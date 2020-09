Das Kernser Projekt Quartana nutzt die Baulücke im Gebiet Sand geschickt In Kerns sind die ersten Terrassenhäuser mit 27 Eigentumswohnungen im Bau – und alle schon verkauft. Robert Hess 08.09.2020, 14.05 Uhr

Die Firma Fallegger Immobilien AG, Sarnen, erstellt seit Dezember 2018 im Gebiet Sand in Kerns je zwei Terrassen- und Blockhäuser mit insgesamt 27 Eigentumswohnungen. Investiert werden rund 25 Millionen Franken. Die zwei Häuser der ersten Bauetappe werden im November dieses Jahres bezugsbereit sein, die beiden andern im Oktober 2021, wie Thomas Fallegger, Inhaber der Bauherrengesellschaft, an einer Presseorientierung erklärte. Sein Sohn Thomy ist verantwortlich für die Architektur und Bauleitung der Überbauung im «Müliboden», Sohn Ramon führt die Vermarktung und den Verkauf der Wohneinheiten. «Das Projekt ‹Quartana ›verläuft sehr erfolgreich», berichtete er: «Alle 27 Eigentumswohnungen mit 2,5 bis 6,5 Zimmern sind verkauft.» Die Wohnungen seien grosszügig ausgebaut, wiesen einen guten Standard auf, «sind aber auch für Familien bezahlbar», so Ramon Fallegger.