Schule Engelberg geht mit Radio live auf Sendung

«Radio6390» Die Schülerinnen und Schüler aus Engelberg gehen eine Woche live auf Sendung Radioprogramm von sieben bis sieben, ein Radio-Café und ein Radio-Fest stellen die Schülerinnen und Schüler der Gemeindeschule Engelberg nächste Woche auf die Beine. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 04.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Werbespots für Sponsoren aufnehmen, einen eigenen Liedermix zusammenstellen, lokale Promis interviewen und knifflige Quiz ausdenken: Vor diesen Aufgaben stehen die Schülerinnen und Schüler der Gemeindeschule Engelberg. Denn nächste Woche gehen die Kinder aus dem Klosterdorf live auf Sendung mit «Radio6390».

«PowerUp Radio» der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi besucht mit einem Radiobus Schulen in der ganzen Schweiz und macht Radio mit den Schülerinnen und Schülern. Symbolbild: Stiftung Kinderdorf Pestalozzi

Bei dem Projekt wirken alle Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis in die 9. Klasse mit. Mit dem Wissen und der Ausrüstung von «PowerUp Radio» der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi gestalten die Klassen ein eigenes Programm, das sie dann während ihrer Sendezeit den Zuhörerinnen und Zuhörern von einem Radiobus live in die Stube senden. Je höher die Stufe, desto mehr Sendezeit hat die Klasse zur Verfügung. Den Inhalt der Sendezeit bestimmen die Klassen weitgehend selbst. Es werden unter anderem Nachrichten zusammengestellt, lokale Persönlichkeiten aus Politik und Gewerbe interviewt, Strassenumfragen in Engelberg durchgeführt oder das Wissen der Hörerschaft mit selbst kreierten Quiz getestet. Zwischen ihren Beiträgen sind die Klassen auch für den Musikmix verantwortlich. In den Playlists sollen insbesondere auch einheimische Musikerinnen und Musiker ihren Platz erhalten.

Am Montag, 9. Mai um 11.30 Uhr geht die erste Klasse live auf Sendung. In den darauffolgenden Tagen bieten die Schülerinnen und Schüler aus Engelberg ihren Hörerinnen und Hörern dann täglich ein Programm von 7 bis 19 Uhr. Sendeschluss ist am Freitag, 13. Mai um 16 Uhr. Zuhören können Interessierte aus Engelberg und der Umgebung auf der Frequenz 87.7 Megahertz. Ein Stream ist aber auch online auf www.powerup.ch und auf der Powerup Radio App verfügbar. Wer sehen will, wie die Kinder und Jugendlichen im Radiobus arbeiten, kann dies auf dem Lokalsender Tep-TV tun.

Bevölkerung wird ins Radio-Café und zum Radio-Fest eingeladen

Der Radiobus von «Powerup Radio» steht beim Eingang des Schulhauses Mühlematt. Dort befindet sich auch das Radio6390-Café. Wer das Projekt unterstützen will, kann dort ein Stück Kuchen essen und einen Kaffee trinken, und dabei dem Radio lauschen. Auch ein «Radio-Fäscht» wird es geben. Am Donnerstag, 12. Mai treten ab 17.30 Uhr lokale Künstler und Musikgruppen wie El Ritschi oder Al-Berto & The Fried Bikinis vor dem Schulhaus auf. Das Fest ist öffentlich und wird live auf «Radio6390» übertragen.

Ziel des Projektes sei es, den Schülerinnen und Schülern den Umgang mit den Medien näher zu bringen, sagt Rektor Peter Schmidli:

«Themen wie Fake-News und Nachrichten auf Sozialen Medien betreffen unsere Schülerinnen und Schüler immer mehr.»

Man wolle deshalb eine gewisse Medienkompetenz schaffen. Radio eigne sich ideal als Einsteigemedium. «Die Klassen müssen sich Gedanken darüber machen, was sie erzählen und wie sie das tun wollen.» Insgesamt soll das Projekt den Kindern vor allem Spass machen. «Die Schülerinnen und Schüler müssen keineswegs hochprofessionell arbeiten, sondern einfach mal erleben, wie Radio geht», so Peter Schmidli.

Hinweis: Mehr zum Projekt und zum Wochenprogramm gibt es hier.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen