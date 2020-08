Post in Engelberg arbeitet ab 2021 mit der Zentralbahn zusammen Bereits in Wolfenschiessen und Dallenwil arbeitet die Post mit Partnern zusammen. Dieses Konzept hält nun mit einer Partnerschaft mit der Zentralbahn auch in Engelberg Einzug. 26.08.2020, 15.55 Uhr

Im Frühjahr 2021 eröffnet die Post in Engelberg eine Theke im Reisezentrum der Zentralbahn. Bild: Corinne Glanzmann (neue Nz) / Neue Obwaldner Zeitung, 25.08.2015

(pjm) Ab April 2021 bietet die Post in Engelberg neu ihre Dienstleistungen im Reisezentrum der Zentralbahn an. Das Reisezentrum wurde kürzlich von Februar bis April dieses Jahres modernisiert, wobei bereits der nötige Platz für eine Posttheke eingeplant wurde, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von Post und Zentralbahn heisst.