Obwalden Tourismus: Regierung muss «zeitnah» aktiv werden Der Wirkungsbericht zum Tourismusgesetz kommt gut an, aber das Parlament will mehr. Es hat die Regierung beauftragt, bald Massnahmen zu ergreifen, um den festgestellten Handlungsbedarf anzugehen. Philipp Unterschütz 28.10.2021, 18.39 Uhr

Die Regierung ist gesetzlich verpflichtet, die Erhebung und Verwendung der Tourismusabgaben zu überprüfen und dem Kantonsrat darüber Bericht zu erstatten. Das hat sie nun mit etwas Verspätung wegen Covid getan und ist dabei sogar noch etwas weiter gegangen, als sie eigentlich hätte müssen. Im Wirkungsbericht zum Tourismusgesetz (wir berichteten) hat sie nämlich nicht nur die verlangten Zahlen und Informationen zusammengetragen, sondern auch noch weitere Teilaspekte untersucht und erstmals auch die Destination Engelberg berücksichtigt.

Blick auf dem Weg von der Fürenalp ins Tal auf das Dorf Engelberg. Bild: Obwaldner Zeitung

Zusammenfassend stellt der Bericht fest, dass das Tourismusgesetz noch nicht für alle Leistungsträger zufriedenstellend umgesetzt ist. Aufgrund der Rückmeldungen und Analysen kündigte die Regierung im Bericht an, verschiedene Massnahmen prüfen zu wollen. Unter anderem, ob die zukünftigen Aufgaben der Obwalden Tourismus (OT) AG, ihre Organisation und das Marketing angepasst werden sollen. Auch die Berechnung der Tourismusbeiträge an die OT AG und die Engelberg-Titlis Tourismus (ETT) AG soll überprüft werden.

Kenntnisnahme mit Auftrag an die Regierung

Für den Bericht und diese Mehrarbeit wurde die Regierung denn auch von links bis rechts ausdrücklich gelobt. Doch mit dem Aufzeigen von verschiedenen Handlungsfeldern handelte sie sich einen Rückweisungsantrag der FDP und einen Antrag der SP für eine parlamentarische Anmerkung zur Kenntnisnahme ein. «Trotz vieler Worte ist zu wenig Fleisch am Knochen», formulierte es Karin Flüeler-Gutzwiller (SP, Engelberg). «Und jetzt? Wie geht es weiter?», habe sich ihre Fraktion gefragt.

Alle Fraktionen schlossen sich der Meinung an, dass Massnahmen zeitnah erfolgen müssten. Dazu stehe im Bericht aber nichts. So wurde schliesslich die von der SP eingebrachte Anmerkung mit 45:1 Stimmen bei acht Enthaltungen gutgeheissen. Die FDP zog ihren Rückweisungsantrag zurück, weil die Anmerkung die gleiche Stossrichtung verfolge. Danach wird die Regierung «beauftragt, aufzuzeigen, innerhalb welchem Zeithorizont die möglichen Handlungsfelder überprüft werden und allfällige Massnahmen eingeleitet sowie für allfällige Anpassungen der Gesetzgebungsprozess angestossen werden soll». Der Bericht als solcher wurde in der Schlussabstimmung mit dieser Anmerkung einstimmig mit 54:0 Stimmen angenommen. Landammann Daniel Wyler bedankte sich, dass die umfangreiche Arbeit anerkannt werde und betonte, es sei trotz knapper Ressourcen fast alles intern erarbeitet worden. Vor Änderungen am Gesetz müsse man aber zuerst beschliessen, welche Projekte man wie angehe. Einen Zeitrahmen könne er noch nicht sagen, es sei aber sicher so, dass dies nicht mehr nur mit internen Ressourcen zu schaffen sei. Mit oder ohne Anmerkung, die Regierung bleibe auf jeden Fall dran.

Erfreut über den Bericht zeigte sich auch der Engelberger CVP-Kantonsrat und Talammann Alex Höchli. Er sei froh, dass die Regierung den geltenden Verteiler der Gelder an die OT AG und ETT AG prüfen wolle, was einem langjährigen Anliegen von Engelberg entspreche.