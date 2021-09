Sarnen Sexuelle Identität: Sie wollen das «Queerkaff Obwalden» bunter machen Ronja Studer aus Sachseln und Hanna Lai aus Giswil setzen sich für mehr sexuelle Offenheit in ihrem Heimatkanton ein. Das gestaltet sich nicht immer einfach, denn potenzielle Störenfriede müssen in die Planung jeder Veranstaltung miteinbezogen werden. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 08.09.2021, 14.29 Uhr

Nahezu täglich setzen sich Ronja Studer (20) und Hanna Lai (19) neben der Migros in Sarnen unter einen Baum und essen gemeinsam zu Mittag. Zwei junge Menschen, die mit ihrem Kleidungsstil, der offenen Ausstrahlung und lautem Gelächter auffallen. Sie haben ein gemeinsames Ziel: das Obwaldner Volk aufzuklären.

Ronja Studer (links, 20) und Hanna Lai (19) möchten Obwalden bunter machen. Bild: Kristina Gysi (Sarnen, 2. September 2021)

«Ich muss zum Glück niemanden bekehren», sagt Ronja lachend. Darum ginge es nicht. Vielmehr wünsche sie sich Toleranz gegenüber jenen sexuellen Formen, die nicht so bekannt sind wie die Heterosexualität. Ronja und Hanna kämpfen für mehr Offenheit und Akzeptanz in ihrem Kanton. Kein einfaches Unterfangen, im ländlichen und katholischen Obwalden. Immer wieder spüren sie Widerstand, einen stillen Kampf gegen ihren Wunsch, Obwalden bunter und offener zu machen. Ronja sagt:

«Es ist nicht so, dass wir auf der Strasse angespuckt oder beschimpft werden.»

Das könne man sich nicht leisten, denn hier kenne jeder jeden. Die Abneigung bekommen sie anders zu spüren. In der Anonymität des Internets etwa, mit Hassnachrichten auf ihrem Instagram-Account.

Wer auf der Social-Media-Plattform nach «queerkaff_ow» sucht, landet auf dem Profil von Ronja und Hanna. «Queer» steht für die Abweichung von der Heterosexualität und ist somit eine Bezeichnung für lesbische, schwule, trans und inter Menschen. «Kaff» erklärt sich von selbst. «Mit dem Account wollen wir anderen Menschen, die sich ihrer sexuellen Identität nicht sicher sind oder den Austausch darin suchen, eine Plattform bieten.» Man wolle ihnen zeigen, dass sie nicht allein sind mit ihren Gedanken und Gefühlen. Nicht einmal in Obwalden. Geplant sind zudem verschiedene Veranstaltungen, bei denen sich die wachsende Community treffen und austauschen kann.

Doch auch hier müssen Ronja und Hanna immer mit Widerstand rechnen – mit «Trolls», wie man sie in der Jugendsprache nennt. Menschen, die nur an solche Veranstaltungen kommen, um ihre Missgunst gegenüber der Tätigkeit der Community zu zeigen. Deswegen sprechen die beiden während ihrer Mittagspause über ein Picknick, für dessen Planung sie eine Chatgruppe eröffnet haben. Erst die Hälfte der Mitglieder hat sich gemeldet, allein das schafft Bedenken: «Ich mache heute Nachmittag noch einen Reminder», sagt Ronja. «Wer sich bis am Abend nicht meldet, werfe ich raus und gebe dann einen neuen Veranstaltungsort bekannt.» So gross ist die Angst vor Störenfrieden. Selbst im eigenen Haus sei man nicht sicher. Hanna erzählt: «Wir haben an unserer Fassade eine Regenbogenfahne aufgehängt mit dem Slogan ‹Ja zur Ehe für alle›,» Jemand habe sich ins Treppenhaus gestohlen und das Statement heruntergerissen. «Das gibt schon ein mulmiges Gefühl.»

Es geht ihnen um das Rechtliche

Dass die beiden für die «Ehe für alle» einstehen, versteht sich von selbst. Ronja habe mit ihrem Bruder bereits ein wichtiges Gespräch darüber geführt. «Er wollte wissen, warum es das denn braucht, obwohl viele homosexuelle Paare gar nicht heiraten wollen.» Doch das sei nicht der Punkt. Es gehe um die Möglichkeit, es tun zu können, würde man wollen. «Diskriminierung entsteht nicht erst dann, wenn Menschen für ihr Sein öffentlich beleidigt werden», sagt Ronja. Sondern wenn sie nicht dieselben Rechte haben wie andere. «‹Queere› Menschen sind in der Schweiz benachteiligt.» Die «Ehe für alle» betreffe nicht nur religiöses oder moralisches Belangen, sondern vor allem die rechtliche Absicherung. Erbschaftsfragen, Witwenrente oder das Recht auf Auskunft bei Unfällen seien nur wenige Beispiele, um aufzuzeigen, was homosexuellen Paaren vorenthalten wird.

«Es ist einfach komisch, wenn nur eine spezifische Konstellation zweier Menschen rechtlich geschützt ist.»

Nächstens möchten sich Hanna und Ronja mit Gleichgesinnten in der Buchhandlung treffen, in der Ronja arbeitet. «Da schreiben wir gemeinsam Postkarten an Bekannte und schildern, warum wir uns über ein Ja von ihnen zur ‹Ehe für alle› freuen würden.»

Was den Kanton Obwalden angeht, rechnen sie bei den Abstimmungen vom 26. September mit keiner Überraschung. Hanna ist zwar optimistisch, dass die Stimmbürger die Vorlage annehmen werden, aber: «sicher knapper als in anderen Kantonen.» Ronja möchte nicht zu viel Hoffnung schöpfen, nur um nachher enttäuscht zu werden. Es gebe viele konservative Leute im Kanton, getrieben von Misstrauen und Überforderungen gegenüber Neuem. «Es ist aber überhaupt nicht so, dass alle Menschen so sind, die hier leben», betonen beide. «Es gibt viele wundervolle Leute hier.» Gedanken darüber, einer Partei beizutreten, haben sich Hanna und Ronja trotz ihrem politischen Aktivismus noch nicht gemacht. Ihr Statement dazu: «Eigentlich wollen wir uns gar nicht positionieren, sondern einfach unseren Anliegen nachgehen.»