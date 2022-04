Rechnung 2021 Giswil schreibt halbe Million Gewinn Covid-19 hat seine Spuren in der Rechnung hinterlassen. Trotzdem schliesst sie besser ab als gedacht. Florian Arnold 27.04.2022, 18.05 Uhr

Die Gemeinde Giswil kann sich über einen positiven Rechnungsabschluss 2021 freuen. Der Ertragsüberschuss beträgt gut eine halbe Million Franken, budgetiert war ein leichtes Minus. Im guten Ergebnis eingerechnet sind bereits Wertberichtigungen von 800’000 Franken beim Darlehen für die Betagtensiedlung «Dr Heimä».

Das Gemeindehaus von Giswil. Bild: Corinne Glanzmann (Giswil, 11. Februar 2020)

Mehrkosten von 220’000 Franken

Covid-19 hat auch seine Spuren in der Giswiler Rechnung hinterlassen. Wie Hansruedi Abächerli vom Gemeinderat sagt, resultieren wegen der Pandemie rund 220’000 Franken Mehrkosten. Wesentliche Abweichungen sind: weniger Vermietungen von Hallen und Räumlichkeiten (13’000 Franken); weniger besuchte Weiterbildungen von Personal (-22’000); weniger Auslagen für Schulprojekte und -ausflüge (-40’000); die Kostenbeteiligung an der Covid-19-Fachstelle des Kantons (88’000); Anteil der Verlustdeckung für ÖV/Zentralbahn (25’000); der Beitrag an die Skilifte der Mörlialp AG wegen tieferem Umsatz (25’000), Härtefallmassnahmen des Kantons für das Giswiler Gewerbe (82’000); tiefere Einnahmen von Quellensteuern vom Personal des Gastgewerbes (48’000).

Der Kostenanteil der Gemeinde zur Bekämpfung der Coronapandemie sei zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt gewesen und somit auch nicht budgetiert, hält die Gemeinde in ihrem Bericht fest. Im Bildungsbereich sind die Personalkosten leicht gestiegen. Infolge von Absenzen fielen Kosten für Stellvertretungen im Kindergarten an. Die Ersatzanschaffung von zwei Motorspritzen für die Feuerwehr erfolgt bedingt durch die langen Lieferfristen erst im Jahr 2022.

Leichte Mehrkosten entstanden bei der Gedenkstätte für Ruedi Rymann beim Friedhof Grossteil. Die Beiträge an die Kindertagesstätten sind höher, da mehr Kinder Kitas besucht haben. Dadurch ist aber auch die Kostenbeteiligung des Kantons gestiegen. «Die Kosten für die wirtschaftliche Hilfe sind gesunken und die Rückerstattungen sind gestiegen», so die Gemeinde.

Mehr Ausgleichsgelder erhalten

Erstmals seit 2012 wurden wieder mehr als 10 Millionen Franken an Steuern eingenommen, total 10,1 Millionen. Das ist fast eine Million mehr, als erwartet wurde. Zurückzuführen ist dies laut der Gemeinde auf das Bevölkerungswachstum aufgrund von Neuzuzügen. Die Bevölkerung ist um 114 Personen gewachsen (31.12.2020: 3666 Personen, 31.12.2021: 3780 Personen). Auch die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen sind höher als budgetiert, ebenso die Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern (mehr verkaufte Grundstücke). Mehreinnahmen resultieren zudem aus den Kapitalabfindungen, damit sind Steuern auf Auszahlungen von Pensionskassengeldern und der 3. Säule gemeint. Mehr Geld erhielt Giswil zudem aus dem Ressourcen- und Lastenausgleich des Kantons und der Gemeinden: ein Plus von 293’000 Franken. Dies ist auf die guten Abschlüsse anderer Gemeinden zurückzuführen.

Wasserrechnungen schliessen im Plus

Die Erfolgsrechnung des Wasserbaus Giswil schliesst mit einem Ertragsüberschuss von knapp 160’000 Franken ab. Budgetiert waren rund 100’000 Franken weniger. Unter anderem konnten aufgrund von mehr Bautätigkeit mehr Abgaben eingezogen werden.

Auch die Erfolgsrechnung der Gemeindewasserversorgung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von gut 200’000 Franken ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 115’000 Franken. Unter anderem fielen weniger Unterhaltskosten an.