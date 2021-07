Rundflug zu gewinnen Pilatus-Malwettbewerb: Die besten Flugzeugmaler heben ab Kreative Ideen sind gefragt: Wer die schönste Bemalung für einen Pilatus PC-12 kreiert, dem winkt ein einstündiger Rundflug ab Stans. Philipp Unterschütz 26.07.2021, 13.06 Uhr

Pilatus lanciert einen Malwettbewerb. Die besten Sujets für den PC-12 gewinnen einen Rundflug. Bilder: PD

«Wecken Sie den Künstler in sich und beeindrucken Sie die Jury mit Ihrer Fantasie. Betrachten Sie die Welt der Fliegerei mit Ihren Augen. Stellen Sie sich Ihren Traum Pilatus PC-12 NGX vor und lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.» So kündigen die Pilatus-Werke in Stans einen Wettbewerb an, der die besten Künstler mit einem Rundflug in einem PC-12 belohnt. Jetzt in der Ferienzeit, die leider nicht mit bestem Wetter glänzen zu wollen scheint, passt so ein Malwettbewerb erst recht.

Ob Zeichnung, Malerei oder Collage, mit Pinsel oder Granitstift, in Farbe oder in Schwarz-Weiss. Erlaubt ist, was den Künstlerinnen und Künstlern gefällt. Mitmachen können alle, auch Erwachsene. Es gibt verschiedene Alterskategorien. Aus jeder Kategorie wird eine Gewinnerin oder ein Gewinner gewählt. Das beste Bild innerhalb der jeweiligen Kategorie wird prämiert. Die Gewinnergruppe kommt in den Genuss eines einstündigen Rundfluges mit dem PC-12 NGX. Insgesamt werden zwei Flüge verlost, einer für Pilatus-Mitarbeitende und einer für externe Personen.

Auch der berühmte Schweizer Künstler Hans Erni hat die Bemalung für einen PC-12 gestaltet.

«Grundsätzlich haben wir diesen PC-12-Malwettbewerb zuerst als interne Aktion lanciert, primär um die Mitarbeiterbindung zu stärken und die gesamte ‹Pilatus Family› zu involvieren», erklärt Kommunikationschef Jérôme Zbinden. Bereits wurde der Wettbewerb im Mitarbeiter- und Kundenmagazin «Pilatus Post» lanciert. «Wir erleben ein äusserst gutes Feedback und eine sehr hohe Nachfrage nach weiteren Bögen und erwarten deshalb auch entsprechenden Rücklauf.»

Wegen grossen Interesses dürfen auch Aussenstehende mitmachen

Weil durch die Weitergabe der Bögen auch ein grosses externes Interesse ausgelöst wurde, hat Pilatus beschlossen, den Wettbewerb auch für aussenstehende «Künstler» zu öffnen. In einer kommenden Ausgabe der «Pilatus Post» wird das Unternehmen wieder darüber berichten und die besten Bilder sowie die «Künstlerinnen und Künstler» mit Fotos zeigen. Ob schliesslich gar einmal ein PC-12 mit einem der Sujets aus dem Wettbewerb bemalt wird, lässt die Firma im Moment offen.

Der 4-jährige Sam hat sich schon mal ans Werk gemacht.

Die Vorlagen zum Ausmalen können mit Angabe der Postadresse per E-Mail bei Pilatus bestellt oder direkt als PDF-Version heruntergeladen werden. Der Einsendeschluss für die Werke ist am 12. September 2021. Ausgewählt werden die besten Bilder von der Pilatus-Jury, die aus einem Geschäftsleitungsmitglied sowie Mitarbeitenden der Abteilungen Flugzeugbemalungen (Gestalter Werbetechnik) und Corporate Communications besteht. Wie bei allen Wettbewerben üblich, ist auch hier der Rechtsweg ausgeschlossen.

Der PC-12 ist das weltweit meistverkaufte einmotorige Turbopropflugzeug seiner Klasse und ein absoluter Bestseller von Pilatus. Bis dato hat das Unternehmen über 1850 Stück vom PC-12 verkauft.

Hinweis: Weitere Informationen zum Wettbewerb, Teilnahmebedingungen und Downloadadresse der Vorlage unter www.pilatus-aircraft.com/de/paintyourpc-12