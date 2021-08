Auf der Bisonfarm in Giswil bestimmt die Natur, wo es langgeht

Reportage Auf dieser Bisonfarm in Giswil bestimmt die Natur, wo es langgeht Die Bisons auf dem landwirtschaftlichen Betrieb Gehri sind einzigartig in der Zentralschweiz. Marcel und Trudi Enz haben 2014 mit sechs Tieren begonnen, inzwischen umfasst die Herde 21 Bisons. Roger Rüegger 16.08.2021, 16.30 Uhr

Die Fahrt auf der Panoramastrasse ist an sich schon interessant. Bei Giswil aber weht zusätzlich ein Hauch Route-66-Fernweh. In unmittelbarer Nähe der Fahrbahn weidet friedlich eine kleine Bisonherde. Ein Reiseunterbruch ist empfehlenswert, denn einen derartig eindrücklichen Bullen mit einem Gewicht von gegen 800 Kilogramm bekommt man nicht oft zu Gesicht. Die Herde mit den sechs Kühen und 14 Kälbern präsentiert sich wie in einem Western.

Die Bisonherde auf dem Landwirtschaftsbetrieb Gehri. Bilder: Jakob Ineichen (Giswil, 26. Juni 2021)

Wobei die Bezeichnung «friedlich» präzisiert werden muss. Ein Schild am massiven Zaun warnt: «Achtung Stier, Zutritt verboten». Obwohl es vermutlich kaum jemand wagen würde, das zwei Meter hohe Gehege zu überwinden, um einem der Tiere Auge in Auge gegenüberzustehen. «Man weiss nie, was in den Leuten vorgeht. Wer etwa als Mutprobe über den Zaun klettert, ist in Gefahr. Wir haben die Tafel angebracht, um davor zu warnen. Bisons sind Fluchttiere mit einem extremen Herdenverhalten, wenn keine Möglichkeit zum Rückzug besteht, verteidigen sie die Herde», sagt Marcel Enz (41), der 2014 zusammen mit seiner Frau Trudi (39) einen Teil des Landwirtschaftsbetrieb Gehri auf Bisonhaltung umgestellt hat.

Trudi und Marcel Enz in Giswil haben ihren Betrieb vor einigen Jahren auf Bison umgestellt.

Bisons seien friedfertig, aber auch auf einem Betrieb Wildtiere. «Die Herde wird gegenüber Eindringlingen verteidigt. Selbst ich melde mich lautstark an, wenn ich das Gehege betreten muss», erklärt Marcel, den man in Giswil als «Stockener-Mäsi» kennt. Die Bisonfarm Gehri – der Hof hiess früher Stocki – ist einzigartig in der Zentralschweiz. Landesweit setzen nur rund ein Dutzend Betriebe auf das Fleisch des amerikanischen Wildrinds.

Das Fleisch des Bisons ist fettarm und gesund

Apropos: Frisches Bisonfleisch aus Giswil landet im Sommer nicht auf dem Grill, wie «Bison-Trudi» Enz erklärt: «Wir nehmen Tiere im Winter aus der Herde. Das Bisonfell ist im Winter dicht und gleichmässig, während es sich im Frühling in Fetzen ablöst. Das schöne Winterfell ist wertvoller und weil wir das ganze Tier verwerten, ist es ein entscheidender Punkt.»

Das Fleisch der Bisons ist gesund und daher auch begehrt. Es ist fettarm, dafür reich an Nährstoffen. «Die Stücke zum Grillieren vom Rücken oder der Huft sind beim Bison allerdings nicht derart ausgeprägt wie bei Mastrindern und daher rar. Der Bison als Fluchttier braucht Ausdauer, weswegen die Brustpartie ausgeprägt ist. Die Lunge und das Herz sind grösser», sagt Trudi Enz. Das Fleisch dieser Partie eignet sich eher für Gulasch oder einen Braten, wird also bei geringerer Hitze geschmort, gegart oder gekocht. Trudi Enz erklärt es so:

«Das Fleisch des Bisons wird so zubereitet, wie das Tier gelebt hat und

wie wir es auf dem Betrieb behandeln: mit Geduld.»

Bisonfleisch wird in Giswil direkt ab Hof verkauft. Auch in regionalen Gastbetrieben steht Bison aus der Region zeitweise auf der Speisekarte.

Zuvor wurde auf dem Hof Milchviehhaltung, Schweinezucht und Schweinemast betrieben. Verschiedene Kriterien, wie zum Beispiel das Gesetz, welches die Verfütterung von Küchen- und Speiseabfällen an Schweine faktisch verunmöglichte, bewogen die Familie Enz dazu, Umstrukturierungen ins Auge zu fassen. Weil sowohl Marcel wie auch Trudi Enz nebenbei noch anderweitig berufstätig sind und nicht zu 100 Prozent auf Landwirtschaft setzen, wagten sie die Umstellung auf Bisonhaltung. Sie bewirtschaften den Betrieb mit grosser Unterstützung von Marcels Eltern, Alois und Rita.

Bisons in Neuseeland entdeckt

«Diese Tiere haben meine Aufmerksamkeit in einem Naturpark in Neuseeland geweckt. Wir haben uns einige Jahre später bei Bisonbauern in der Schweiz umgesehen und stellten fest, dass die Akzeptanz für Bisonfleisch recht gross ist und viele Leute, die das Spezielle suchen, auch bereit sind, dafür einen guten Preis zu bezahlen. Da wir hier nicht auf Masse setzen können, sondern auf Qualität, wagten wir den Schritt. Zudem wollten wir nicht dasselbe tun wie alle anderen», sagt Marcel Enz.

