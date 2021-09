Maya Büchi: Finanz- und Gesundheitsdirektorin tritt wieder an

Regierungsratswahlen Maya Büchi tritt 2022 wieder an Die Obwaldner Finanz- und Gesundheitsdirektorin stellt sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung. Die Nomination der FDP-Politikerin findet im November statt. 23.09.2021, 14.39 Uhr

Maya Büchi, die Obwaldner Finanz- und Gesundheitsdirektorin, tritt zur Wiederwahl an. Bild: PD

Seit 2014 sitzt Maya Büchi-Kaiser für die FDP im Obwaldner Regierungsrat, leitete bis 2016 das Sicherheits- und Justizdepartement, ist seit Mitte 2016 Finanz- und Gesundheitsdirektorin. Wie ihre Kantonalpartei in einer Mitteilung schreibt, nimmt die FDP Obwalden mit Freude zur Kenntnis, dass sich ihr langjähriges Regierungsratsmitglied für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung stellt.

Die erfahrene Finanz- und Gesundheitsdirektorin habe die Abwärtsspirale der Kantonsfinanzen stoppen und diese auf gesunde Beine stellen können. Die erfolgreiche Steuerstrategie führe sie umsichtig und konsequent weiter. Und wie die FDP Obwalden weiter schreibt, ist Regierungsrätin Maya Büchi entschlossen, das Kantonsspital für die Zukunft fitzumachen. Sie entscheide in der aktuellen Coronakrise zudem mit Augenmass. «Ich bin hoch motiviert, diese Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben und werde all meine Kräfte zum Wohle von Land und Volk einsetzen», lässt sich Maya Büchi in der Mitteilung zitieren.

Die Nomination von Maya Büchi-Kaiser findet anlässlich des Parteitags der FDP Obwalden vom 4. November 2021 statt. Gleichzeitig gilt dieser Anlass als Wahlauftakt für die kommenden Gesamterneuerungswahlen des Kantons- und Regierungsrats. (pd/inf)