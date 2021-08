Sachsler Ried: Hochwasser kam mit Ansage

Reportage Das Hochwasser im Sachsler Ried kam mit Ansage: «Heute würde das Gebiet nicht mehr erschlossen» Regelmässig müssen die Anwohnerinnen und Anwohner im Quartier bei Hochwasser ohne Kanalisation auskommen. Im Juli waren es 15 Tage. Für die Zukunft hoffen sie auf die Hochwasserschutzprojekte. Martin Uebelhart 20.08.2021, 16.30 Uhr

Bei einem Rundgang durchs Ried-Quartier in Sachseln am Südufer des Sarnersees ist nicht mehr viel von den Auswirkungen des jüngsten Hochwassers zu entdecken. Wenig erinnert daran, dass im Juli das Wasser die Strasse überflutet hat, dass das Wasser an und in einigen Gebäuden Schäden anrichtete.

So sah es in der Auffahrt zu Mathis' Haus beim Hochwasser im Juli aus. Bild: PD

Es sei ein Hochwasser mit Ansage gewesen, sagt Joe Mathis. Seit 1999 lebt der pensionierte Versicherungsfachmann in einem Eigenheim im Ried, nach dem Auszug seiner Kinder heute zusammen mit seiner Frau.

Joe Mathis vor seinem Haus im Ried Ost. Bild: Martin Uebelhart (Sachseln, 11. August 2021)

«Über die Jahre eignet man sich viel Wissen über die Zusammenhänge mit dem Wasser an», erzählt er. Dazu gehöre auch, dass man den Sarnersee nicht isoliert betrachten könne. «Die Gewässer sind vernetzt. Oberhalb über den Lungerersee bis hoch zur Melchsee-Frutt.» Und was in Obwalden passiere, habe Auswirkungen auf den Vierwaldstättersee und weiter reussabwärts. Und man lerne mit dem Wasser zu leben. Schon im Mai und Juni habe dieses Jahr nasse Witterung geherrscht. «Wir hofften auf eine trockene Periode im Juli», hält Mathis fest.

Doch es sei anders gekommen. Man habe sich ausrechnen können, dass bei einer weiteren Regenperiode das Wasser komme. Je mehr Niederschlag komme, desto mehr fülle es die stehenden und fliessenden Gewässer. Zunächst sei im Juli der Wasserpegel um einen Zentimeter pro Stunde gestiegen, schliesslich um bis zu fünf Zentimeter pro Stunde. «Da kann man sich ausrechnen, wie lange es geht, bis das Wasser die Siedlung erreicht», sagt Mathis. Und man beginne sich im Quartier zu organisieren.

Von seinem Gartensitzplatz aus koordinierte er unter anderem auch die Zusammenarbeit zwischen den Bewohnern mit der Feuerwehr und dem kantonalen Führungsstab. «Das hat sehr gut funktioniert», hält er fest. Keller mussten geräumt, Sandsäcke bereitgestellt und Autos aus dem bedrohten Gebiet weggestellt werden. Weiter habe man den älteren Bewohnerinnen und Bewohnern Hilfe geleistet und Neuzugezogene im Quartier unterstützt, die noch kaum Erfahrungen mit solchen Situationen hätten. «Dabei arbeiten wir im Zentimeterbereich», erzählt er. Bei seinem eigenen Haus hätten 15 gefehlt, bis das Wasser eingedrungen wäre.

Joe Mathis zeigt an seiner Gartenmauer den Wasserstand beim Hochwasser. Bild: Martin Uebelhart (Sachseln, 11. August 2021)

Pumpen für die Kanalisation wurden abgestellt

Regelmässig funktioniert bei hohem Wasserstand die Kanalisation nicht mehr. In einem durchschnittlichen Sommer liege der Pegel des Sarnersees bei etwa 469,25 Metern. Im Juli erreichte er 471,11 Meter. «Steigt dieser Pegel auf gegen 470,20 Meter an, müssen wir die Pumpen, die das Abwasser in die nächste Sammelleitung pumpen, abschalten», erklärt er bei einem Blick auf die Steuerungseinheit in einem Kasten am Strassenrand. Es mache wenig Sinn, Seewasser durch die Leitungen zu pumpen. «Die Pumpen brauchen Luft und arbeiten mit hohem Druck», erläutert er die Funktionsweise. Zusammen mit einem Nachbarn schaut er, dass das Abwassersystem funktioniert.

Joe Mathis überprüft die Steuerungsanlage für die Kanalisationspumpen. Bild: Martin Uebelhart (Sachseln, 11. August 2021)

15 Tage war der Osten des Rieds im Juli ohne funktionierende Kanalisation. Das sei schon aussergewöhnlich, sagt Mathis. «Im schlimmsten Fall waren es bisher vielleicht drei oder vier Tage.» Wenn das Wasser kommt, sei es wichtig, dass es in der Kanalisation keinen Rückstau in die Häuser gebe:

«Sind Fäkalbakterien einmal im Haus, bekommt man sie fast nicht mehr raus.»

