh bin ich um meine dreijährige solide Ausbildung, die mir hilft, Expertin zu werden in der Stabilisierung des Patienten bis zur Übergabe im Spital. Wir haben alles vom medizinischen Fall bis zum Trauma auf der Strasse oder zu Hause oder vom Hundertjährigen bis zum Neugeborenen.» Gleichzeitig sei ein hohes Mass gefragt an Improvisation, weil man nie Schema X auf jeden Fall übertragen könne. Gefragt sei eine Mischung aus Improvisation und Struktur, Algorithmen, also festgelegten Abläufen zur Diagnose und darauffolgendem Handeln.

Dreiwöchiges Praktikum in Kapstadt

Gehen ihr die Menschen oder Situationen nach? «Manchmal muss man schon leer schlucken, wenn Emotionen im Spiel sind», sagt Manuela Bracale nachdenklich. Sie erzählt von dem Patienten, der wegen einer schweren Infektion Tetraplegiker wurde und dessen Bilder überm Bett das frühere Leben eines gesunden aktiven Menschen spiegeln. Oder von der Unfallstelle eines Töfffahrers, an der dessen Vater und Bruder miterleben mussten, wie dieser tödlich verunglückte. «Das ist hart», sagt sie. Die Nachbesprechungen mit dafür ausgebildeten Rettungssanitätern direkt nach solchen Einsätzen und deren Nachfragen noch einige Wochen später seien da wirklich hilfreich.

Manuela Bracale im Einsatz. Bild: PD

Im Mai ist Abschlussprüfung, aber bis dahin absolviert die Auszubildende noch ein Praktikum. Dies darf bei einer anderen Institution oder gar in einem anderen Land sein. Manuela Bracale hat sich für drei Wochen bei der Ambulanz in Kapstadt entschieden. «Dort werde ich neue Einblicke erhalten», ist sie sich sicher. Und danach? «Wenn alles gut geht, lege ich meine Prüfung ab im nächsten Mai, danach will ich sicher zwei bis drei Jahre hochprozentig arbeiten, um mehr Routine zu gewinnen.»

Gibt es noch einen dritten Traumjob, den sie sich in ihrem Leben erfüllen möchte? Sie lacht laut auf: «Ich bin schon immer an vielem interessiert, das schliesse ich nicht aus. Vielleicht, wenn die Kinder älter sind. Aber von null aus anfangen möchte ich nicht mehr. An Ideen hat es bei mir noch nie gefehlt.»

