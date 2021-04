RAUMFAHRT «Ein schönes Erfolgserlebnis» – dank Sachsler Know-how schreibt Mars-Helikopter Geschichte Für den Mars-Helikopter «Ingenuity» wurden Teile des Obwaldner Motorenherstellers Maxon verwendet. Der erste Flug lief erfolgreich. Nun stehen weitere Tests an. Florian Pfister 20.04.2021, 14.15 Uhr

Rund 30 Sekunden hatte er gedauert: der erste Flug des Nasa-Helikopters auf dem Mars. Damit schrieb er am Montag Geschichte. Es ist das erste Mal, dass ein Gerät auf einem fremden Planeten geflogen ist.

Der Helikopter auf dem Mars fliegt mit Maxon-Motoren aus Sachseln. Bild: Nasa/JPL-Caltech

«Für Maxon ist der erfolgreiche Flug ein schönes Erfolgserlebnis», sagt Stefan Roschi, Medienverantwortlicher bei Maxon, auf Anfrage. Es zeige, dass das Design der sechs Motoren funktioniere und die Mitarbeitenden ihren Job richtig gemacht haben.

«Wir wussten ja durch Tests, dass alles gut gehen müsste. Aber den Flug dann in Realität zu sehen, ist trotzdem ein tolles und befreiendes Gefühl.»

Nun hofft Maxon, dass auch die weiteren Flüge erfolgreich verlaufen und danach die restlichen Motoren im Rover ihre Aufgaben wie geplant absolvieren.

Grenzen des Helikopters werden getestet

Mit dem Mars-Helikopter testet die Nasa motorisierte Flüge auf fremden Planeten. «Ingenuity» (auf Deutsch: Einfallsreichtum), wie der Helikopter heisst, soll während 30 Tagen mehrere Flüge absolvieren. Diese dauern höchstens 90 Sekunden und finden höchsten fünf Meter über dem Boden statt. Es ist möglich, dass der Auftrag des Helikopters mit einem Crash endet, da die Grenzen der Flugmaschine ausgetestet werden. Das Risiko wird nun laufend erhöht. Ein Crash wäre aber in Ordnung. «Die Drohne wird dann ihren Zweck erfüllt haben», so Roschi. «Man darf schliesslich nicht vergessen, dass die Hauptmission der Rover ist, wissenschaftlich wichtige Ergebnisse zu erreichen.»

In der Helikopter-Drohne befinden sich sechs Motoren aus Sachseln. Die Antreibe steuern die Neigung der Rotorblätter, damit die Drohne ihre Flugrichtung steuern kann. Die Antriebe haben lediglich einen Durchmesser von 10 Millimetern. Der Helikopter wiegt nur 1,8 Kilogramm und ist solarbetrieben. Dass er so leicht ist, hat seinen Grund. Auf dem Mars ist kaum Atmosphäre vorhanden. Die gleichen Bedingungen herrschen auf der Erde auf 30 Kilometern Höhe. Stefan Roschi erklärt:

«Je dünner die Atmosphäre, desto mehr muss der Helikopter arbeiten, um genügend ‹Luft› nach unten zu befördern, damit er fliegen kann.»

Die grösste Herausforderung für Maxon war das Gewicht. Jedes Zehntelgramm musste gespart werden. Der erste Flug des Helikopters musste wegen technischer Probleme verschoben werden. Die Maxon-Motoren waren aber nicht dafür verantwortlich. Es handelte um sich ein Softwareproblem.

Schon bald Maxon-Motoren auf weiteren Planeten?

Der Helikopter ist an der Unterseite des Mars-Rovers montiert. Dieser war am 18. Februar auf dem Mars gelandet. Auch dieser ist mit Antriebssystemen von Maxon ausgerüstet. Die zehn eingebauten Motoren und ein Spezialgetriebe haben verschiedene Aufgaben. Hauptsächlich werden sie für die Handhabung der Mars-Bodenproben eingesetzt, die der Rover sammelt. Bisher laufe alles wie geplant, sagt Stefan Roschi. Der erste dieser Motoren hat seine Aufgabe bereits erfolgreich beendet. Er platzierte den Mars-Helikopter vor zwei Wochen sicher auf dem Boden. «Wir verfolgen nun gespannt die weiteren Meilensteine der Mission», so Roschi. Maxon befasst sich gleichzeitig im Alltag mit künftigen Projekten für den Weltraum, sowohl im Forschungs- als auch im kommerziellen Bereich.

Es sei gut möglich, dass bald weitere Motoren von Maxon auf dem Mars landen werden. «Oder sogar auf anderen Planeten», sagt Stefan Roschi. Details über laufende Projekt kann er nicht nennen.

«Nur so viel: Es werden weitere Antriebe von Maxon in den kommenden Jahren zum Mars und ins Weltall generell fliegen.»