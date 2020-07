Rekordaufmarsch: Noch nie nahmen so viele am Alpnacher Tenniscup teil Am 14. Alpnacher Tenniscup kam es zu spannenden Titelkämpfen. Nicht nur deshalb sind die Organisatoren mit dem Anlass zufrieden. Robert Hess 09.07.2020, 17.41 Uhr

Die beiden Finalisten im Tableau der Bestklassierten (von links): Sieger Laurent Wickli (R1, TC Füllinsdorf) und Vorjahressieger Thomas Petrich (R1, Tennis Sporting Club Bern). Bild: Robert Hess

(Alpnachstad, 4. Juli 2020)

Für insgesamt 122 Spielerinnen und Spieler in sechs verschiedenen Kategorien hat der Tennisclub Alpnach in den vergangenen zwei Wochen Gastrecht auf seinen Anlagen in Alpnachstad geboten. Mit gut abgestimmten Spielplänen war es Spielleiter Roger Renggli und seinem Helferstab gelungen, eine Rekordzahl von Teilnehmern verschiedener Klassierungen und Altersgruppen aus allen Regionen der Schweiz ins Städerried zu holen. Der Alpnacher Tenniscup ist zu einem der grössten, von einem einzigen Club organisierten Turniere der Zentralschweiz geworden, das sich im Turnierkalender fest etabliert hat.