Mit dem Kauf von ein paar Tieren war es aber nicht getan. Enz hatte wegen des seit 2008 geltenden neuen Tierschutzgesetzes als erster Bisonhalter der Schweiz eine Ausbildung als Wildtierhalter absolvieren müssen. Diese sei in der Schweiz bislang aber noch nicht spezifisch auf Bisonhalter ausgerichtet. «Den Theorieteil konnte ich daher mit Hirschhaltern bestreiten. Danach folgte ein Praktikum über 300 Stunden auf einem Bisonbetrieb in Avenches», schildert er.

Der Bisonbauer muss eine ganze Reihe von Vorschriften einhalten. Das Gehege ist reglementiert. Der Zaun von zwei Metern Höhe ist Pflicht, das Knotengitter muss einer Aufprallenergie von 2,5 Tonnen standhalten und elektrisch ausgestattet sein und natürlich ist eine Mindestfläche für die Tiere vorgegeben, wobei die Bisons in Giswil weit mehr Platz haben, als vorgeschrieben ist. «Die Tiere brauchen viel Platz. Wenn sie sich auf engem Raum bewegen, verursachen sie Landschaden. Das ist kontraproduktiv», sagt Enz und ergänzt:

«Bisons leben zwar innerhalb des Geheges, aber sie sind nie eingesperrt. Sie müssen sich frei bewegen.»

Diese Eigenheit der Bisons ist für Halter eine Herausforderung, die Enz gerne annimmt. «Man braucht Geduld mit den Tieren. Es ist nicht möglich, Bisons mit einem Stecken hinterherzulaufen und sie in den Stall zu treiben. Die bewegen sich, wann es ihnen passt. Man kann versuchen, sie mit Futter zu locken, und das funktioniert vielleicht sofort, nach einer halben Stunde oder auch nicht», fügt Trudi Enz hinzu.

Der Bisonbauer weiss nie, ob seine Kühe trächtig sind

Geduld und Zuversicht sind auch bei der Betriebswirtschaft angesagt. So weiss der Bisonbauer nie, ob seine Kühe trächtig sind. In diesem Jahr haben in Giswil bisher fünf von sechs Kühen ein Junges zur Welt gebracht. Ob die letzte Kuh ebenfalls trächtig ist, kann Enz nur erahnen. Kalbert eine Kuh ein Jahr nicht, ist das in Ordnung. Wirft eine während zweier Jahre nicht, wird sie aus der Herde genommen.

Fünf von sechs Kühen haben dieses Jahr in Giswil ein Junges zur Welt gebracht.

Der Tierarzt kann nicht zur Herde, um einzelne Tiere zu untersuchen. Die Bisons lassen niemanden zu sich. Hier bestimmt die Natur, wo es langgeht. So hat man keine Vorstellung, wie sich der Ertrag in den kommenden Jahren entwickelt. Das Kalb müsste spätestens Anfang September kommen, sonst wird das Muttertier nicht genug Milch produzieren können, um ein kräftiges Kalb durch den Winter zu bringen. Das ist wie bei den Rehen, die im Frühling und Sommer gebären. Die Bisons werden nach zweieinhalb bis dreieinhalb Jahren aus der Herde genommen. Dreieinhalbjährige Tiere wiegen rund 650 Kilogramm. Der Vorgang ist wie bei Wildtieren und wird von einem Jäger übernommen. Erlegte Tiere müssen rasch verarbeitet werden. Nach dem Schuss erfolgt der Kehlenschnitt, dann muss der Bison innerhalb von 45 Minuten vom Metzger bearbeitet werden.

Die Bisonhaltung unterscheidet sich in so manchen Dingen von der herkömmlichen Viehhaltung. So können Bisons nicht gemästet werden. Wenn es kälter wird, ändern sie ihren Stoffwechsel. «Im Winter benötigen sie wenig Heu, dafür fressen sie im Frühling reichlich, man kann ihnen fast zusehen, wie sie ansetzen. Ihr Futter beschränkt sich auf Gras und hofeigenes Heu als Zufütterung», sagt Enz.

Aus dem Leder werden auch Gurte hergestellt.

Der Bison wird praktisch vollständig verwertet. «Wir versuchen, so viel wie möglich zu veräussern. Nach dem Schlachten bringe ich das Fell zum Gerber. Falls die Zeit nicht reicht, salzen wir es zuerst zu Hause ein und lassen es später gerben», so Marcel. Aus der Haut der Bisons lassen sie Gurte herstellen oder verkaufen ganze Felle. Auch einen präparierten Bisonkopf mit Fell oder Schädel kann man sich in Giswil besorgen.

Marcel Enz präsentiert ein Bisonfell.

Wer kauft solche Artikel? «Vorwiegend Liebhaber, die eine Affinität für indianische Kultur oder den Western-Stil haben. Ein Kunde wollte unbedingt ein Fell, weil der Bison sein Krafttier sei.» Aber auch hier ist Geduld gefragt. Die Liebhaberstücke haben ihren Preis und sind rar. Ihre Geschichte erzählen Marcel und Trudi Enz auch gerne bei einer rund einstündigen Hofführung persönlich. Wer die prächtigen Steppentiere aus der Nähe besichtigen will, sollte die Panoramastrasse also hier verlassen.