Abstimmung: Sachseln entschlackt Ortsplanung

Abstimmung Gemeinde Sachseln entschlackt Ortsplanung Die Sachsler genehmigten die Teilrevision ihrer Ortsplanung. Der grosse Wurf soll allerdings erst in ein paar Jahren folgen. Matthias Piazza 28.11.2021, 14.21 Uhr

Sachseln mit dem Sarnersee. Bild: Manuela Jans-Koch (14. April 2021)

Deutlich, mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 64,3 Prozent (1530 Ja zu 850 Nein), sagten die Sachsler am Sonntag Ja zur Teilrevision der Ortsplanung. Es geht vor allem um formale Anpassungen und Bereinigungen, die sich im Laufe der Jahre wegen nationalen und kantonalen Gesetzesanpassungen aufdrängten. So ergeben sich zum Beispiel durch die Neudefinition der Seeuferlinie bei praktisch allen Seeanstössern kleinste Zonenanpassungen. Oder der 2006 neu gestaltete Dorfplatz mit seiner Erschliessungs-, Parkierungs- und Parkfunktion wird in die neu geschaffene Erholungs- und Freizeitzone überführt, was der aktuellen Nutzung entspricht. Und auch die Digitalisierung spielt eine Rolle. So wurde der rechtsgültige, vom Regierungsrat unterzeichnete, Zonenplan Sachselns aus den 1990er-Jahren noch von Hand gezeichnet. Im Verlaufe der Planungsarbeiten wurden der gesamte Zonenplan digitalisiert und bei dieser Gelegenheit unzweckmässige Zonenabgrenzungen korrigiert.