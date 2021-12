Brunni-Bahnen: Trotz Corona und Regensommer positive Bilanz

Rück-/Ausblick «Ich musste meinen Fächer aufmachen»: Brunni-Bahnen-Geschäftsführer zieht trotz Corona positive Bilanz Im Juni nahm Roman Barmettler eine neue Herausforderung als Geschäftsführer der Brunni-Bahnen auf. Nach einem gelungenen Halbjahr freut sich der Stanser auf seine erste Wintersaison in Engelberg. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Als Roman Barmettler vor einem Jahr in der Zeitung las, dass der damalige Geschäftsführer der Brunni-Bahnen, Thomas Küng, das Unternehmen verlässt, dachte er: «Das wäre sicher ein spannender Job.» Dass er ein halbes Jahr später die Nachfolge als Geschäftsführer antritt, hätte er aber nicht gedacht. «Ich sah, dass ich die Anforderungen erfüllte, und sah keinen Grund, mich nicht einfach mal zu bewerben», schaut der 34-Jährige zurück. Als Stanser kannte er Engelberg und die Brunni-Bahnen gut, lernte wie viele Zentralschweizer Kinder auf der Klostermatte Skifahren. Und tatsächlich: Drei Monate später wurde Roman Barmettler als neuer Geschäftsführer der Brunni-Bahnen vorgestellt.

Der Geschäftsführer der Brunni-Bahnen, Roman Barmettler, vor der Talstation in Engelberg. Bild: Urs Hanhart (Engelberg, 13. Dezember 2021)

Am ersten Juni dieses Jahres war es so weit: Roman Barmettler trat die neue Stelle als Geschäftsführer der Brunni-Bahnen an. Eine Position, die er so bisher noch nicht kannte. Nach abgeschlossener Banklehre mit anschliessender Berufsmatura und einem Bachelor in Science of Business Administration arbeitete er acht Jahre lang in Andermatt in den Bereichen Marketing und Destinationsentwicklung. Als Geschäftsführer müsse er nun gesamtheitlicher denken. «Ich musste meinen Fächer aufmachen und kann mich nicht mehr nur auf einen Bereich im Unternehmen konzentrieren», so Barmettler.

Die Brunni-Bahnen erlebt er als ein sehr familiäres Unternehmen mit vielen langjährigen Mitarbeitenden:

«Ich habe schnell gemerkt, dass in diesem Unternehmen der persönliche Austausch wichtig ist. Man bespricht die Dinge kurz vor Ort oder löst Probleme bei einem Kaffee.»

Von Anfang an spürte Roman Barmettler auch das gute Ansehen, welches das Brunni in der Bevölkerung geniesst: «Man kennt das Brunni und in Engelberg ist man sehr stolz darauf.» An seinem ersten Arbeitstag war er etwas überrascht von der zentralen Rolle, die der Globi beim Brunni spielt. «Das hat mich allerdings erfreut, denn für das Marketing ist so ein Maskottchen sehr wertvoll.»

Positive Bilanz trotz Corona und Regensommer

Roman Barmettler ist mit 34 Jahren ein junger Geschäftsführer und führt Mitarbeitende im Alter seiner Eltern. «Dabei ist es sehr wichtig, dass ein gegenseitiger Respekt da ist.» Mit einem authentischen Führungsstil und vielen Einzelgesprächen versuche er, diesen Schritt für Schritt aufzubauen. Gerade wegen seines jungen Alters sei er ausserdem sehr wissensdurstig und gewillt, sich stets weiterzuentwickeln und dazuzulernen. «Als Verantwortlicher will ich die Seele der Brunni-Bahnen verstehen», sagt Roman Barmettler. Er sei sich bewusst, dass er nach einem halben Jahr noch nicht alles über das Unternehmen wissen könne. «Die Werte der Engelberger kenne ich aber schon ziemlich gut», sagt er stolz.

Der 34-jährige Stanser hat sich in seinem ersten Halbjahr bei den Brunni-Bahnen gut eingelebt. Bild: Urs Hanhart (Engelberg, 13. Dezember 2021)

In seinem Umfeld werde Roman Barmettler oft gefragt, ob er mit seinem neuen Beruf zufrieden sei. «Absolut. Ich fühle mich sehr wohl hier im Brunni. Es war die richtige Entscheidung, mich auf diese Stelle zu bewerben», so der Nidwaldner, der sehr zufrieden auf sein erstes Halbjahr bei den Brunni-Bahnen zurückschaut. Trotz Corona und dem regnerischen Sommer könne man bisher eine positive Bilanz ziehen. Seine erste Sommersaison konnte Barmettler als Geschäftsführer bereits miterleben, nun sei er gespannt auf seinen ersten Winter bei den Brunni-Bahnen. «Die Wintersaison startete vielversprechend, wir konnten bereits Mitte Dezember den Skilift auf der Klostermatte in Betrieb nehmen.»

Nachhaltigkeit und Digitalisierung werden ein Thema sein

Eines ist für Barmettler klar: Er ist nicht zu den Brunni-Bahnen gekommen, um das Unternehmen komplett auf den Kopf zu stellen.

«Ein früherer Chef sagte zu mir: Schaffe zuerst eine gute Basis, danach kannst du darauf aufbauen.»

An diesem Grundsatz will Barmettler festhalten. Einige Projekte, die bereits vor Barmettlers Stellenantritt feststanden, wie die Ersatzanlage für den Skilift Schonegg oder das Hotelprojekt auf dem Ristis werden Barmettler in den kommenden Jahren beschäftigen. Zudem hat Barmettler auch ein paar eigene Pläne: So soll die Nachhaltigkeit stärker im Unternehmen integriert und der Digitalisierungstrend mit all seinen Facetten nicht verpasst werden.