Zum verheerenden Hochwasserereignis im Jahr 2005 sei das aber kein Vergleich. Damals seien aufgrund der Schäden viele Häuser über eine längere Zeit oder gar nicht mehr bewohnbar gewesen. Die Schadensumme des Hochwassers vom Juli im Quartier kann Mathis noch nicht beziffern: «Die Kanalisation haben die Quartierbewohner genauso wie die Frischwasserzufuhr und die Strasse in eigener Regie erstellt. Dazu gibt es eine Erschliessungsgenossenschaft und die Mitglieder teilen sich die Kosten – etwa für Strom und Unterhalt – nach einem klar definierten Schlüssel.»

Richtig erschlossen worden sei das Ried in den 80er-Jahren, sagt Joe Mathis. Zuvor habe man das Abwasser regelmässig abgepumpt. In den 60er-Jahren seien in dem Gebiet die ersten Ferienhäuser entstanden, später auch ganzjährig bewohnte Objekte. Das Quartier ist stetig gewachsen. 52 Häuser stehen heute im östlichen und westlichen Ried. In dem Gebiet gibt auch noch zwei Bauernhöfe, die jeweils grossflächige Wiesenüberflutungen und in deren Folge Ernteertragsausfälle erleiden.

Hoffnung liegt auf Hochwasserschutzprojekten

«Zuweilen hört man die Frage: Warum baut ihr in einem Gebiet, das ‹Ried› heisst?» Das sei einerseits eine berechtigte Frage, findet Mathis. Anderseits seien auch andere Siedlungen an Bächen oder in Hanglagen nicht vor Schäden gefeit. Die Bauten seien alle bewilligt worden und er räumt ein, dass in früheren Jahrzehnten andere Bauvorschriften gegolten hätten.

«Heute würde das Gebiet nicht mehr erschlossen oder dann gäbe es wohl die Auflage, eine Aufschüttung zu machen.»

Für die Zukunft setzen Joe Mathis und die Riedanwohner die Hoffnungen in die Hochwasserschutzprojekte im Sarneraatal und insbesondere auf den Hochwasserstollen. «Wenn der Seespiegel steigt, sind nicht nur wir hier betroffen, sagt Mathis. Auch in anderen Gebieten am Sarnersee könne Wasser in die Siedlungen eindringen. Insbesondere auch in Sarnen selber. «Mit einer schlauen Regulierung und sogenannten Vorabsenkungen bei drohenden grossen Regenmengen könnte ein allzu hoher Wasserpegel verhindert werden», ist er überzeugt. Gelingen müsse es auch, die Anliegen der Anwohnerinnen und Anwohner und jene des Naturschutzes unter einen Hut zu bringen. Letztere würden sich gegen eine allzu tiefe Absenkung des Sees wehren, weil ganz in der Nähe das Flachmoor Hahnenried geschützt werden müsse.

Regulierreglement macht die Vorgaben

Die Regulierung des Sees mit dem im Bau stehenden Hochwasserstollen basiert laut dem Obwaldner Baudirektor Josef Hess in Zukunft auf einem genehmigten Regulierreglement. Bei diesem seien sowohl die Anliegen der Anstösser zum Schutz vor Hochwasser, der Unterlieger wegen des Anstiegs des Vierwaldstättersees als auch des Naturschutzes im Bereich Flachwasser- und Uferlebewesen oder Flachmoorflächen berücksichtigt wurden. «Eigentliche Vorabsenkungen sind gemäss diesem Reglement nicht möglich», hält Josef Hess fest. Jedoch könne mit dem Hochwasserstollen der Anstieg des Sees gebremst und der Maximalpegel markant reduziert werden. Im Vorfeld der Genehmigung des Reglements hätten auch intensive Gespräche mit den Anstössern stattgefunden, so Hess weiter.

Joe Mathis lebt seit 1999 im Ried. Bild: Martin Uebelhart (Sachseln, 11. August 2021)

Der Kanton hat für das Hochwasser vom vergangenen Juli die Seeregulierung gemäss dem Reglement simuliert. Die «Schadengrenze» liege bei 470,50 Metern und wäre mit der Regulierung kaum überschritten worden, so Hess. Vorausgesetzt, dass auch noch das Hilfswehr, welches bei der Rütistrasse in Sarnen geplant sei, zum Einsatz gekommen wäre.

Joe Mathis sagt, er habe es bisher 27-mal erlebt, dass das Wasser die kritische Grenze überstiegen habe und sie im Quartier gezwungen gewesen seien, die Pumpen der Kanalisation abzustellen. «Die zwei oder drei Jahre bis zum Hochwasserstollen mögen wir jetzt auch noch durchstehen», meint er.

