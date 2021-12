Ex-Fifa-Sonderermittler Keller: «Ich schaue nicht negativ zurück»

Rück-/Ausblick Geschasster Fifa-Sonderermittler Stefan Keller: «Ich schaue nicht negativ zurück» Der Obwaldner Obergerichtspräsident Stefan Keller hat ein bisweilen turbulentes Jahr erlebt. Dennoch verbindet er überwiegend positive Gefühle damit. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 28.12.2021, 16.00 Uhr

Was Stefan Keller im ausklingenden Jahr erlebt hat, war bisweilen Thema in den nationalen Medien. Als ausserordentlicher Staatsanwalt ermittelte er seit Juli 2020 in der sogenannten Fifa-Affäre um den ehemaligen Bundesanwalt Michael Lauber und den Fifa-Präsidenten Gianni Infantino. Lange konnte er dieser Tätigkeit jedoch nicht nachgehen.

Im April des aktuellen Jahres attestierte ihm das Bundesstrafgericht Befangenheit, weil er in den Medien zu offensiv über seine Ermittlungen informiert haben soll. Keller wiederum – und mit ihm auch Rechtsexperten, wie er sagt – zweifelte die Unabhängigkeit der entsprechenden Bundesstrafrichter an. Letztlich legte er sein Mandat Ende des vergangenen Mais nieder, weil er seine Ermittlungen aufgrund der personellen Besetzung besagter Richterposten nicht fortführen könne.

Stefan Keller vor dem Obwaldner Gerichtssaal in Sarnen. Bild: Bild: Dominik Wunderli (21. Dezember 2021)

Dennoch verbinde er mehr gute als schlechte Gefühle mit dem Erlebten, sagt Keller:

«Ich schaue nicht negativ zurück. Das war nach wie vor eine grosse Erfahrung.»

Es sei sehr interessant gewesen, hinter die Mechanismen in Bundesbern zu sehen, und auch seine Arbeit als Sonderermittler sei äusserst spannend gewesen. Er habe vieles herausfinden können, und diese Erkenntnisse könnten nun weiterverwendet werden, wenn dies gewollt sei. Auch die Begegnungen mit Michel Platini oder Joseph Blatter, die er dabei einvernommen hat, werden ihm in Erinnerung bleiben. «Solche Menschen trifft man jetzt auch nicht jeden Tag.»

Personelle Veränderungen gewünscht

Trotz dieser positiven Erfahrungen: Eine gewisse Enttäuschung gegenüber dem Bundesstrafgericht bleibe natürlich trotzdem zurück. «Das entspricht weder dem Leistungs- noch dem Qualitätsstandard, der in der Schweiz gelten sollte.» Die juristischen Institutionen Bundesstrafgericht und Bundesanwaltschaft seien teilweise unterwandert von privaten Interessen. Gut sei jedoch, dass man diese Missstände nun zu sehen bekommen habe.

«Blöd ist, dass es gerade bei mir passieren musste», sagt Keller. Wichtig findet er, dass es künftig zu personellen Veränderungen komme in den besagten Institutionen, die auch organisatorisch eine Anpassung erfahren sollten. Ebenso sei die Ausgestaltung der Verfahren nicht optimal, wenn man einen Entscheid der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts an keine höhere Instanz zur Prüfung weiterziehen könne. Darüber, ob Keller befangen gewesen sei, konnten die Bundesstrafrichter so abschliessend urteilen.

Stefan Keller hat dieses Jahr etwas Licht in die Fifa-Affäre bringen können. Bild: Dominik Wunderli (Sarnen, 21. Dezember 2021)

Ein Verfahren, welches Keller hingegen vorderhand zum Abschluss bringen konnte, ist der Wirtschaftsfall, welcher den Nachbarkanton Nidwalden schon seit Jahrzehnten beschäftigt. Kürzlich konnte hierzu der vorerst letzte Prozesstag abgehalten werden. Stefan Keller hat sich dem Prozess als ausserordentlicher Verfahrensleiter angenommen. Mit einem der Urteile der zweiten Instanz, die dabei gesprochen wurden, hatte sich das Bundesgericht zu befassen. Dieses Jahr haben die Bundesrichter entschieden, dass sie das Verdikt aus Nidwalden weitgehend gutheissen. «95 Prozent unseres 300-seitigen Urteils hat das Bundesgericht bestätigt. Ich bin sehr zufrieden, dass die Quote so hoch ist.»

«Das kann sehr emotional werden»

Was den 44-jährigen Schaffhauser, der in Sachseln wohnhaft ist, im kommenden Jahr an Spezialaufträgen erwartet, weiss er noch nicht. Als ausserordentlicher Ermittler oder Verfahrensleiter könnte er auch 2022 wieder zum Einsatz kommen, oder auch für Gutachten oder andere Prüfaufträge, wenn etwas Passendes an ihn herangetragen werde.

Den Hauptteil seiner Arbeitszeit wird er seiner Tätigkeit als Präsident des Obwaldner Obergerichts widmen, vorwiegend in den Bereichen Sozialversicherungsrecht, Strafrecht, Steuerrecht und Familienrecht. Als Stellvertreter ist er aber auch in allen anderen Rechtsgebieten tätig. Sein Pensum, das vormals 55 Prozent betrug, hat er mittlerweile auf 65 Prozent erhöht. «Es kommt eigentliche nie eine Routine auf.» Seit Mai befasst sich Keller mit den Fällen aus dem Familienrecht. Dazu sagt er:

«Das kann sehr emotional werden. Man hat auch als Zweitinstanz noch sehr direkten Kontakt mit den Parteien.»

Beförderung im April

Daneben ist Stefan Keller aber auch noch als Dozent tätig. An der Fernuniversität Brig lehrt er Masterstudierende einmal pro Monat Sozialversicherungs-, Erb- oder auch Wettbewerbsrecht. Noch einmal anderen Themen widmet er sich in seiner Funktion als Gerichtsschreiber am Militärkassationsgericht in Bern. Hierbei darf sich Keller bereits auf eine Beförderung freuen: Im April wird er zum Oberstleutnant ernannt. An Abwechslung dürfte es ihm auch im kommenden Jahr also kaum fehlen.

