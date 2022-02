Rückblick Das sind Engelbergs vergessene Olympiahelden In Engelberg sind die Olympischen Winterspiele erst wieder in jüngster Zeit so richtig in Mode gekommen. Dabei gibt es in der Schweiz wohl kein Dorf mit so vielen olympischen Medaillengewinnern. Beat Christen Jetzt kommentieren 16.02.2022, 16.00 Uhr

Engelberg und Olympia – das ist so eine Sache. Die Euphorie ist zwar schnell da – wie jüngst nach der Bronzemedaille von Michelle Gisin im Super-G in Peking. Sie wird aber wieder abflachen, wie dies zuvor schon nach dem Olympiasieg von Dominique Gisin vor acht Jahren in Sotschi und dann vier Jahre später in Pyeongchang mit den Goldmedaillen von ihrer Schwester Michelle Gisin sowie Denise Feierabend der Fall war.

Eine weitere Engelbergerin holt eine Olympiamedaille für die Schweiz: Michelle Gisin. Bild: Luca Bruno / AP

Kein Wunder also, dass man in Engelberg vergeblich nach olympischen Spuren sucht. Einzige Ausnahme bildet die Sitzbank oben beim Weg vom Kloster zur Lourdesgrotte, die vom Fanclub nach dem Olympiasieg Dominique Gisins geschenkte wurde.

Dabei gibt es in der Schweiz wohl kein anderes Dorf, dessen Sportler so viel Edelmetall von Olympischen Winterspielen nach Hause gebracht haben. 14 sind es an der Zahl. Viermal Gold, gleich viele silberne Auszeichnungen und sechs Bronzemedaillen. Bis auf die jüngsten Medaillengewinnerinnen hat man sie jedoch vergessen – die Engelberger Olympiahelden.

Josef Beerli war Engelbergs erster Olympiasieger

Engelbergs erstes olympisches Edelmetall datiert aus dem Jahre 1936 und wurde bei den Bobrennen unter nicht ganz einfachen Voraussetzungen herausgefahren. Fritz Feierabend (1908–1978) reiste mit seinem Bremser Josef Beerli (1901–1967) als grosser Favorit im Zweierbob-Rennen zu den Winterspielen in Garmisch-Partenkirchen. Dass diese Festspiele der Weltjugend von Nazideutschland zu Propagandazwecken missbraucht wurden, hatte einen schalen Beigeschmack. Für die Teilnehmer stand jedoch in erster Linie der Sport im Vordergrund, auch wenn sie die überall präsenten Symbole der Nationalsozialisten nicht übersehen konnten.

Fritz Feierabend (vorne) an den Olympischen Spielen 1936 zusammen mit seinem damaligen Standardbremser Josef Beerli, der im gleichen Jahr Olympiasieger im Viererbob wurde. Bild: PD

Die Bobfahrer hatten zudem ganz andere Probleme zu bewältigen. Denn die eigens für die Olympischen Spiele gebaute Bobbahn am Riessersee war nicht nur die kurvenreichste, sondern auch die erste Bahn, bei der die wichtigsten Kurven mit Eisquadern ausgekleidet waren. Feierabend und Beerli erwischten beim ersten Lauf zum Zweierbob-Rennen einen schwachen Start. Trotz Bestzeiten in den restlichen drei Läufen konnten sie den Rückstand nicht mehr wettmachen. Am Ende erhielten sie die Silbermedaille. Beim Viererrennen setzte sich Fritz Feierabend im Schlitten von Reto Capadrutt (1912–1939) auf Platz drei und gewann mit dem Team Schweiz I die zweite Silbermedaille.

Besser erging es Feierabends Standardbremser Josef Beerli im Bob von Schweiz II mit Bundesratssohn Pierre Musy (1910–1990) am Steuer. Das Quartett wurde Olympiasieger im Viererbob und Josef Beerli somit der erste Engelberger Olympiasieger.

