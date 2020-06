Rütimattli-Mitarbeiter helfen bei Maxon aus: «Ihre Arbeit hat eine sehr hohe Qualität» Wegen der Coronakrise hat sich ein personeller Engpass in der Produktion bei Maxon ergeben. Joël Bucher und Simon Kathriner sind eingesprungen. Marion Wannemacher 03.06.2020, 05.00 Uhr

Die Hände in den Schoss zu legen und sich über Ferien wegen Corona freuen, das ist nicht ihre Sache. Eigentlich sind Joël Bucher und Simon Kathriner als Praktiker PrA in der Hauswirtschaft und in der Hauswartung tätig. Von Thomas Müller, Leiter Berufsbildung bei der Maxon Motor AG, wurden die beiden angefragt für die Produktion. «Wir hatten einen Engpass, weil Mitarbeiter heimgeschickt wurden, die zur Risikogruppe gehören und der Betrieb auf strikt getrennten Zwei-Schicht-Betrieb umgestellt wurde. Die Aufträge waren trotzdem da», erklärt Müller. Lehrlinge wurden kurzfristig in der Produktion eingesetzt, er fragte bei der Stiftung Rütimattli an, ob nicht die beiden Praktikanten ebenfalls vollzeitlich aushelfen könnten.