Rückblick – Ausblick Hoteldirektor des Kempinski Palace in Engelberg: «Unsere Branche wird wieder aufstehen – wie ein Phönix aus der Asche» Seit Anfang Dezember hat Andreas Magnus mit seiner Familie in Engelberg eine neue Heimat gefunden. Der Direktor des neuen Hotels Kempinski Palace sehnt die Eröffnung im Mai herbei. Philipp Unterschütz 06.01.2021, 05.00 Uhr

Die erste Nacht nach ihrer Ankunft Anfang Dezember habe es geschneit, und am Morgen seien die beiden Kinder ganz aus dem Häuschen gewesen. Auch seine Frau habe gemeint, das sei das Paradies. Andreas Magnus (37) strahlt, während er vom «Winterwonderland» Engelberg schwärmt. Man spürt, der Norweger ist bestens in der Zentralschweiz angekommen. «Im Herzen der Schweiz, dem besten Teil», ist er überzeugt. Neu leitet er das Kempinski Palace Hotel und das Frutt Mountain Resort, das ebenfalls von der Kempinski-Gruppe geführt wird.

General Manager Andreas Magnus in der noch unfertigen Bar des Hotels Kempinski Palace. Bild: Philipp Unterschütz (Engelberg, 21. Dezember 2020)

Nur ab und zu muss er Fragen in perfektem Englisch beantworten, er spricht sehr gut Deutsch.

Schwierige Situation in Bangkok

Grösser könnte der Unterschied für Andreas Magnus und seine Familie nicht sein. Noch vor kurzer Zeit lebte er mit seiner Frau und den beiden Kindern (4 und 6 Jahre alt) in Bangkok, wo er als Hotelmanager im Siam Kempinski Hotel arbeitete. Das Jahr sei schwierig gewesen, Covid sei schon früh ins Bewusstsein gerückt. «Nach den Nachrichten aus China hatten wir schon im Januar Temperaturchecks und Maskenpflicht im Hotel angeordnet», erzählt Magnus. Er habe sofort 20'000 Masken bestellt, die er noch zum Originalpreis bekommen habe.

Nachdem Thailand dann im April die Grenzen dichtmachte und damit dem internationalen Tourismus den Stecker zog, brachen auch im «Siam Kempinski» die Zahlen ein. «Wir hatten zwar noch den inländischen Tourismus und viele Expats, die darauf verzichteten, in ihre Heimat zurückzugehen, weil ihnen Thailand sicherer erschien», sagt Magnus. Man habe aber noch maximal Auslastungen von 40 Prozent erreicht, im Durchschnitt sogar nur noch 15 Prozent.

«Wir haben zwar nie geschlossen und keine Angestellten entlassen, mussten uns aber allen die Löhne kürzen und die Ausgaben senken.»

In Thailand, wo es kein Sozialsystem oder Kurzarbeitsentschädigungen gibt, sei es äusserst hart für die Leute. Und Andreas Magnus rechnet auch nicht damit, dass sich die Lage dort vor September oder Oktober nächsten Jahres bessert.

Direktor blickt positiv in die Zukunft

«2020 war ein Jahr zum Lernen», meint er rückblickend. «Man lernt wieder, Dinge zu schätzen, die vorher alltäglich waren.» Auch seien viele Menschen gewachsen, «weil wir das gemeinsam durchstehen müssen». Für die Branche sei es, ganz abgesehen von den Zahlen, momentan sehr schwierig. «Wenn sich die Gäste um ihre Gesundheit fürchten, wirft das einen Schatten auf unser Ziel, perfekte Gastgeber zu sein.»

Andreas Magnus wurde für den Posten des General Managers im Kempinski Palace Engelberg angefragt, und der Norweger konnte auch die Hotelbesitzer Han's Europe von seinen Qualitäten überzeugen. Der neue Hoteldirektor sagt:

«Jetzt hoffen wir, dass Engelberg für lange Zeit unsere Heimat wird.»

Schon längere Zeit dachte er nämlich an eine Zukunft in der Schweiz. An Hotelfachschulen in Montreux startete Magnus, der mittlerweile an besten Adressen in New Orleans, St.Petersburg, Dubai, Djibouti, Peking und Bangkok gearbeitet hat, seine Laufbahn. «Es war superschön in der Schweiz, die Zeit hat mich geprägt», schwärmt er und erzählt, wie er in Bangkok Weihnachten im Schweizer Restaurant verbrachte oder wie er in Djibouti in Afrika Raclette ass. «Hier in der Schweiz kann ich wirklich den Service bieten, den ich mir vorstelle», erklärt Magnus den fachlichen Beweggrund, nach Engelberg zu ziehen. Die Zukunft sieht er positiv.

«Ich bin sicher, unsere Branche wird wieder aufstehen – wie ein Phönix aus der Asche.»

Er dürfe in Engelberg und auf der Frutt tolle Häuser führen.

Das Hotel Kempinski Palace in Engelberg. Bild: PD

«Im Sommer werden wir sicher viele Einheimische begrüssen dürfen, und im Winter 2021/22 werden wohl auch wieder die Gäste aus Europa kommen.» Die beiden Destinationen böten so viele Möglichkeiten.

Engelberg soll stolz auf das Palace sein

Vorerst beschäftigt sich Andreas Magnus vor allem mit dem Frutt Mountain Resort, das am 19. Dezember wieder öffnete. Trotz Schliessung der Skilifte seien viele Gäste da, schliesslich gebe es auf der Frutt noch viele andere Möglichkeiten wie Langlauf, Eisfischen oder Wellness.

«Ich will das Resort und die Gäste verstehen, damit wir künftig die richtigen Entscheide treffen können.»

Es werde eine enge Zusammenarbeit mit dem Palace geben. In Engelberg läuft momentan die Personalrekrutierung für das Kempinski Palace Hotel. Bis zur Eröffnung, die im Mai erfolgen soll, will der Direktor 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen – ein fachlich hochkarätiges Team. «Bis zum Nationalfeiertag sollen die Abläufe funktionieren wie eine gut geölte Maschine», hat er sich zum Ziel gesetzt. Erfolg sei nur als Team zu erreichen. «Wir wollen Engelberg einen Touch von internationalem Flair bringen, und ich möchte, dass Engelberg stolz ist auf sein neues Hotel.»

Nicht nur bei den Produkten und Lieferanten will Magnus konsequent auf die Region setzen. Das Kempinski Palace wolle offen sein für die Einheimischen. «Die Bar oder die Restaurants sollen zum Treffpunkt werden, zum Herzen von Engelberg.»