Reportage Die Rangerin schaut im Naturschutzgebiet Glaubenberg zum Rechten Silva Lanfranchi trifft bei ihrer Tätigkeit viele Menschen an. Sie erzählt, was sie seit ihrem Start als Rangerin in der Moorlandschaft Glaubenberg schon erlebt hat. Martin Uebelhart 22.12.2020, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit dem 1. Oktober ist Silva Lanfranchi Rangerin in der Moorlandschaft Glaubenberg. An einem sonnig-wolkigen Montagnachmittag beginnt sie ihre Runde beim Loipenhäuschen im Langis.

Silva Lanfranchi ist seit 1. Oktober 2020 Rangerin im Moorschutzgebiet Glaubenberg. Bilder: Martin Uebelhart (Langis, 14. Dezember 2020)

Ein Aufdruck auf ihrer Jacke weist auf ihre Funktion hin. Sie erzählt:

«Eine meiner Aufgaben ist es, die Leute, die sich in dem Gebiet aufhalten zu informieren.»

Dazu gehe sie aktiv auf die Leute zu: «Auf meinen Runden durch das Gebiet oder wenn sie vor der Informationstafel stehen.» Andere Personen wiederum würden sich an sie wenden. Nicht zuletzt weist sie die Wanderer und Wintersportler auf die Regeln hin, die unter anderem in dem Gebiet gelten: Das Moorschutzgebiet etwa darf nicht betreten werden, in den Wildruhezonen darf man die Wege nicht verlassen.

Informationstafeln weisen auf die Verhaltensregeln im Naturschutzgebiet hin.

Schon nach wenigen Metern auf dem Weg vom Langis nach Schwendi-Kaltbad und der Grossen Schliere entdeckt Silva Lanfranchi zum ersten Mal Spuren im Schnee, wo keine sein sollten. «Hier sind Leute mit Schneeschuhen ins Naturschutzgebiet hineingewandert», konstatiert sie. Die Absperrung samt Hinweisschild scheint auf jene Wintersportler, keinen grossen Eindruck gemacht zu haben. «Wenn irgendwo jemand hindurchläuft, wo man nicht sollte, wirkt das wie eine Einladung für die nächsten Schneesportler», weiss sie. Eine weitere ihrer Aufgaben ist, die Leute auf Verstösse gegen das Reglement zu sensibilisieren, das für das Gebiet gilt.

Kurze Zeit später trifft sie auf zwei Schneeschuhwanderinnen, die den Weg verlassen haben. Sie weist die beiden Frauen darauf hin, dass die Wege nicht verlassen werden sollten und sie setzen ihre Wanderung auf dem offiziellen Weg fort. «Von den Leuten, die gegen die Regeln verstossen, halten sich die meisten nicht an die Leinenpflicht für Hunde», erzählt sie. Kaum ausgesprochen, kommt ein Paar daher, dessen Vierbeiner leinenfrei im Schnee herumhüpft. Nach einem kurzen Gespräch ist der Hund wieder angebunden.

Nicht immer halten Absperrungen Schneesportler ab.

In den allermeisten Fällen verlaufe der Austausch freundlich. «Mit den Leuten schimpfen bringt nichts», ist sie überzeugt. Bis jetzt habe das auch funktioniert.

«Letztlich gibt es keine Diskussion. Ich habe die Fakten sowie die Gesetzgebung und die Reglemente auf meiner Seite.»

Die allermeisten Leute würden sich an die Regeln halten, betont Silva Lanfranchi.

Impression vom Moorschutzgebiet Glaubenberg: Grosse Schliere.

Auch Littering sei im Langis und seiner Umgebung ein Problem. «Jetzt wo alles schön weiss verschneit ist und unberührt aussieht, haben die Leute vielleicht etwas mehr Hemmungen, etwas wegzuwerfen», denkt sie. Vor dem Schneefall habe sie im Herbst auf ihren Runden auch schon ganze Einkaufstaschen Abfall eingesammelt. Um das Sewenseeli zum Beispiel seien Wegwerfgrills und eine grosse Menge Zigarettenstummel zu finden gewesen. Auch sogenannte organische Abfälle hätten in einem Naturschutzgebiet nichts verloren:

«Mandarinenschalen gehören nicht auf den Waldboden und Shrimpschwänze nicht in den Bach.»

An einem Nachmittag könne man durch Unachtsamkeit grosse Schäden in dem Moor anrichten, das über viele Jahrtausende hinweg entstanden sei. Die Moorlandschaft Glaubenberg umfasst rund 130 Quadratkilometer, 89 Quadratkilometer liegen im Kanton Obwalden. Für diesen Teil ist Silva Lanfranchi zuständig.

Silva Lanfranchi, Rangerin im Moorschutzgebiet Glaubenberg.

Aufgewachsen ist die 29-Jährige im bündnerischen Misox, wo ihre Eltern einen Biobergbauernbetrieb hatten. «Pioniere, die das in den 90er-Jahren aus Überzeugung gemacht haben», sagt sie. Später hat sie in Basel einen Master in Geografie mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit sowie in Englischer Literatur gemacht. Seit zwei Jahren lebt sie mit ihrem Mann und dem zweijährigen Sohn in Stalden. «Das Langis haben wir als Ausflugsziel entdeckt», sagt sie. Sicher zweimal in der Woche hätten sie sich hier aufgehalten. Als im August dieses Jahres die Stelle als Rangerin ausgeschrieben gewesen sei, habe sie gewusst, dass sie genau darauf passe.

«Der Job ist ein Wahnsinnsglück»,

findet sie. «Schauen Sie sich mein Büro an», sagt sie und zeigt auf die Umgebung. Ab und zu sitzt sie jedoch auch in einem Büro im Haus des Waldes in Sarnen. Die Abteilung Wald und Natur im kantonalen Amt für Wald und Landschaft begleitet sie fachlich, angestellt ist sie von Obwalden Tourismus.

Zusammenarbeit von Kanton und Tourismus Die Stelle der Rangerin im Moorschutzgebiet Glaubenberg ist über die Zusammenarbeit von Kanton Obwalden, Obwalden Tourismus und Pro Natura Unterwalden zu Stande gekommen. Angestellt ist Silva Lanfranchi bei Obwalden Tourismus. Aufgrund des Anstellungsstopps hätte der Kanton die 70-Prozent-Stelle nicht von sich aus realisieren können. «Die Rangerin steht mit uns in engem fachlichen Austausch und nimmt regelmässig an Sitzungen teil», sagt Roland Christen, Leiter des Amts für Wald und Landschaft, auf Anfrage. Eine ihrer Aufgaben sei es, den Wert der Landschaft weiterzugeben. Es gebe einen grossen Informationsbedarf. «Die Leute wollen sich grundsätzlich korrekt verhalten, kennen aber die Bestimmungen und geltenden Regeln in dieser besonderen Moorlandschaft zu wenig gut», hält Christen fest. «Die Zusammenarbeit hat auch zu einem engeren und regelmässigen Austausch mit Obwalden Tourismus geführt, was für beide Seiten sehr positiv ist.» Daniel Scardino, Geschäftsführer von Obwalden Tourismus glaubt, dass die Zusammenarbeit von Kanton und Tourismus einen Mehrwert darstelle. Silva Lanfranchi sensibilisiere die Leute auf die Moorlandschaft. Die Zone habe einen grossen touristischen Wert, ist er überzeugt. «Man findet hier Ruhe.» Die Leute würden es schätzen, wenn sie informiert würden. Gleichzeitig habe die Rangerin eine Kontrollfunktion, in der sie auch beobachte, wie es der Landschaft gehe.

Noch ist Silva Lanfranchi dabei, das Gebiet kennen zu lernen. Immerhin zieht sich ihre Zuständigkeit vom Ende des Pilatusmassivs bis zum Glaubenbielenpass. «Jetzt in der Einarbeitungsphase bin ich viel im Langis. Hier sind auch die meisten Leute unterwegs.» Im kommenden Jahr soll es dann auch verschiedene Führungen geben in dem Gebiet.

Winterwanderwege laden zum Spazieren ein.

«In der Zwischensaison nach der Schneeschmelze wollen wir diese erarbeiten», sagt sie. Insbesondere Kindern und Jugendlichen möchte sie die Besonderheiten und Schönheiten des Gebiets näherbringen. «Es gäbe zum Beispiel auch die Möglichkeit, etwas mit Junior Rangern zu machen», hält sie fest. «Man darf nie unterschätzen, wie viel Bildung von den Kindern auf die Eltern übergeht.»