Olympiade Obwaldner spielt erfolgreich an der Quiz-Weltmeisterschaft Das Schweizer Quiz-Nationalteam hat am letzten Wochenende in Krakau zum ersten Mal an der Quiz-Olympiade teilgenommen. Mit dabei war auch der Obwaldner Philipp Rohrer. Er ist stolz auf die Schweizer Leistung. Anita von Rotz 16.11.2021, 21.19 Uhr

Philipp Rohrer ist Präsident des Schweizer Quizverbandes..



Bild: Dominik Wunderli (Sarnen, 18. Januar 2019)

Rund 20 Wettkämpfe innert 4 Tagen. Paar-Quiz, Schnelligkeits-Quiz und Knockout-Quiz sind nur einige der Wettkämpfe, die an der Quiz-Olympiade durchgeführt werden. Das fünfköpfige Schweizer Quiz-Nationalteam hat sich dieser Herausforderung letztes Wochenende gestellt.

Mit dabei war auch der Obwaldner Philipp Rohrer, Präsident des Schweizerischen Quizverbandes, wie PilatusToday berichtet. Er allein hat fast 1000 Quizfragen beantwortet. Gequizzt hat er etwa in den Kategorien Sport, Business, Geschichte oder Popmusik.

Team-Erwartungen erfüllt

In einer weiteren Kategorie, in der es um Allgemeinwissen ging, konnte das Schweizer Team für sich einen Erfolg feiern. Im Nationen-Team-Quiz beendeten sie den Wettkampf auf dem guten 13. Rang von 21. Das ist für Philipp Rohrer deshalb eine gute Leistung, weil er und sein Team zum ersten Mal an der Olympiade dabei waren. Die Schweizer sind nur knapp hinter Österreich und Deutschland platziert. Letztere Nation sei schon viel länger in der Quiz-Welt bekannt. Ausserdem sei alles auf Englisch, was den englischsprachigen Teams schon mal einen kleinen Vorteil verschaffen würde.

Das Nationen-Team-Quiz besteht aus 100 Fragen in sieben Runden. Die Teams mit den höchsten Punktzahlen nehmen an einer Endrunde vor Publikum teil.

Die Schweizer Quiz-Nationalmannschaft 2021 (von links): Andreas Kröll, Prakhar Gupta, Philipp Rohrer, Rajan Thambehalli und Renate Schär Bild: PD / Philipp Rohrer

Ganz vorne mitzumischen war unrealistisch

Die Olympiade hat erst zum zweiten Mal stattgefunden. Die Premiere feierte die Quiz-Olympiade 2016. Zu der Zeit gab es den Schweizerischen Quizverband noch nicht. Den gibt es erst seit gut drei Jahren.

«Es war eine coole Sache und super organisiert», sagt Rohrer. «Auch die Stimmung war super.» Es gebe natürlich immer Teams, die verbissener seien als andere. «Wir als Schweizer Team hatten nicht den Anspruch, vorne mitzumischen. Wir wollten uns in erster Linie verbessern und Neues lernen.»

Wie wird man ein guter Quizzer?

Neues lernen wollen sei dann auch eine wichtige Eigenschaft, die man braucht, wenn man ein guter Quizzer werden will. Man könne nicht von heute auf morgen sagen «Jetzt werde ich Quizzer». Das brauche jahrelange Arbeit, betont Rohrer. Man müsse alle Informationen aufnehmen und speichern. «Lesen, lesen, lesen» sei das Grundrezept. Und zwar in vielen verschiedenen Gebieten.

Dazu komme, dass man sich auch dafür interessieren sollte, denn nur dann bleiben viele Infos im Gehirn hängen, erklärt Rohrer. «Wenn ich Sachen lese, die mich nicht fesseln, habe ich die in einer Woche wieder vergessen. Das bringt mir dann am nächsten Quiz gar nichts.» Das Wichtigste sei aber, diese vielen Informationen schnell abrufen zu können. Bei den Quiz› hat man vielfach nur 30-60 Sekunden Zeit pro Frage.

Wikipedia sei ein gutes Medium, um Wissen zu sammeln, da man da schnell zu viel Informationen komme. Pro Tag versucht Rohrer, sich eine bis zwei Stunden Zeit zu nehmen, um Neues zu lesen. Disziplin ist also gefragt.