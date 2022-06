Engelbergerin schafft WC-Häuser für ihre alte Heimat in Ghana

Doris Ineichen möchte ihren Landsleuten in Ghana etwas zurückgeben. Die Reportage von «+41». «+41»/TeleM1

Reportage Engelbergerin aus Ghana baut WC-Häuschen für ihre alte Heimat Doris Ineichen kommt ursprünglich aus Ghana, lebt inzwischen aber in Engelberg. Die 60-Jährige möchte ihren Landsleuten etwas zurückgeben und baut WC-Häuser im Land. 11.06.2022, 05.00 Uhr

Doris Ineichen kommt ursprünglich aus Ghana. Die 60-Jährige kam 1987 für ein Auslandsjahr in die Schweiz. Mittlerweile lebt sie seit fast 30 Jahren in Engelberg. «Ich kam hier um etwas Neues zu lernen. Jetzt will ich mein Wissen mit den Leuten in Ghana teilen», erzählt Doris Ineichen gegenüber dem Reportagemagazin «+41».