Obwaldner Tänzerin Julie Küttel über Perfektion und Druck

Porträt/Podcast Wenn Perfektion im Weg steht: Tänzerin Julie Küttel über ihren Traum und den grossen Druck Julie Küttel schliesst bald ihre Tanzausbildung in München ab. Es ist ein hartes Business, das sie fordert. Körperlich und psychisch. Die Obwaldnerin erzählt von Schatten- und Sonnenseiten – des Tanzes und von sich selbst. Florian Pfister

Julie Küttel tanzt und tanzt. Es ist ihre Leidenschaft. Sie tanzt gut sechs Stunden täglich während ihrer Ausbildung. Doch damit nicht genug. Sie will so viel tanzen, wie irgendwie möglich. Das tut sie auch privat mit Freunden, sie nimmt weitere Workshops und gibt selbst welche. Es ist ein Traum, den sie gerade wahr macht. Ein Traum, den sie aufs Höchste fordert. Passion kann jedoch zur Gefahr werden. Das weiss Julie Küttel. Denn sie hat sich auch schon übernommen.

Tänzerin Julie Küttel ist im dritten und letzten Ausbildungsjahr an der Iwanson-Tanzsschule in München. Bild: PD

Die Aussicht sei zu Hause wesentlich schöner als in München, sagt die 23-Jährige. Zu Hause, das ist Sachseln. Die Aussicht ist der Blick auf den Sarnersee. München die Iwanson Tanzschule. Sie ist in ihrem dritten und letzten Ausbildungsjahr. Ballett, Jazz, Yoga, Pilates. Alles Bestandteile eines typischen Tages. Sie tanzt oft Contemporary Floorwork, übersetzt in etwa zeitgenössische Bodenarbeit. Julie Küttel erklärt: «Es geht um fliessende und grosse Bewegungen, um Akrobatik auf dem Boden. Wir machen Tricks, beispielsweise integrieren wir Handstände in die Choreografie.» Zwischen den Einheiten gibt es fünf Minuten Pause, für das Mittagessen sind es deren zwanzig. «Der Unterricht ist nur physisch, es gibt keine Theorie», erklärt die gelernte Gesundheitsfachfrau.

«Am Anfang kämpft man sehr mit Muskelkater», erzählt sie weiter. «Im ersten Jahr sind viele verletzt von Überbelastungen, weil man diese Intensität des Trainings nicht gewohnt ist.» Auch Julie Küttels Körper wurde arg strapaziert. «Ich musste jeden Abend baden, Magnesium nehmen und den Körper tapen, damit ich irgendwie überlebe.» Inzwischen hat sie sich an das harte Training gewohnt. «Man bekommt Kondition und Kraft im Training. Dann wird es etwas einfacher.»

Nach dem Training in den sechsten Stock ist anstrengend

Der Schritt nach München vor bald vier Jahren fiel ihr schwer. «Ich bin ein Landei aus Sachseln», sagt sie. «In eine grosse Stadt zu ziehen, war für mich eine Umstellung. Ich war noch nie zuvor alleine in einer U-Bahn gefahren.» Zwei Mal hatte sie Bussen erhalten, weil sie in der falschen Bahn gesessen hatte. Das Heimweh packt sie manchmal. «Es ist schon schön, wenn das Mami kocht», schmunzelt sie. «Das Anstrengendste ist immer zu überlegen, wann ich einkaufen gehen soll. Mir fehlt manchmal die Motivation nach dem langen Training.» Denn sie wohnt im sechsten Stock ohne Lift. Ihrer WG-Partnerin – ebenfalls Tänzerin – ergeht es gleich.

Julie Küttels Vater hatte schon früh begonnen, ihrer Schwester und ihr Lieder vorzusingen und ihnen auf der Gitarre vorzuspielen. Schnell begannen die beiden, Klavier zu spielen. Julie Küttel war ausserdem sehr sportlich in der Schule. So versuchte sie die Musik und den Sport zu verbinden und fand ihre Leidenschaft. Mit 16 Jahren startete sie in Alpnach mit Hip-Hop. «Mit Tanz kann man sich ausdrücken, eine Story erzählen und Spass haben», sagt sie. «Das faszinierte mich schon immer.» Die Freude ist geblieben. Julie Küttel spielt Gitarre und Klavier und singt oft mit einer Kollegin zusammen. Die Musik hat es ihr angetan.

Das ist ihr anzumerken. Julie Küttel strahlt Freude aus, lacht und erzählt begeistert. Sie ist nicht immer so, gibt sie preis. Entweder ist sie sehr gut gelaunt oder sehr in sich gekehrt. Etwas dazwischen gibt es bei ihr nicht. Ihr Ehrgeiz will stets Perfektion. Wenn etwas nicht so klappt, wie sie es möchte, schlägt das schnell auf ihr Gemüt. «Ich kann nicht schlafen, wenn mir Lehrer sagen, der Arm sei immer noch nicht gut, so wie ich ihn halte. Oder wenn ich etwas in der Choreografie vergessen habe.» Die Obwaldnerin kämpft in solchen Momenten mit sich selber und denkt, sie werde es nie schaffen als Tänzerin. «Auf der anderen Seite gibt es wieder gute Tage, an denen ich Komplimente erhalte. Dann denke ich, ich schaffe das.»

Einmal wurde ihr alles zu viel

Der Druck, den sie sich selbst aufbaut, ist hoch. War auch schon zu hoch. Denn Julie Küttel erlitt ein Burn-out, nachdem sie in einem ihrer Stücke auch das allerletzte Detail perfekt inszenieren wollte. Es wurde ihr zu viel, sie konnte zwei Monate nicht mehr trainieren. «Sogar Zähneputzen war anstrengend.» Nun hat sie gelernt zu akzeptieren, wenn etwas nicht perfekt ist. Ausserdem weiss sie jetzt: «Ein perfektes Stück gibt es nicht. Jede Choreografin würde es anders machen. Und ich selber würde es in fünf Jahren auch ganz anders gestalten als heute.»

Druck, Stress und Anstrengung. Viele Schattenseiten. Doch die Sonnenstrahlen überwiegen. Es ist alles wert. Dem Job als Tänzerin schreibt Julie Küttel eine hohe Bedeutung zu. «Man hat besonders in der Pandemie gemerkt: Ohne Kunst wird es still. Wir haben alle ein hohes Stresslevel. Es ist schön, mal etwas schauen gehen zu können und aus dem Alltag rauszukommen. Das können wir als Tänzer gut geben.» Es ist die Liebe für die Bewegung, die sie begeistert. Etwas auszudrücken, etwas zu erzählen. Und zu entdecken, auf welche Weise man ein Thema rüberbringen kann.

Nächste Station Griechenland?

Im Sommer ist ihre Ausbildung vorbei. «Es ist schwierig, an einen Job zu kommen», sagt Julie Küttel. «Oft suchen sie einen speziellen Typ. Zum Beispiel jemand Grosses, Dunkelhäutiges oder jemand Kleines mit langem schwarzem Haar. Tänzer zu sein, ist ein hartes Business.» Doch sie hat bereits Aufmerksamkeit erregen können und ein Jobangebot von einer Agentur in Griechenland erhalten. Dort könnte sie in einem Fünfsternehotel arbeiten, die Musical-Shows aufführen. Eigentlich perfekt für Julie Küttel, um zwei ihrer ganz grossen Leidenschaften zu vereinen: das Singen und das Tanzen.

