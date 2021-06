Porträt «In der Schule war ich der Clown»: Dieser Alpnacher will Mister Right werden Der Alpnacher Luis Leibundgut (29) ist Schauspieler, Model und demonstrierte in Venezuela gegen das Regime. Nun kandidiert er für den Swiss Men's Award 2021. Dabei geht es in erster Linie nicht um gutes Aussehen, sondern um Ehrlichkeit. Und davon besitzt der Obwaldner eine grosse Menge. Anian Heierli 14.06.2021, 16.10 Uhr

Eine anhaltende Inflation, hohe Kriminalität und Korruption. Venezuela gilt als eines der ärmsten Länder Südamerikas. Der oberste Gerichtshof im Land entmachtete 2017 das Parlament und übertrug die gesetzgeberische Gewalt auf sich selbst. Der amtierende Präsident Nicolás Maduro ist höchst umstritten – wegen mutmasslicher Wahlfälschung, Gewalt und seiner angeblichen Nähe zu Drogenkartellen.

Luis Leibundgut (29) ist sich sicher: «Ich bin der Richtige für den Titel Mister Right.» Auf dem Foto zeigt er seine alte Dorfschule. Bild: Anian Heierli (Alpnach, 11. Juni 2021)

In diesem riskanten Umfeld ging der Obwaldner Luis Leibundgut (29) im Sommer 2017 auf die Strasse. Zusammen mit Oppositionspolitikerin María Corina Machado demonstrierte er monatelang täglich gegen das Regime. Bis August, als ihn die Regierung massiv beschattete. «Ein schwarzes Auto parkierte regelmässig vor meinem Haus in der Hauptstadt Caracas», sagt er im Gespräch. Der junge Mann bekam es mit der Angst zu tun. Auch seine Familie in der Schweiz machte sich grosse Sorgen. Deshalb reiste er aus Venezuela aus nach Miami. Dort arbeitete er als Model und parallel dazu bei einer Hotelkette im Marketing. Das ging so lange gut, bis 2020 die Coronapandemie ausbrach. Wegen des Lockdowns durfte er nicht mehr aus dem Haus. Letztlich war es dann sein Heimweh, das ihn vor einem Jahr in die Schweiz zurückholte.

Gefragt sind Allgemeinwissen, Sport und Authentizität

Schnell wird klar: Leibundgut hat viel zu erzählen. Er ist ein Mensch, der offen über sein spezielles Leben spricht. Hemmungen kennt er nicht. Wohl auch deshalb kandiert der schweizerisch-venezolanische Doppelbürger, der in Alpnach aufgewachsen ist, nun offiziell für den Swiss Men's Award 2021 (siehe Box). Das Finale ist erst im Herbst. Doch bis dahin muss er noch diverse «Challenges» bestehen. Gefragt sind unter anderem Allgemeinwissen, sportliche Fähigkeiten und vor allem Authentizität.

Gegen 20 Kandidaten tritt Leibundgut an. Sie alle sind in der engeren Auswahl und wollen «Mister Right 2021» werden.

Das Motto heisst «Be yourself» (zu Deutsch: Sei du selbst). Denn anders als bei den früheren Mister-Schweiz-Wahlen sucht die Jury kein Muskelpaket, das 1,9 Meter misst. Im Gegenteil: Die Experten wollen den authentischsten Mann der Schweiz. Warum also sollte Luis Leibundgut gewinnen? «Leute, die mich kennen, wissen, ich verstelle mich nicht», sagt er. «Ich bin direkt, teile meine Gedanken und stehe dazu.»

Der junge Obwaldner hat Erfahrung vor der Kamera. Schliesslich ist er sich als Model das Posieren vor der Linse gewohnt. Bild: Anian Heierli (Alpnach, 11. Juni 2021)

Dass er mit seiner Art manchmal aneckt, ist ihm bewusst. Stören tut es ihn nicht. Schon in der Primar- und Oberstufenschule in Alpnach sei er aufgefallen. «Ich war kein schlechter Schüler», sagt er. «Bin aber gerne im Mittelpunkt gestanden.» Offen gibt er zu: «Ich war der Clown auf dem Pausenhof.» Davon merkt man heute nichts mehr. Es scheint, als hätte der 29-Jährige längst seine Mitte gefunden. Er sagt:

«Ich meditiere regelmässig und mache Yoga.»

Zurzeit arbeitet Leibundgut als selbstständiger Marketing- und Social-Media-Berater. Gelernt hat er eigentlich Drucktechnologe. Doch sein Herz schlägt fürs Modeln und das Schauspielern. Der Obwaldner hatte schon kleinere Rollen in «Tatort» und «Verstehen sie Spass». Für Werbungen drehte er für die SBB und vor den momentanen Unruhen in Venezuela für Pepsi, Nestlé und stand auch für Fashion Shows in Südamerika auf dem Laufsteg.

An dieser Stelle werden Erinnerungen wach. Hier spielte Leibundgut oft als Kind. Bild: Anian Heierli (Alpnach, 11. Juni 2021)

Im Gegensatz zu Venezuela sei es für ihn schwierig, in der Schweiz vor der Kamera Fuss zu fassen. «Ich habe keine Schauspielausbildung», sagt er. «In der Schweiz wird eine solche aber oft verlangt, sogar für ein Casting.» Er sagt offen: «Würde ich den Swiss Men's Award gewinnen, hilft mir das indirekt vielleicht auch dabei, mehr ins Film- und Showbusiness zu kommen.» Denn dort sieht er sich in Zukunft.

Sein Ziel ist der Titel

Er rechnet sich gute Chancen für den Titel als Mister Right aus. «Ich mache schon mit dem Ziel mit, zu gewinnen», sagt er. Doch auch eine Niederlage würde er wegstecken. «Beim Dreh darf ich Erfahrungen sammeln. Dafür bin ich dankbar.»

Seine Eltern leben heute in Obwalden. Sein Vater ist Schweizer, seine Mutter stammt aus Venezuela. «Venezuela ist immer noch in meinem Kopf», sagt er. Und vor allem sei das Land auch in seinem Herzen. So lebt ein Teil seiner Familie noch immer in der südamerikanischen Heimat. Doch die Situation ist angespannt und schwierig. Deshalb und wegen seiner Erlebnisse 2017 will er momentan nicht dorthin zurückkehren. Im Gegenteil: «Wenn ich einen einzigen Wunsch frei hätte, würde ich meine Familie dort rausholen.»

Sei du selbst Der Swiss Men's Award wird 2021 unter dem Motto «Be yourself» verliehen. Gesucht werden keine perfekten Männer, sondern Charaktere mit Stärken, Schwächen, Ecken und Kanten, die einfach sich selbst sind. Unterstützt werden die Kandidaten auf dem Weg zum Finale – welches sich über ein halbes Jahr erstreckt – von fünf Coaches. Ausgestrahlt werden Einblicke in die Challenges beim Medienpartner Star TV. (AH)