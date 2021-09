Red-Bull-Flugtag 2021 in Lausanne

Red-Bull-Flugtag 2. Rang für flüchtendes Alpnacher Raclette Das Team «Raclette auf der Flucht» aus Alpnach Dorf hat es beim Red-Bull-Flugtag in Lausanne aufs Podest geschafft. Der siegreiche «Wacky Glider» flog unübertroffene 23 Meter weit. 22.09.2021, 16.45 Uhr

Das Siegerpodest vom diesjährigen Red-Bull-Flugtag in Lausanne: links das zweitplatzierte Team «Raclette auf der Flucht» aus Alpnach. Bild: redbullmediahouse.com

Der Traum vom Fliegen lebt unter den Tüftlern und Hobbypiloten. Dies stellte der Red-Bull-Flugtag in Lausanne ein weiteres Mal eindrücklich unter Beweis – 20 Jahre nach der ersten Austragung am selben Ort. Hunderte Stunden hatten die 40 Teams in den Bau ihres Fluggeräts, ins Nähen ihrer Kostüme und in die Erarbeitung ihrer Start-Choreografie gesteckt – alles für ein paar Sekunden Flug und Ruhm, bevor die Baguette, das Raclette, das Smartphone, der Schnurrbart oder was auch immer da über die Rampe ging, auf der Genferseeoberfläche aufschlug. 12'000 begeisterte Zuschauende trotzten dem Regenwetter und beglückwünschten die 40 teilnehmenden Teams für jeden geflogenen Meter.