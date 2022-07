Porträt/Podcast Kernser Joel Michel organisiert «Sound am See» – auch sonst lebt er für die Kultur Die Vorbereitungen für das kostenlose Sommerfestival in Sarnen beanspruchen viel Zeit von Joel Michel. Der 22-jährige Kernser hat aber nebst seinem Studium noch viel mehr zu tun. Florian Pfister Jetzt kommentieren 13.07.2022, 05.00 Uhr

Passionsfrucht Folge 3 Am See sounden mit Joel Michel Im Podcast Passionsfrucht unterhält sich Florian Pfister mit jungen Kulturschaffenden aus Ob- und Nidwalden. Sie alle vereint eines: Sie haben eine Leidenschaft für etwas, eine Passion. Hören

Es ist tiefster Winter, als zwei junge Bandmitglieder mehr wollen. Denn die Obwaldner suchten nach Auftrittsmöglichkeiten. Da diese aus ihrer Sicht im Kanton rar waren, haben die zwei entschieden, selbst solch eine Möglichkeit zu schaffen. Dieser Tag war Ende 2015. Ein halbes Jahr später ging die erste Ausgabe von «Sound am See» wortwörtlich über den Teppich, später dann über die Bühne. Daraus entstanden ist ein Event, der im Sarner Sommer Fuss gefasst hat. Wegen lokalen und überregionalen Bands, wegen der Organisation und nicht zuletzt wegen der Location. «Sound am See» wird immer grösser und feiert dieses Jahr erstmals an zwei Wochenenden: am 15. und 16. Juli sowie am 5. und 6. August. Mittendrin: der Präsident, Joel Michel.

Joel Michel ist Präsident vom «Sound am See» und wirkt unter anderem auch beim Treibhaus in Luzern mit. Bild: Florian Pfister (Luzern, 14. Juni 2022)

«Wir sind die einzigen im Kanton, die eine vergleichbare Veranstaltung auf die Beine stellen. Sie ist öffentlich, kostenlos und niederschwellig», sagt der 22-Jährige, der seit Anfang an mit viel Herzblut und Engagement dabei ist, seit der Vereinsgründung 2019 als Präsident.

«‹Sound am See› ist super gut gelegen am Sarnersee und inmitten der Berge. Der Platz ist auch gut zugänglich. Man kann hinfahren, hinskaten, hinschwimmen, mit dem Boot kommen oder mit dem Rollstuhl hinfahren.»

Ein Ruderer habe seines Wissens auf dem See aber noch nie Halt gemacht, um der Musik zu lauschen. Aber Campinggäste hat es schon den See entlang gezogen, die den Sound erklingen gehört haben. Der See trägt die Musik. Ein weiterer Vorteil der Location.

Das Spezielle am «Sound am See» sei ausserdem die Atmosphäre. «Sommerliche Temperaturen, super Bands, eine wundervolle Bühne, die Dekoration, die Platzgestaltung und die Holzlounges machen es aus», sagt Joel Michel weiter. «Wir erreichen viele unterschiedliche Leute und Bevölkerungsschichten und das macht uns besonders.»

Kulturwissenschaften: Eine Wissenschaft für sich

Doch genug geschwärmt. «Sound am See» ist bei weitem nicht das einzig Kulturelle, das Joel Michel eine Menge Zeit und Kraft abverlangt. So studiert er Kulturwissenschaften mit Hauptfach Philosophie an der Uni Luzern. Laut der Website der Uni Luzern beschäftigen sich Kulturwissenschafterinnen und Kulturwissenschafter mit sämtlichen Bereichen des menschlichen Lebens: Politik, Wirtschaft, Medien, Kunst, Literatur, Wissenschaft, Technik. Doch was heisst das genau? «Das ist die grosse Frage», sagt Joel Michel. «In der Kulturwissenschaft selbst ist das eine grosse Debatte. Es ist eine junge Wissenschaft. Wir versuchen, den Mensch als Kulturwesen zu begreifen.»

Das Studium besteht grundsätzlich aus dem Lesen, Schreiben und Verstehen von Texten und darüber zu diskutieren, Journalismus oder Kommunikation lägen nahe als Perspektive. «Man kann das machen, was man daraus machen will», sagt Joel Michel, der das Bachelor-Studium im Frühling beenden wird. «Wenn man ein Unternehmen gründen will, steht die Tür offen. Wenn man in eine Verwaltung gehen will, kann man das auch.» Noch hat der Obwaldner Zeit zum Überlegen, denn zunächst will er den Master anhängen. Eines weiss er aber sicher:

«Ich will in der Kulturbranche arbeiten.»

Und dies macht er bereits in einem Teilzeitpensum im Treibhaus Luzern. Bis Ende August ist er als Praktikant für die Kommunikation und soziale Medien zuständig. Auch später wird er dem Treibhaus erhalten bleiben. Er konnte bereits auch schon einige Erfahrungen sammeln, wie es ist, für Jugendliche oder mit Jugendlichen zu arbeiten. Im Treibhaus machen viele 16-Jährige ihre ersten Ausgang-Erfahrungen. «Das ist manchmal echt wild und sehr stressig, wenn man Aufsicht hat», sagt Joel Michel lachend. Dass auch mal ein paar Bierchen zu viel getrunken werden, komme ab und an mal vor. Zum Teil müssen die Eltern ihre Kinder gar abholen kommen. Auch schon mit jüngeren Jugendlichen hatte Joel Michel zu tun. Seinen Zivildienst hat er bei der Jugendarbeitsstelle in Stans absolviert. Unter anderem betreute er 12- bis 15-Jährige im Jugendtreff.

Joel Michel ist im Garten des Jugendkulturhauses Treibhaus. Bild: Florian Pfister (Luzern, 14. Juni 2022)

Auch mal «eine ruhige Kugel schieben»

Bleibt überhaupt noch Zeit für anderes als Kultur? «Mal mehr, mal weniger», sagt der Bassist der Horwer Band «The Stains». «Ich bin schon sehr ausgebucht und die Tage sind schon oft voll. Es ist ein Balancieren, wie viel ich machen will und kann.» Umso mehr kann Joel Michel die Semesterferien geniessen. Da kann er auch mal «eine ruhige Kugel schieben», also einfach mal weniger machen. Vielleicht auch spazieren gehen oder lesen.

Auf Abenteuer ist Joel Michel nicht aus. Vielmehr tastet er sich in kleinen Schritten in die grosse Welt vor. Im tiefsten Melchtal aufgewachsen war der Schritt nach Kerns im Alter von fünf Jahren schon einer in die Welt hinaus, danach stand der Nächste nach Sarnen ins Gymnasium an. Nun studiert er in Luzern und wohnt in einer WG in Ebikon. Als Nächstes müsste es ihn also irgendwo ausserhalb der Zentralschweiz hinschlagen und danach wiederum nach Europa. Joel Michel schmunzelt und sagt: «Ich gehe in kleinen Schritten.»

Hinweis: Im Podcast «Passionsfrucht» spricht Joel Michel noch detaillierter über «Sound am See» und warum Bier und Kultur perfekt zueinander passen. Der Podcast ist auch auf Spotify und Apple Podcast zu finden.

