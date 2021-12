Jahresrückblick 2021 Obwalden

Rückblick in Storys Diese fünf Artikel aus Obwalden haben 2021 besonders viele Menschen berührt Was hat uns im Laufe eines Jahre besonders bewegt? Ein guter Seismograf sind die Geschichten, die am meisten gelesen wurden. Hier sind fünf Storys aus Obwalden, die es in die Top Ten schafften. Martin Messmer 29.12.2021, 12.00 Uhr

Manchmal sind es die ganz einfachen, banalen Dinge, an denen sich jemand erfreuen kann. Am 18. März 2021 hatte ein Schneerutsch in Engelberg scheinbar einen Vogel in den Schnee gezeichnet, und ein Leser schickten uns das Bild dazu. Zum Glück. Die Story dazu erfreute auch zehntausende andere Leserinnen und Leser. Die Lektüre sei empfohlen, nur schon deswegen, weil dieses Geschichten eine sehr schönen Schlusssatz hat. Er lautet: «Und wer das Schöne sehen will, dem wird es sich auch zeigen.»

Im Juni ist in Alpnach ein Stall abgebrannt, damals kamen in den Flammen vier Kälber ums Leben, 50 Kühe konnten gerettet werden. Lesen Sie in unserer damals vielbeachteten Geschichte nach, wie gross die Unterstützung war, auf welche die betroffene Obwaldner Bauernfamilie nach dem Ereignis zählen durfte.

Die Obwaldnerin Greta versuche bei «Bauer, ledig, sucht ...», das Herz ihres Traumprinzen Rolf zu erobern. Im Gespräch verriet uns die junge Frau, warum es ein Landwirt sein soll.

Ende Juli kam es in Alpnach zu einer Verkehrskontrolle: Die Polizei wollte damals ein Auto mit gestohlenen Kontrollschildern anhalten. Doch der Lenker denkte nicht daran: Er bretterte durch die Kontrolle durch, dabei ist es auch zu «einer gezielten Schussabgabe auf das flüchtende Fahrzeug» gekommen. Es nützte nichts -lesen Sie, wie der Mann bis nach Sörenberg flüchten konnte.

Im Oktober sorgte das Altersheim Giswil landesweit für Schlagzeilen, die Obwaldner Zeitung berichtete als erste darüber. Lesen Sie den ersten Artikel dazu hier, der in den Top Ten der meistgelesenen Storys rangierte: