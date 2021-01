Porträt «Zehn- bis Zwölfstunden-Tage sind für mich normal geworden»: Dieser Obwaldner steuert das Armeematerial und die Lieferung der Coronaimpfdosen Werner Dreyer ist dafür verantwortlich, dass sämtliches Material der Armee zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Die Arbeit häufte sich seit dem Beginn der Pandemie, jetzt müssen auch die Impfdosen rechtzeitig geliefert werden. Florian Pfister 12.01.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Er ist der Dreh- und Angelpunkt der Armeelogistik. Werner Dreyer ist seit elf Jahren Chef der Lageverfolgung der Logistikbasis der Armee (LBA). Mit seinem Team arbeitet er im Lageverfolgungszentrum in Bern. Seit Beginn der Coronapandemie sieht sich der Obwaldner mit neuen herausfordernden Aufgaben konfrontiert.

Werner Dreyer (links) bei der Planung in der Transportzentrale COVID-19. Bild: PD

Werner Dreyer vergleicht die Lageverfolgung der Logistikbasis der Armee mit dem Operationscenter der SBB, das für den ordentlichen Ablauf im schweizerischen Schienenverkehr zuständig ist. Dreyers Team steuert das Material und die logistischen Tätigkeiten der Armee schweizweit. Dazu gehört beispielsweise zu wissen, was die Angehörigen der Armee für ihre Rekrutenschulen und Wiederholungskurse brauchen. «Es geht darum, den Überblick zu wahren, über Mensch und Material», sagt der Sachsler.

Eine intensive Zeit vor jedem RS-Start

Die besondere Herausforderung sei, dass sich das Material jeweils zur rechten Zeit am rechten Ort befindet. Vor allem wenn die 28 Rekrutenschulen gleichzeitig starten, müsse alles stimmen. Am kommenden Montag ist es wieder so weit, auch wenn diesmal ein Teil der Rekruten coronabedingt die ersten drei Wochen im «Distance-Learning» zu Hause verbringt und erst danach in die Kasernen einrückt. «Es ergeben sich viele Leistungen auf den gleichen Zeitpunkt. Um das zu bewältigen, braucht es ein proaktives Handeln und gutes Vorausdenken», sagt Werner Dreyer. «Wenn jemand morgen Material im Tessin braucht, muss bereits gestern daran gedacht worden sein.» Und:

«Man muss der Zeit immer mindestens ein bis zwei Schritte voraus sein.»

Aufgrund der Coronapandemie sind weitere Aufgaben dazugekommen. Das heisst für ihn, länger und öfter zu arbeiten. An normale Bürozeiten ist für ihn nicht mehr zu denken. Die erste grosse Herausforderung stand für Dreyers Team am 14. März 2020 an. Damals wurde eine erste Mobilmachung ausgerufen, um die Kantone und das Gesundheitswesen beim Kampf gegen das Coronavirus zu unterstützen. Seit dem Zweiten Weltkrieg wurden nie mehr in so kurzer Zeit so viele Formationen mit so spezifischen logistischen Bedürfnissen aufgeboten und eingesetzt wie während der Coronapandemie. «Zehn- bis Zwölfstunden-Tage sind für mich normal geworden», so der 63-Jährige.

Kantone bestellen die Impfdosen bis 15 Uhr

Werner Dreyer muss in der aktuellen Lage während sieben Tagen in der Woche den Überblick wahren. Die Logistikbasis der Armee hat zum Schichtbetrieb gewechselt. Denn sie ist nun zusätzlich auch dafür verantwortlich, dass sich die Impfdosen zeitgerecht am richtigen Ort befinden. Werner Dreyer erklärt:

«Wir erhalten vom Bundesamt für Gesundheit für jeden Kanton und für das Fürstentum Liechtenstein die entsprechenden Kontingente vorgegeben. Die Kantone können bei uns innerhalb dieser Kontingente die benötigte Anzahl an Impfdosen bestellen.»

Die Armee liefert die Dosen in Spezialboxen, die mit Trockeneis gefüllt sind. Die Kantone haben jeweils bis um 15 Uhr Zeit, die Impfdosen für den Folgetag zu bestellen. Danach gehen Werner Dreyer und sein Team an die Planung. Dieses besteht aus dreizehn Direktunterstellten und weiteren vier Mitarbeitern aus der Armeeapotheke. Zudem kann Dreyer auf rund sechzig Mitarbeitende aus den insgesamt fünf Armeelogistikcentern der Schweiz zurückgreifen.

Wenn die Bestellfrist abgelaufen ist, folgen eine Koordinationssitzung und eine Auslieferungsplanung, die rund neunzig Minuten dauert. Alles in allem ein sehr komplexer Vorgang, wie Werner Dreyer sagt. Die Armee sei dafür aber der ideale Partner für das Bundesamt für Gesundheit und die Kantone, da die Voraussetzungen für den gesamten Vorgang der Impfstoff-Lieferung gut vorbereitet werden konnten. Dazu gehören die entsprechende Infrastruktur, sowie die Sicherstellung der Lagerung, der Sicherheit und der Lieferung des Impfstoffs.

Werner Dreyer spricht anlässlich eines Lage- und Koordinationsrapportes mit den Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein, der wöchentlich per Videokonferenz stattfindet. Bild: PD

Vom Gemeinderat zum Kantonsrichter

Für Werner Dreyer ist der Posten bei der Armee nicht die einzige berufliche Aufgabe. Auch in seinem Heimatkanton ist er kein Unbekannter. Von 1997 bis 2012 war er im Gemeinderat von Sachseln tätig. Seit neun Jahren ist er Kantonsrichter im Kanton Obwalden. Der Job bei der Armee und jener im Gericht stünden sich jedoch nicht im Weg. «Gerichtstermine kann man weit hinaus planen. Wichtige Sitzungen in Bern können somit entsprechend angesetzt werden, sodass sich dies nicht überschneidet», sagt Dreyer. Auch für das Militär hat er lange im Kanton Obwalden gearbeitet. 17 Jahre lang arbeitete er im Eidgenössischen Zeughaus in Sarnen als Adjunkt, bis er 2005 nach Bern wechselte.



Für Werner Dreyer wird die intensive Zeit wohl nicht so bald zu Ende sein. Er weilt jedoch nicht immer in Bern und kann nach seinen Wochenaufenthalten in der Hauptstadt an seinen freien Tagen bei seiner Familie in Sachseln entspannen. Danach wird er wieder an seinem Arbeitsplatz benötigt. Denn für Werner Dreyer ist klar: Der Mensch bewegt die Mittel.