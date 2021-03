Primarschule Nach Coronafall: Rund 130 Schüler und 33 Lehrpersonen in Sarnen müssen zum Spucktest In der Mittelstufe II der Schule Sarnen Dorf ist eine Infektion mit dem Coronavirus aufgetreten. Gleichzeitig bestehen mehrere Verdachtsfälle. Der Kantonsarzt hat deshalb angeordnet, dass alle Schüler der 5. und 6. Primarschulklassen einem Coronatest unterzogen werden. Der Test ist jedoch freiwillig. 11.03.2021, 17.13 Uhr

Auch an Schulen im Kanton Zug gab es bereits Speicheltests. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen 25. Februar 2021)

(zfo) Rund 130 Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Primarschulklassen sowie 33 Lehrpersonen der Schule Sarnen Dorf müssen sich auf Anordnung des Obwaldner Kantonsarztes Dr. med. Mario Büttler einem Coronatest unterziehen. Das meldet der Kanton Obwalden am Donnerstagabend.

Auf der entsprechenden Mittelstufe II sei eine Coronainfektion aufgetreten. Gleichzeitig bestehen mehrere Verdachtsfälle. Der Test wird als Spucktest (Speicheltest) durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich keinem Nasen-Rachen-Abstrich unterziehen.

Der Test ist freiwillig und kann deshalb von Eltern verweigert werden. Ein Kind, welches sich dem Test nicht unterzieht, muss jedoch für zehn Tage in Quarantäne. Ein positives Testergebnis in der Klasse zieht ebenfalls eine zehntägige Quarantäne nach sich. «Diese breitere Testung erfolgt im Rahmen der Ausbruchsabklärung. Auf das wiederholte, präventive Testen an Schulen wird vorläufig noch verzichtet», erklärt Kantonsarzt Mario Büttler.

Oberste Ziele des Kantons Obwalden bleiben, eine erneute Rückkehr zum Fernunterricht zu verhindern und die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, so der Kanton weiter.