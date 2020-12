Religion Klosterkirche Engelberg baut Livestreams für Messen aus Seit Allerheiligen überträgt die Klosterkirche Engelberg die Gottesdienste live auf ihrer Website. Nun wird das Streamingangebot ausgebaut. 23.12.2020, 14.12 Uhr

Aussenansicht des Klosters Engelberg. Bild: Beat Christen (19. März 2020)

(stp) Das Kloster Engelberg weitet sein Streamingangebot aus. Dies schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung. So werden vom 24. Dezember bis am 4. Januar an jedem Tag mehrere Gottesdienste übertragen.