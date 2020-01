Richterwahl im Kanton Obwalden: Komitee kämpft gegen Parteienfront Ein Komitee will Gerechtigkeit für Richter Roland Infanger. An einer Infoveranstaltung kam es zum Schlagabtausch mit den Parteien. Primus Camenzind 23.01.2020, 17.08 Uhr

Roland Infanger (links), Kantonsgerichtspräsident II, und Adrian Hossli vom Unterstützungskomitee an der Infoveranstaltung. Bild: Primus Camenzind (Sarnen, 22. Januar 2020)

«Vieles liegt im Dunkeln» stellte unsere Zeitung in einem Beitrag zur Richterwahl fest. Um mehr Transparenz rund um die Wiederwahl von Roland Infanger als Präsident des Kantonsgerichts II zu schaffen, lud sein Unterstützungskomitee unter der Führung des Künstlers Adrian Hossli am Mittwoch zu einer Informationsveranstaltung in die Sarner «Metzgern». Dem Aufruf folgten rund 50 Personen