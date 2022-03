Pro Natura lädt zum Wettbewerb für Böschungen

Urschweiz Pro Natura sucht Böschungen Die Naturschutzorganisation erachtet Böschungen als ökologisch wertvoll. Nun kann sich die Bevölkerung an einem Wettbewerb beteiligen. 15.03.2022, 17.31 Uhr

Böschungen, oder schweizerisch «Borde», seien wertvolle Natur- und Landschaftselemente, schreibt Pro Natura in einer Mitteilung. Mit dem Projekt «Blühende Borde für die Urschweiz» wollen Pro Natura Unterwalden und Uri die wertvollen Böschungen in der Region daher sichern und aufwerten. Mit einem Wettbewerb wird die Bevölkerung dazu aufgefordert, bei der Suche nach solchen mitzuhelfen.

Ab April sollen die «ökologisch wertvollen» und auch «potenziell wertvollen» Böschungen in den Kantonen Uri, Nid- und Obwalden aufgenommen und inventarisiert werden, um ihren Zustand zu erfassen. Für dieses Inventar wird die Bevölkerung dazu aufgefordert, Hinweise auf wertvolle Böschungen zu melden. Gesucht seien solche mit Frühlings-Schlüsselblumen («Primula veris», siehe Bild).

Eine Schlüsselblume (Primula veris) blücht in einer Böschung. Archiv LZ

Wettbewerb bis am 8. Mai

Entsprechende Entdeckungen können an Pro Natura Unterwalden mit Foto und Standort gemeldet werden – mit Koordinaten, Strassennamen oder einem Eintrag auf einem Kartenausschnitt. Die Anschrift lautet: Pro Natura Unterwalden, Tulpenweg 2, 6060 Sarnen. E-Mail: katherine.schmid@pronatura.ch. Zusammen mit der eigenen Adresse kann bis am 8. Mai am zugehörigen Wettbewerb teilgenommen werden. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine Übernachtung für zwei Personen in der Villa Cassel in Aletsch. (lur)