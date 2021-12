In Obwalden gehen die Weihnachtsbäume vom Hof in den Verkauf

Reportage So ergeht es dem Weihnachtsbaum, bevor er in die Stube kommt Text und Bilder: Florian Pfister 0 Kommentare 12.12.2021, 11.30 Uhr Merken Drucken Teilen

In der Anlage von Walti von Wyl in Giswil wachsen zahlreiche Tannenbäume heran. Er und sein Sohn Cornel ziehen Stiefel sowie wasserfeste Hosen und Jacken an und stapfen durch den Schnee.

Cornel von Wyl bringt mit bereits gefällten Bäumen.

Sie haben die Bäume bereits gefällt, die sie gleich transportieren und zum Weiterverkauf abliefern werden. Sie packen die Weihnachtsbäume, die unter dem Weiss kaum zu sehen sind und schütteln sie kräftig:

Erst einmal muss der Schnee runter: Walter von Wyl beim Schütteln der Tannen.

Einziger Vorteil des Schnees: Der Boden ist sauber, somit auch die Stämme und Äste.

Walti von Wyl liefert die Bäume bei der Kollegi-Gärtnerei ab. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 9. Dezember 2021)

Seit 30 Jahren pflegt Walti von Wyl auf seinem landwirtschaftlichen Betrieb in Kägiswil eine Christbaumkultur. Die Anlage in Giswil führt er jedoch das erste Mal in Eigenregie. Er hat sie vom Eigentümer Ruedi Halter gepachtet. Die beiden haben schon in den vergangenen Jahren zusammengearbeitet. Beim Transport erhalten sie Hilfe von Bärti Kiser. Sein grosser Anhänger ist schnell gefüllt. Mit dem Traktor fährt er die Bäume zur Kollegi-Gärtnerei in Sarnen.

Bärti Kiser hilft auch mit: Er fährt die Bäume zur Kollegi-Gärtnerei in Sarnen.

Schafe weiden zwischen den Bäumen

Walti von Wyl erklärt am Beispiel der beliebten Nordmanntanne – genauer gesagt der Unterart Ambrolauri – dass einige Bäume, die hier wachsen, auch ausländischen Ursprung haben. «Diese Tanne stammt aus dem Kaukasus-Gebirge», sagt er. «Dort werden die Zapfen gepflückt. Die Schweizer Baumschulen kaufen die Samen und ziehen die Setzlinge.» Nach zwei bis drei Jahren erwirbt Walti von Wyl diese und pflanzt sie ein. Insgesamt wächst eine Tanne je nach Grösse etwa zehn Jahre lang.

Der Kägiswiler pflegt seine Bäume auf natürliche Weise. Im Sommer weiden sogenannte Shropshire-Schafe zwischen den Tannenbäumen. «Sie verbeissen die Christbäume nicht», sagt von Wyl, «und sie helfen uns, das Gras zu nutzen. Was sie nicht fressen, mähen wir. So müssen wir keine Herbizide einsetzen.» In der Anlage in Kägiswil können die Schafe während des ganzen Jahres weilen, weil sie dort in den Stall können.

Tannen, soweit das Auge reicht: Die Anlage in Giswil. Bilder: Florian Pfister (Giswil/Sarnen, 9. Dezember 2021) Walti von Wyl befreit die Tannen zunächst vom Schnee. Sohn Cornel von Wyl hilft fleissig mit. Packt auch mit an: Bärti Kiser. Die Bäume sind parat für den Transport. Angekommen bei der Kollegi-Gärtnerei in Sarnen: Im Team geht es speditiv. Einige Bäume liefert das Team verpackt. Schnell sind alle Tannen geliefert.

In der Schweiz werden laut Zahlen von «Wald Schweiz» jährlich rund 1,5 Millionen Weihnachtsbäume verkauft. Etwas mehr als die Hälfte dieser Tannen wird aus dem Ausland importiert. Anders in Obwalden: Hier wächst weitaus mehr als die Hälfte der Weihnachtsbäume im eigenen Kanton. «Wir sind in Obwalden vier Mitglieder der IG Suisse Christbaum, die eine Christbaumkultur pflegen», erzählt Walti von Wyl. «Das ist relativ viel. In anderen Kantonen wie in Nidwalden und Uri gibt es gar keine.» Und: «Alle vier verkaufen direkt ab Hof.»

Im Angebot von Walti von Wyl befindet sich nicht nur die Nordmanntanne. Die Korktanne habe in den vergangenen Jahren an Beliebtheit gewonnen. «Sie ist schmal gewachsen, hat einen Blaustich und ist sehr edel anzusehen.» Die Nordmann- und Korktanne bewegen sich auf etwa gleichem Preisniveau. Rot- und Weisstannen sind günstigere Alternativen. Weissfichten bewegen sich im mittleren Preissegment. Naturgemäss gibt es auch Bäume, die nicht so wachsen, wie man es gerne hätte. Von Wyl spricht dabei von Unikaten. «Sie sind bei der Nahkundschaft ebenfalls beliebt.» Was übrig bleibt, kann zu Kranz- und Deckästen verarbeitet werden. Die einheimischen Christbäume seien bei den Kunden sehr gefragt.

Der Baum braucht unbedingt Feuchtigkeit

Welche Tipps hat Walti von Wyl für die Pflege daheim? «Man sollte den Baum erst vor Weihnachten kaufen. Somit steht er in der freien Natur draussen und kann Feuchtigkeit aufnehmen. Vielfach wird daheim in der Stube vergessen, Wasser nachzufüllen. Das ist der Tod des Christbaums.» Doch die Zeiten, in denen der Baum erst an Weihnachten in die Stube gestellt wurde, seien vorbei.

«Heute haben viele schon Anfang Advent einen Christbaum und bald nach Weihnachten ist er wieder weg.»

Weiter rät Walti von Wyl, den Baum bis zum Aufstellen im Netz zu lassen.

Auspacken bitte erst kurz vor dem Aufstellen!

Ein Tuch oder eine Plastikfolie unter dem Christbaum verhindere Kerzenwachsflecken am Boden. Er könne nur über die Rinde Wasser aufnehmen, darum sei es nicht vorteilhaft, einen Baum zu spitzen. Und: In Obwalden kann der Baum in jeder Gemeinde gratis in den Grüngut-Mulden entsorgt werden.

Doch noch ist es nicht so weit. Die Tannenbäume von Walti von Wyl stehen nun in der Kollegi-Gärtnerei in Sarnen und können zu gewissen Zeiten ebenfalls weiterhin in der Anlage in Giswil abgeholt werden.

Die Bäume beim Verlad vom Anhänger in die Kollegi-Gärtnerei in Sarnen. Florian Pfister / Obwaldner Zeitung

Die Bäume sind nun also bereit, in die Stube gestellt und mit Kugeln, Kerzen und Sternen geschmückt zu werden – damit sie bald ein Lächeln in die Gesichter ihrer Betrachter zaubern können.

