André Windlin: «Landwirtschaft muss Strukturen überdenken»

Rückblick/Ausblick «Die Landwirtschaft muss ihre traditionellen Strukturen überdenken»: FDP-Politiker Windlin wechselt die Seite In drei Jahren wäre er höchster Obwaldner geworden. Doch André Windlin opferte zur allgemeinen Überraschung seine politische Karriere, um Leiter des Amtes für Landwirtschaft und Umwelt zu werden. Philipp Unterschütz

Eine dicke Überraschung war es, als die Obwaldner Staatskanzlei im September bekanntgab, dass der Kernser FDP-Kantonsrat André Windlin ab Januar 2022 das Amt für Landwirtschaft und Umwelt mit seinen 28 Mitarbeitenden leiten würde. Auch für viele seiner Bekannten kam die Nachricht unerwartet. Der Entscheid, die Nachfolge des pensionierten Bruno Abächerli zu übernehmen, hatte für André Windlin nämlich massive Konsequenzen. Er musste aus dem Kantonsrat zurücktreten, dessen Präsident er in drei Jahren geworden wäre. Und er muss seine Ämter als Parteipräsident der FDP Obwalden und als Präsident der Genossenschaft Fleischhuis abgeben. Und auch eine allfällige spätere Kandidatur für den Regierungsrat kommt in dieser Konstellation kaum mehr in Frage.

André Windlin im «alten» Büro Dienststelle Direktzahlungen im Verwaltungsgebäude Hostatt. Bild: Philipp Unterschütz (Sarnen, 7. Dezember 2021)

Die Anfrage, die Stelle zu übernehmen, kam vom Kanton. Schliesslich weiss André Windlin «wie der Laden läuft». Seit 2019 ist er in einer Teilzeitanstellung Co-Leiter der Dienststelle Direktzahlungen beim Amt für Landwirtschaft Obwalden. Er kennt als Landwirt, der im Melchtal einen Betrieb mit 25 Mutterkühen führt, die Thematik bestens. Und er ist nicht nur in der Branche, sondern auch in der Politik bestens vernetzt. «Meine erste Reaktion war ein Nein, ich hatte Freude an meiner Arbeitskombination mit Verwaltung, Politik und meinem eigenen Betrieb», erzählt Windlin. Aber es habe ihn nicht mehr losgelassen. Drei, vier Monate hat er gehadert.

«Landwirtschaft ist meine Kernkompetenz. Als Leiter des Amts für Landwirtschaft und Umwelt kann ich noch einen Zacken zulegen. Eine solche Gelegenheit kommt nie mehr.»

Das seien schliesslich die Hauptgründe gewesen, warum er jetzt doch sein Berufsleben völlig umkrempelt.

Vom Gesetzgeber zum Ausführenden

Auch in der Familie hat André Windlin das Thema aufs Tapet gebracht. «Wichtigstes Kriterium war, dass meine Abwesenheit im Betrieb nicht wesentlich grösser wird.» Noch sei die Übernahme durch seine Kinder nicht «noche». «Vorerst will ich Chef bleiben. Und ich brauche auch den Ausgleich zum Büro.» Er arbeite jeden Tag im Betrieb und investiere auch die Ferien dafür. 2022 wäre er auch keinesfalls für die Regierungsratswahlen angetreten. Aber später hätte er sich das durchaus vorstellen können.

Die Überraschung in seinem Umfeld sei gross gewesen, bestätigt André Windlin. Als Politiker im Kantonsrat sei er Gestalter und Gesetzgeber gewesen, jetzt werde er in der Verwaltung zum Ausführenden. «Nach 20 Jahren muss ich meine neue Rolle finden, das ist schon eine Herausforderung.» Vor diesem Hintergrund sind auch die Reaktionen zu verstehen, die er erhalten hat. In der Landwirtschaft heisse es:

«Gut so, Du schaust schon, dass es richtig kommt für uns.»

Politiker könnten dagegen oft nicht verstehen, dass er vom Gesetzgeber zum Ausführenden werde. André Windlin ist sich durchaus bewusst, dass er künftig, obwohl er selber Landwirt ist, auch mal Dinge durchsetzen muss, von denen die Bauern nicht begeistert sind. Das hätte er aber schon als Co-Leiter Direktzahlungen müssen.

Tierische Lebensmittel reduzieren, sagt der Fleischproduzent

Seine gestalterischen Fähigkeiten in der Landwirtschaftspolitik werden trotzdem schon bald gefragt sein. Grösstes Projekt wird im kommenden Jahr die Vernehmlassung für die nationale Agrarpolitik 2022+. «Wir haben eine relativ klein strukturierte Landwirtschaft in Obwalden, die angemessen abgebildet und positioniert werden muss. Bisher wurde sehr auf Biodiversität geschaut, jetzt muss die Nahrungsproduktion wieder mehr Stellenwert bekommen.» Er wolle als Amtsleiter die Bauern auf dem Weg der Veränderungen, die mit Sicherheit kämen, begleiten und bestmögliche Rahmenbedingungen schaffen. «Ich bin für Fortschritt und Innovation. Die Landwirtschaft muss traditionelle Strukturen überdenken und offen sein für Diversifizierungen.» Die Branche bewege sich auf heiklem Terrain, so André Windlin weiter.

«Wir bringen es fertig, uns immer wieder gut zu positionieren. Wir haben eine gute Lobby, einen starken Verband. Aber wir müssen aufpassen, dass wir es nicht übertreiben.»

So dürfe es kaum noch mehr Direktzahlungen geben, weil sie Strukturveränderungen behindern. Auch der Umweltbereich wird künftig ihm unterstellt sein. Wo steht Landwirt André Windlin? Schliesslich ist die Branche diesbezüglich oft in der Kritik. «Man weiss in der Landwirtschaft schon, was man zu tun hat.» Die Umweltschutzgesetzgebung habe sich mit Ausnahmen der Luftreinhalteverordnung ja nicht wesentlich verändert. Die Bauern müssten sich aber hinsichtlich Ressourceneffizienz noch bewegen, was auch Bestandteil der Agrarpolitik 2022+ sein werde. Das fange schon bei der Ernährungsthematik an. Und dann, durchaus etwas überraschend für einen Fleischproduzenten, sagt André Windlin: «Der Konsum von tierischen Lebensmitteln ist zu hoch. In der Nutztierfütterung sollten vorwiegend Gras sowie Abfall- und Nebenprodukte zur Anwendung kommen, Getreide sollten wir nicht zur Tierernährung einsetzen.» Angesichts des Klimawandels sei es Zeit, zu handeln.

