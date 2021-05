Sachseln Früh übt sich, wer Lebensretter werden will – Schüler lancieren Crowdfunding Tabea Gasser aus Sachseln und ihre Kollegen starten ein Crowdfunding für die Ausbildung von Schülern in Reanimation.

Marion Wannemacher 26.05.2021, 16.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gespannt packen Tabea Gasser und ihre Luzerner Kollegen Joy Federer und Noël Baumann die nigelnagelneue Schachtel mit dem Lernmaterial aus. Die drei Wirtschaftsmittelschüler fördern eine aufblasbare Puppe zutage. Noël bläst «Mini-Anne» auf. Seine Kolleginnen studieren die Bedienungsanleitung. Mit übereinander gelegten Handballen und gestreckten Armen, so wie es sein soll, üben alle drei nacheinander auf dem Balkontisch von Gassers die Herzdruck-Massage.

Tabea Gasser (Mitte), Joy Federer und Noël Baumann testen das Selbstlern-Kit «Mini-Anne».

Marion Wannemacher (Sachseln, 25. Mai 2021) OZ

Tabea Gasser aus Sachseln kennt das Selbstlern-Kit «Mini-Anne» bereits von ihrer letzten Schule, der International School in Wien. Seit letztem Sommer wohnt die 15-Jährige in Sachseln und besucht nun die Wirtschaftsmittelschule in Luzern. «Im ersten Jahr haben wir die Aufgabe, ein Crowdfunding zu machen», erzählt sie. Eigentlich habe ihre Mutter sie auf die Idee gebracht. Barbara Gasser engagiert sich für den Verein Härz fir Obwaldä. «Mit unserem Crowdfunding wollen wir Geld sammeln, um Lernmaterial für Schüler anzuschaffen, damit diese Reanimation üben können», erklärt Tabea das Projekt. Die Selbstlern-Kits sollen dem Verein Härz fir Obwaldä zugehen, der diese Obwaldner Schulen zur Verfügung stellen wird.



Für ihr Engagement haben die drei ihre guten Gründe. «Mein Grossvater ist an einem Herzinfarkt gestorben», erzählt Tabea. «Das kann jedem passieren. Es wäre einfach schön, wenn alle wüssten, was man machen muss, um jemanden zu reanimieren.» Joy Federer ergänzt: «Es wichtig, das von Kind auf zu lernen. Ich hatte dazu nicht Gelegenheit.» Und Noël findet: «In Dänemark und Belgien lernen Kinder Reanimation teilweise schon im Kindergarten. Wir sind so ein sicheres Land, warum gibt es das bei uns nicht?» Schliesslich zähle jede Minute, in der die Reanimation einsetze, argumentiert er.



30 Tage Zeit, um das Crowdfunding-Ziel zu erreichen

Heute startet das Crowdfunding auf der Plattform crowdify.net. 30 Tage haben die drei Zeit, um einen Betrag von 1500 Franken zusammen zu bringen. Scheitern sie mit ihrem Vorhaben, werden alle Sponsoring-Beiträge an die Geber zurück gezahlt. Ein Selbstlern-Kit kostet 38 Franken. An die 40 Sets könnten so also den Obwaldner Schülern zugutekommen.

Sandra Schallberger vom Vorstand des Vereins Härz fir Obwaldä lobt das Engagement der drei Schüler. «Es ist super, dass sie das machen. Wir haben Tabea angeboten, dass unser Verein eine Schnittstelle bieten kann für ihren Pool von CPR-Phantomen an interessierte Schulen.» Seit acht Jahren unterstützt der Verein das Projekt der «Herzschule Lungern». In der vergangenen Woche feierte sie ihr zehnjähriges Jubiläum. Das Material kommt von der Herzstiftung Schweiz, die aber sicher nicht über die Mittel verfüge, allen Schulen im Kanton Selbstlern-Kits zukommen zu lassen, so Schallberger.



Projekt soll bekannt werden via Facebook und von Mund zu Mund

Wie wollen die drei Schüler ihr Projekt bekannt machen? «Wir nutzen die sozialen Medien, werden ganz viel teilen und unseren Nachbarn davon erzählen», erklärt Tabea. Die 15-Jährige, deren Vater an der Schweizer Botschaft arbeitet, ist in Kanada geboren, lebte im Senegal, in Malaysia, Amerika und zuletzt in Wien.

Tabea Gasser. Marion Wannemacher (Sachseln, 25. Mai 2021) OZ

Das Zügeln in die Heimat der Eltern – der Vater stammt aus Kerns, ihre Mutter aus Sachseln – war in Zeiten der Pandemie nicht ideal. «Es ist einfach schwieriger abzumachen», ist ihre Erfahrung. Freunde lernt Tabea nun durch ihre Hobbys kennen: «Ich gehe tanzen und rudern», erzählt sie. Ihre Devise lautet: «Man lebt nur einmal, auch in schwierigen Situationen muss man das Beste draus machen.»



Hier geht's zum Projekt.