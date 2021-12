Obwalden Regierung stützt Interpellation betreffend des Nidwaldner Verkehrskonzepts Zwei Kantonsratsmitglieder der CVP/Mitte Obwalden beklagten in einer Interpellation zu wenig Mitspracherecht in Bezug auf das Nidwaldner Verkehrskonzept. Baudirektor Josef Hess versicherte, dies im Auge zu behalten. 03.12.2021, 20.19 Uhr

(unp) Kantonsrätin Cornelia Kaufmann-Hurschler und Kantonsrat Mike Bacher (beide CVP/Mitte, Engelberg) hatten sich in einer Interpellation unter anderem beklagt, dass die Regierung keine Forderungen an den Nachbarkanton Nidwalden im Zusammenhang mit dessen Verkehrskonzept gestellt habe. Schliesslich sei darin die Rede von einem mit Obwalden abzustimmenden Verkehrsmanagement mit «Zuflussdosierung Richtung Engelberg auf der Kantonsstrasse vor Oberdorf sowie Abflussdosierung ab Parkierung Engelberg». «Das betrifft den Lebensnerv von Engelberg», sagte Interpellantin Cornelia Kaufmann-Hurschler gestern im Parlament.

Obwalden muss mitreden können

Baudirektor Josef Hess erklärte darauf, dass mit dem Kanton Nidwalden mehr Zusammenarbeit stattgefunden habe, als es vielleicht in der Antwort der Regierung auf die Anfrage zum Ausdruck komme. Wie es in der Interpellation und im Nidwaldner Gesamtverkehrskonzept ja heisse, gehe es um ein «mit Obwalden abzustimmendes Verkehrsmanagement». «Bevor Nidwalden also etwas aufstellt, ist es mit uns abzustimmen», betonte Josef Hess. Deshalb habe der Kanton auch keine zusätzlichen Forderungen mehr erhoben.

Es sei aktenkundig, dass Nidwalden im August hätte eine Ampel aufstellen wollen. Er habe dem Nidwaldner Baudirektor einen Brief geschrieben, dass dies zuerst diskutiert werden müsse. Im Oktober hätte es dann eine Sitzung gegeben, wo neben Kantonsvertretern auch die Gemeindepräsidenten des Engelbergertals dabei gewesen seien. «Es wurde abgemacht, dass uns eine Konzeptidee für die Verkehrsdosierung geliefert würde. Diese ist bis heute nicht eingetroffen», fasste Josef Hess den Stand der Dinge zusammen und versicherte den Interpellanten, dass die Regierung das Thema mit grosser Aufmerksamkeit weiter verfolge.