23-Jähriger im Sarnersee versunken : Noch immer wird er vermisst

Sachseln Trotz Taucher und Helikopter: 23-Jähriger versinkt im Sarnersee und wird seither vermisst Trotz sofortiger Hilfe konnte der Mann nach dem Vorfall nicht mehr gesichtet werden. Er gilt seither als vermisst. 17.06.2022, 11.15 Uhr

In Sachseln kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Bade-Unglück. Gemäss ersten Erkenntnissen begab sich dabei ein 23-Jähriger ins Wasser, um einen Ball zu holen. Er gilt seither als vermisst, wie die Polizei in einer Medienmitteilung schreibt. Gemeldet wurde der Vorfall gestern Abend kurz nach 22 Uhr.