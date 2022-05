Jonas Strahberger aus Sarnen ist Fotograf in Afrika

Porträt Von Obwalden nach Malawi: Wie sich ein junger Sarner in Afrika ein neues Leben aufbaut Der 22-jährige Jonas Strahberger aus Sarnen hat sein Leben in der Schweiz verlassen, um in Afrika ein neues zu beginnen. Dort verdient er sein Geld als Safari-Guide und Wildlife-Fotograf. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 30.05.2022, 05.00 Uhr

Jonas Strahberger mit seiner Kamera auf Safari. Bild: PD

Es ist die Geschichte eines jungen Sarners, der zurück zu seinen Träumen fand. Doch beim Träumen hat er es nicht belassen. Es ist eine Geschichte voller Leidenschaft und Mut, und der Kühnheit, etwas Neues zu wagen. Es ist die Geschichte von Jonas Strahberger. Ein Mann, der auszog, um die Welt und ihre Schönheit wieder näher an die Menschen zu tragen.

Doch wie so manch gute Geschichte beginnt auch die des jungen Sarners nicht sonderlich glamourös. Zunächst ist sie geprägt von Unzufriedenheit. Strahberger arbeitete nach Abschluss seiner Detailhandelslehre und der Berufsmatura während eines Jahres im Kundendienst eines Sportgeschäfts. Mit dem Lockdown 2021 ergab sich eine Menge Arbeit für den Sarner. «Der Job machte mir keinen Spass und wir hatten wahnsinnig viel zu tun. Ich war mit der Situation überfordert», erzählt er.

Er begann eine Ausbildung zum Safari-Guide

Strahberger entschloss, sich eine Auszeit zu gönnen und buchte drei Wochen Afrika. Zu dieser Zeit einer der wenigen Orte, die man bereisen konnte. Es lohnte sich für den Sarner: «Ich habe mich in diesen drei Wochen in den Kontinent verliebt», sagt er. Mehr leben als leisten, mehr geniessen als schuften. So könnte man seine Worte zusammenfassen. «Das Lebensgefühl ist ein ganz anderes dort. Die Menschen geniessen mehr das Jetzt und da der Wohlstand niedriger ist als zum Beispiel in Europa, sind sie mit weniger zufrieden.»

Jonas Strahberger wartet auf das perfekte Bild. Bild: PD

Nach seiner Rückkehr arbeitete Strahberger noch zwei Wochen im Job beim Kundendienst, dann kündete er – und begann, sein neues Leben zu planen. «Ich fragte mich, wie ich mir ein Leben in Afrika finanzieren könnte und stiess auf eine Schule, die Safari-Guides ausbildet.» So kam es, dass er vor acht Monaten sein Leben in der Schweiz zurückliess, um sich in Südafrika der einjährigen Ausbildung zum Reiseführer durch die afrikanische Wildnis zu widmen.

Sein kostbarstes Gut ist seine Kamera

Mittlerweile hat für Strahberger das eine zum anderen geführt. Sein Praktikum, das er im Rahmen der Ausbildung macht, brachte ihn auf eine Lodge in Malawi. Laut ihm eines der ärmsten Länder Afrikas. Im Schatten eines grossen Baums steht sein Zelt, etwas kleiner als ein herkömmlicher Pavillon, darin eine Pritsche, zwei bis drei Bücher und eine Kommode für seine Kleidung. Mehr braucht der 22-Jährige nicht. Sein wohl wertvollstes Besitztum: eine Kamera. So verdient Strahberger sein monatliches Gehalt mittlerweile nicht mehr ausschliesslich mit den Touristenreisen, sondern konnte sich als Wildlife-Fotograf der Lodge einen Namen machen. Was als persönliches Projekt begann, entwickelte sich zu seiner Berufung.

Voller Einsatz für ein tolles Bild. Bild: PD

Schon als kleiner Junge war der Sarner fasziniert von der Natur und ihren Tieren. «Während ich älter wurde, habe ich irgendwie den Draht dazu verloren», sagt er. Doch mit Corona und der Zeit der Isolation beschäftigte er sich vermehrt mit sich selbst, mit seinen Wünschen und Träumen. Und so wurde ihm klar, dass er es sich zur Aufgabe machen möchte, die Natur und die Menschen wieder miteinander zu verbinden. Denn er sagt: «Ich habe das Gefühl, dass der Mensch den Bezug zur Natur mehr und mehr verliert.» Eine Entwicklung, der er mit seinen Aufnahmen junger Elefanten, spielender Geparde und jagender Greifvögel entgegenwirken möchte.

Eine Löwin Bild: Jonas Strahberger Spielende Geparden. Bild: Jonas Strahberger Eine Löwenfamilie. Bild: Jonas Strahberger

Es ist unschwer zu erkennen, wie sehr es Strahberger in Afrika gefällt. Während er in einem Café inmitten seiner Heimat Sarnen von Malawi erzählt, schwingt eine nicht zu überhörende Begeisterung in seiner Stimme mit. Obwalden vermisse er nicht, doch komme er immer wieder gerne zu Besuch. «Klar, gerade in den ersten Wochen war es nicht einfach», sagt er. Familie und Freunde fehlen ihm oft, doch hat er in der Lodge viele neue Menschen gefunden, die ihm nahestehen. «Meine Liebsten hier wissen, dass ich in Afrika glücklich bin. Ich schätze, das ist für sie das Wichtigste.»

In wenigen Tagen sind Strahbergers Ferien in der Schweiz zu Ende, dann geht es zurück nach Afrika. Nach Hause, irgendwie. Zurück in die Wildnis, unter den grossen Baum, in die Lodge, die drei Autostunden von der nächsten Stadt entfernt ist. Zurück zu jenem Traum, der durch Strahbergers Leidenschaft und Mut kein solcher geblieben, sondern zu seinem Leben geworden ist.

