Pulverschnee Nach tödlichem Lawinenunfall: Engelberg Tourismus entschuldigt sich für Freeride-Werbung Ein Werbevideo auf Facebook für einen Pulverschnee-Kurs stiess auf Unverständnis. Es wurde veröffentlicht, just nachdem es zu zwei tödlichen Lawinenunglücken in der Region kam. Laut den Verantwortlichen ein Fehler. Sie setzten auf Prävention. Florian Arnold 18.01.2021, 18.30 Uhr

Ein Pulverschneeparadies, das seinesgleichen sucht: Dieses Bild vermittelt Engelberg Titlis Tourismus auf der eigenen Website. So werden etwa «Fünf einzigartige Variantenabfahrten und unvergessliche Powderruns» beworben. Ein Video, das am Wochenende auch auf Facebook lief, zeigt die idyllische Landschaft und die Freerider, die durch den Tiefschnee die Hänge hinunter kurven. Spass pur.

Skifahren abseits der Pisten: grosser Spass mit grossem Risiko. Bild: Roger Grütter (2013)

Allerdings kam es in der Region am selben Wochenende zu zwei tödlichen Unfällen abseits der Pisten. Am Samstagmorgen starb ein 36-jähriger Mann in Engelberg im Gebiet Laub, nachdem er aus einer Lawine geborgen wurde. Ein weiterer Mann wurde schwer verletzt. Einen Tag zuvor, am Freitag, verunglückte ein 26-jähriger Tourenskifahrer am Niederbauen tödlich in einer Lawine, – die Rega konnte aufgrund der schlechten Sicht nicht fliegen.

«Es war ein Fehler»

Dass die Veröffentlichung des Werbevideos ausgerechnet mit den tragischen Unfällen zusammenfiel, wurde in den sozialen Medien kritisiert. Man sende ein «falsches Signal» aus, hiess es etwa in den Kommentaren. Dies sieht Tourismusdirektor Andres Lietha gleich: Das Video sei schon lange terminiert gewesen und die Veröffentlichung nicht rechtzeitig gestoppt worden. «Es war ein Fehler, dass wir das nicht früher gemerkt haben.» Die Unfälle machen ihn betroffen. Die Lawinengefahr sei am Wochenende offensichtlich gewesen.

«Es macht mich ratlos, weshalb sämtliche Warnhinweise nicht gefruchtet haben.»

In tieferen Lagen und weniger steilen Hängen wäre das Fahren im Pulverschnee mit weniger Risiko verbunden gewesen, so Lietha. Dass man durch die Werbung für den Pulverschnee das Schicksal herausfordere, weist Lietha aber klar zurück. «Freeriden ist nicht per se gefährlich – an gewissen Orten und bei gewissen Verhältnissen wird es gefährlich», so Lietha.

«Engelberg besitzt nun mal ein Freeride-Gebiet von Weltruhm, das können und möchten wir nicht verstecken.»

Man könne den Gästen nicht verbieten, neben die Pisten zu gehen. «Aber wir können sie warnen und ihnen gute Informationen liefern.»

Kurse setzen auf Prävention

Deshalb setzt Lietha vor allem auch auf die Prävention. Durch diese seien die Unfallzahlen in den vergangenen Jahren stabil bis rückläufig – während die Zahl von Freeridern massiv angestiegen sei. Letztlich habe das Werbevideo auf Facebook auch mit Prävention zu tun. Denn beworben wurde damit ein Präventiv-Kurs. «Die Snow-and-Safety-Days wurden extra dafür ins Leben gerufen, um Unfälle möglichst vorzubeugen, indem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Gefahren sensibilisiert werden», sagt Philipp Oeschger, Produktmanager von Engelberg Titlis Tourismus. Die Kurse würden sich somit an Personen richten, die erste Erfahrungen im Pulverschnee sammeln möchten. «Es geht also nicht um die Promotion des Freeridens, sondern vor allem um das Vermitteln von Grundkenntnissen.»

Vergleichbare Angebote gebe es auch für den Sommer, wie etwa die «Rock & Safety Days», bei dem die Sicherheit auf den Klettersteigen aufgezeigt wird.

In den Snow-and-Safety-Kursen sind die Teilnehmer mit einem Bergführer unterwegs, der ihnen das «Sicherheits-ABC» beibringt. In einem ersten Teil wird die Theorie vermittelt. Die Teilnehmer trainieren am Probehang die Suche mit dem Lawinensuchgerät, sowie den Umgang mit Sonden und Schaufeln. Aber es steht auch eine Tour im Gelände auf dem Programm. «Dies geschieht aber nur, wenn es die Verhältnisse zulassen», betont Produktmanager Oeschger. «Die Sicherheit hat oberste Priorität.»

Titlisbahnen helfen bei Notfällen mit

Die Titlisbahnen unterstützen das Kursangebot. «Präventive Massnahmen, um Unfälle zu verhindern, begrüssen wir sehr», sagt Urs Egli, Marketingleiter. Die Prävention würde auch Wirkung zeigen, und Sensibilisierung bleibe eine wichtige Aufgabe. In Bezug auf die Verantwortung stellt Urs Egli klar: «Wir sind zuständig für die Sicherheit auf der Piste.» Auf den markierten Pisten garantieren die Titlisbahnen dafür. «Wer aber die markierten Pisten verlässt, tut dies auf eigene Gefahr.» Von der Haftung ist das Skigebiet ausgenommen. Egli:

«Wir empfehlen ganz klar, dass man sich nur mit einem ausgebildeten Bergführer, der das Risikomanagement gewährleisten kann, ins freie Gelände begibt.»

Kommt es zu einem Lawinenniedergang, bei dem Menschen betroffen sind, helfen die Titlisbahnen mit bei der Alarmierung der Rega respektive der Alpinen Rettung. «Wir stellen sicher, dass die Zonen abgesperrt werden, damit die Rettungsleute ihre Arbeit sicher verrichten können», erklärt Egli. Das Vorgehen wird dann aber von der Kantonspolizei bestimmt. Allenfalls seien vor einer Suche von Vermissten Sprengungen nötig, um Nachlawinen ausschliessen zu können. «Die Sicherheit der Rettungsleute hat Priorität», so Egli.