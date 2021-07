PROJEKTWOCHE Holzhütte, Natursteinmauer und Holzhag: Lehrlinge aus Lungern werden zu eigenen «Baustellenchefs» Die Lernenden von drei Lungerer Firmen führen jedes Jahr eine Projektwoche durch. In diesem Jahr verschönerten sie die Gegend rund um das Hotel Giessbach in Brienz. Florian Pfister 20.07.2021, 05.00 Uhr

Sie sind es gewohnt, draussen zu arbeiten, ob bei praller Sonne oder stürmischem Regen: Zimmermänner oder Maurer. Nicht so Kauffrauen und Kaufmänner oder Mediamatiker, die normalerweise im trockenen Büro aktiv sind. Egal, welchen Beruf sie ausüben, die Lehrlinge der Lungerer Firmen Gasser Felstechnik AG, HP Gasser AG und Sutter Fahrzeugbau AG verbrachten in der vergangenen Woche viel Zeit miteinander – und draussen im Regen.

Lehrlinge beim Abbauen des alten Zauns. Bild: PD

Die drei genannten Firmen führten eine Projektwoche durch. 15 Lehrlinge haben während der fünf Tage im Parkgelände des Hotels Giessbach in Brienz die Gegend aufgewertet. Sie verschönerten einen Wanderweg, indem sie loses Gestein herausbrachen und einige Natursteinmauern neu erbauten. Bei fünf Aussichtspunkten gossen sie Fundamente, um dort den Zaun zu renovieren. Ein 120 Meter langer Holzhag sowie mehrere Sicherheitszäune entstanden für die Besucher des Naturparks. Bei einer Feuerstelle haben die Zimmermänner der HP Gasser AG eine Hütte für das Brennholz neu gebaut.

2300 Kilogramm Beton hinaufgetragen

Die Lehrlinge haben die Arbeit dabei von der Bestellung bis zur Ausführung selbst übernommen. Sie standen unter Aufsicht des Sicherheitsbeauftragten der Gasser Felstechnik AG, Fredel Abegglen. «Die 15 Lernenden aus den unterschiedlichsten Lehrberufen arbeiten gemeinsam und eigenverantwortlich am Projekt. Sie lernen voneinander und leisten gleichzeitig einen Beitrag an unsere wunderschöne Region», sagt Fredel Abegglen. Unter den Lernenden befindet sich Mediamatiker Balin Imfeld, der nach den Sommerferien in das vierte Lehrjahr wechselt. Das Wetter in dieser Hochwasserwoche sei für ihn die grösste Herausforderung gewesen.

«In der Freizeit bin ich zwar gerne draussen», sagt der 18-Jährige aus Lungern, «aber unter jeder Bedingung im Gelände zu arbeiten, ist etwas anderes.» Der Transport des Betons sei anstrengend gewesen. Rund ein Kubik mussten die Lehrlinge selbst den Weg hinauftragen, unter anderem über Treppen. Das entspricht etwa 2300 Kilogramm. Dazu nutzen sie sogenannte «Bränte»: Betoneimer, die sich wie ein Rucksack umschnallen lassen. Die Maurer-Lernenden übernahmen auf dieser Baustelle für einmal die Rolle des Vorarbeiters und leiteten die Arbeiten, wie Balin Imfeld sagt. «Das muss schon jemand vom Fach sein.» Wer wie der Mediamatiker normalerweise nicht auf der Baustelle arbeitet, half mit, wie er oder sie konnte.

Die Lernenden montieren das Sicherungsnetz. Bild: PD

«Wir können zufrieden sein mit dem, was wir geleistet haben», sagt Silvan Bürgi, der vor kurzem sein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis als Zimmermann entgegennehmen durfte. Die Holzhütte sei ansprechend geworden. «Sie ähnelt den Hütten, die es am Lungerersee gibt.» Alles ist aber nicht rund gelaufen. Teilweise funktionierten die Maschinen nicht wie gewünscht.

Die Lernenden aus den drei Betrieben führen in jedem Jahr eine Projektwoche durch. Im vergangenen Jahr gastierten sie beim Berghaus Schönbüel in Lungern. Sie führten Renovationsarbeiten aus und bauten ein Tippi-Zelt auf. Auch an einem Wanderweg arbeiteten die Lehrlinge. Im Gegensatz zu diesem Jahr haben sie damals während der Projektwoche im Berghaus übernachtet.

Der Regen bringt Erkenntnisse

«Die Projektwoche ist unter anderem dazu da, sich untereinander besser kennen zu lernen», führt Betreuer Abegglen aus. Das sei besser möglich, wenn man die Abende nach getaner Arbeit in der Gruppe ausklingen lassen kann. Dennoch sei der Austausch auch heuer nicht zu kurz gekommen.

«Die Jugendlichen sollen keinen Zeitdruck haben. Wir konnten plaudern und ein Jass zwischendurch lag auch drin.»

Die 15 Lernenden mit dem Betreuer Fredel Abegglen (rechts aussen). Bild: PD

Was bleibt Balin Imfeld von der diesjährigen Projektwoche? Er hat einiges zum ersten Mal gemacht und Neues gelernt. So hat er beispielsweise beim Schalen geholfen. Den vielen Regen wird er nicht so schnell vergessen. «Bei meiner Arbeit spielt das Wetter sonst keine Rolle», sagt er. «Jetzt kann ich mich besser in jene hineinversetzen, die täglich bei jeder Witterung draussen arbeiten.»