Recycling Altpapiersammlung in Gurtnellen und Göschenen Der Erlös aus den Sammlungen am Mittwoch fliesst zu den Schülerinnen und Schülern. 20.09.2022, 01.03 Uhr

In Gurtnellen findet die Papiersammlung am Mittwoch von 8 bis 10.30 Uhr statt. Eingesammelt wird das Papier entlang der Gotthard-, Fabrik-, Dorf- und Arnistrasse sowie in Intschi an der Gotthardstrasse. Die Papierbündel müssen bis spätestens 8 Uhr am Strassenrand bereitstehen. Das gebündelte Papier kann auch am Sammeltag am Morgen beim Sammelcontainer auf dem Bahnhofplatz, Wiler, deponiert werden.