Weltkrieg verhinderte weitere Medaillen

Dass Engelberg dann 78 Jahre auf eine weitere Goldmedaille warten musste, stand damals nicht im Regieheft der Sportjournalisten. Alles deutete darauf hin, dass Fritz Feierabend als die damals unbestrittene Nummer Eins im Bobsport die in Garmisch-Partenkirchen verpasste Goldmedaille bei einer der nächsten Austragungen gewinnen würde. Doch dann kam der Zweite Weltkrieg und olympische Winterspiele hatten da keinen Platz mehr. Als sich die Weltjugend nach dem Kriegsende 1948 in St. Moritz wieder zu den olympischen Winterspielen traf, war Fritz Feierabend als mehrfacher Bob-Weltmeister wieder der grosse Favorit.

Doch Feierabend und Olympia passte irgendwie nicht zusammen. Im Zweier-Schlitten gewann er erneut Silber und 1952 in Oslo im Zweier- und Viererbob die Bronzemedaille mit dem Engelberger Stephan Waser (1920–1992) als Bremser. Ärgern mochte sich der damals erfolgreichste Bobpilot ob den verpassten Goldmedaillen nicht. In der Fachzeitschrift «Sport» liess er sich wie folgt zitieren:

«Es spielt keine Rolle, wer gewinnt, solange es Schweizer sind.»

Trotz fehlendem Gold: Fritz Feierabend ist heute noch hinter Vreni Schneider der zweiterfolgreichste Schweizer Olympionike.

Ralph Olinger holt sich Bronze – trotz Sturz

In Engelberg wurde vor gut 70 Jahren nicht nur Bob, sondern auch Ski gefahren. Und das mit Erfolg. Für die Olympischen Spiele 1948 in St. Moritz qualifizieren sich mit Ralph Olinger (1924–2006) und Adolf Odermatt (1924–1998) gleich zwei Engelberger Alpine. Für Ralph Olinger schien nach dem Sturz im sogenannten Pflichttraining Olympia schon wieder vorbei zu sein.

«Ich hatte Schmerzen in der Brust und musste sofort zum Arzt. Ich wusste, Olympia steht auf dem Spiel, weshalb ich dem Arzt nicht alles erzählte, um mir ja kein Startverbot einzuhandeln»

, erzählte Ralph Olinger Jahre später. Ein weiteres Handicap kam hinzu. Beim Sturz gingen seine Ski zu Bruch. Er war damals der erste Schweizer Fahrer, welcher Ski der französischen Marke Rossignol fuhr. Das Wort Rennservice im heutigen Sinne war völlig unbekannt.

«Mein Bruder Gerhard fuhr mit dem Auto die ganze Nacht durch, um in Frankreich Ski für das olympische Rennen zu besorgen.»

Nun, Gerhard Olinger, der selber 1941 Schweizer Meister in der Abfahrt wurde, schaffte das fast Unmögliche und so schlug am 2. Februar 1948 dann die grosse Stunde für die beiden Engelberger. Olinger zählte trotz seines Trainingssturzes zum Kreis der Favoriten. Karl Molitor legte eine fantastische Zeit vor. Doch die Freude der Eidgenossen währte nicht lange.

Henry Oreiller aus Frankreich passierte den sogenannten Stangenwald mit über vier Sekunden Vorsprung, die er dann auch ins Ziel brachte. In einem Gespräch machte Ralph Olinger in den 1990er-Jahren die Feststellung, dass er nicht wegen des Sturzes Olympiagold verpasst hatte. «Ich gewann die Bronzemedaille und das war auch nicht wenig.» Im gleichen Rennen wurde Adolf Odermatt Elfter. Nach den olympischen Winterspielen ging es zu weiteren Skirennen.

Als die erfolgreichen Olympiahelden nach Hause zurückkehrten, wurden sie beim Bahnhof herzlich empfangen und im Hotel Bellevue-Terminus stieg eine unvergessliche Ski-Chilbi. Die Engelberger haben es damals schon verstanden, ihren Olympiahelden einen würdigen Empfang zu bereiten. Dies wird auch diesmal so sein, wenn Michelle Gisin aus Peking nach Hause kommt. Doch was folgt dann? Der Alltag und Engelbergs Olympiahelden werden für die nächsten vier Jahre wieder in Vergessenheit geraten.

