Bio-Familia bietet in Sachseln unverpackte Müesli-Zutaten an

Sachseln Damit weniger Abfall entsteht: Bio-Familia bietet neu unverpackte Müesli-Zutaten an Bio-Familia sagt im Fabrikladen Verpackungsmaterialien den Kampf an. 14 Zutaten können neu direkt aus Dispensern gekauft werden. 25.08.2021, 14.57 Uhr

Der Fabrikladen der Bio-Familia AG in Sachseln. Bild: PD

Was früher in den Tante-Emma-Läden üblich war, liegt heute voll im Trend: der Verkauf von unverpackten Lebensmitteln. Auch das Sachsler Unternehmen Bio-Familia wolle sich der «Zero Waste»-Entwicklung annehmen. Wie aus einer Medienmitteilung des Unternehmens hervorgeht, bietet der Müesli-Hersteller neu in seinem Fabrikladen 14 unverpackte Zutaten an. Diese seien meist von biologischer Qualität.

Beutel und Gefässe können vor Ort gekauft werden

Ziel dieses Angebots ist, dass Konsumenten so zu Hause ihre eigenen Müesli zusammenmischen oder backen können. Angeboten werden zudem fertige Knuspermüesli, welche aus den Resten in der Produktion stammen. Kunden können dann ihre eigenen Gefässe in den Fabrikladen in Sachseln mitbringen und sich die Zutaten selber aus den Dispensern füllen. Sollte die Vorratsdose daheim vergessen worden sein, stehen im Fabrikladen wiederverwendbare Gefässe und Beutel zum Kauf zur Verfügung. Nebst dem Umweltgedanken würden beim unverpackten Verkauf die Nähe und Wertschätzung gegenüber den Nahrungsmitteln im Vordergrund stehen, so Bio-Familia. (mah)