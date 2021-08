Sachseln Bläsertruppe begeistert 300 Besucher Beliebte Hits der Popmusik in einer Brassversion lockten das Publikum auf den Sachsler Dorfplatz. Primus Camenzind 31.08.2021, 14.02 Uhr

Swiss Powerbrass beschallte die rund 300 Zuschauer auf dem Sachsler Dorfplatz. Bild: Primus Camenzind (Sachseln, 29. August 2021)

Die Formation mit dem Namen Swiss Powerbrass, ein weitherum bekanntes und 50 Instrumentalisten starkes Blasorchester mit Nidwaldner Herkunft, entpuppte sich am Sonntagabend als ein Glanzlicht der Veranstaltungsreihe «Offene Dorfbühne Sachseln». «Seit dem 22. September 2019 – also seit 707 Tagen – sind wir nicht mehr vor Publikum aufgetreten», gab das Moderatorenpaar Bernadette Bundi und Martin Barmettler dem Publikum zu Beginn des Konzertes bekannt. Was die Qualität, Intensität und das Erscheinungsbild dieses aus Blasinstrumenten und Schlagzeugern bestehenden Ensembles anbelangt, war von Entzugserscheinung oder Qualitätsverlust während der pandemiebedingten Auftrittspause jedoch nichts zu hören.

Swiss Powerbrass pflegt nach eigener Darstellung einen Stil, der geprägt ist von «kraftvollen Bläser-Sets gepaart mit treibenden Rhythmen, ruhigen Passagen – gefolgt von schweisstreibenden Beats». Diese Mixtur basiert ausserdem auf tollen Arrangements von Thomas Gabriel – seines Zeichens Besitzer eines Tonstudios im nahen Stalden. Die rund 50 Musikantinnen und Musikanten überzeugten mit Präzision auf ihren Instrumenten, einer tadellosen Harmonie und mit der Lust am Repertoire ihres Orchesters. «Es war überraschend problemlos, den Klangkörper Swiss Powerbrass nach der langen Auszeit wieder hochzufahren», erklärte Gabriel auf Nachfrage. «Die Tatsache, dass wir alles auswendig spielen, hat zur Folge, dass die Stücke im Kopf sozusagen gespeichert und in kürzester Zeit wieder präsent sind. Allerdings durften wir in den vergangenen zwei Jahren rund 20 neue Mitglieder in die Band aufnehmen.»

Rund 300 Zuhörer jeglichen Alters

Bandleader Thomas Gabriel. Bild: Primus Camenzind (Sachseln, 29. August 2021)

Nach Aussagen des Leaders blieb Swiss Powerbrass dem gewohnten Musikstil treu: «Hits aus der Popmusik», präzisiert Gabriel. Das Bühnenprogramm vom vergangenen Sonntag war geprägt von Rock, Funk, Shuffle und moderaten Melodien. Die Stücke von Chris de Burgh («The Getaway»), den Bee Gees («Nights On Broadway»), der US-Rockband Toto (ein Medley), von Lady Gaga («Always Remember Us This Way»), von Queen (ein Medley) und anderen populären Songs fanden mühelos den Zugang zu den rund 300 begeisterungsfähigen Musikfreunden jeglichen Alters. Im traditionellen Lied «Simeliberg», besser bekannt als «Vreneli vom Guggisberg», stellte Thomas Gabriel als Solist seine Virtuosität auf der Posaune unter Beweis.

Schliesslich reagierte die Band auf den ausgiebigen Applaus des Publikums mit zwei Zugaben. Swiss Powerbrass gibt in den kommenden Wochen weitere Konzerte in Luzern, Stans und Buochs. Als einen der zukünftigen Höhepunkte der Band erwähnte Gabriel die Einladung an das Megafestival «Woodstock der Blasmusik» Anfang Juli des kommenden Jahres in Österreich.

Hinweis: Weitere Auftritte von Swiss Powerbrass am 12. September im Musikpavillon Luzern (10 Uhr) sowie gleichentags auf der Muisigterassä Stans (15 Uhr), am 25. September am Kanumarathon Buochs (12.30 Uhr).